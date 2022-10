Herz einer Weltmacht

Ein Dienstag in Washington, 15.44 Uhr Ortszeit, Constitution Avenue, Ecke 15. Straße. Polizeifahrzeuge blockieren plötzlich die Zufahrten zur Kreuzung, Beamte springen heraus und stellen sich in Position. Eine lange Kolonne schwarzer Limousinen passiert. In der Mitte das „Beast“, der gepanzerte Dienstwagen des Präsidenten der USA mit Stander, auf der Rückbank erkennt man einen weißhaarigen Herrn: Joe Biden.

In der Tat ein eindrucksvolles Geschehen, aber in Washington nicht außergewöhnlich. Denn die Hauptstadt ist ja Arbeitsplatz und Wohnort der Repräsentanten der Weltmacht. Und auch diese müssen ja tagtäglich irgendwie von A nach B kommen.

Autor Konstantin Groß in Washington am Lincoln Memorial.

Washington begeistert, aber ganz anders als etwa New York. Die Fahrt vom Hauptbahnhof zum Hotel zeigt es bereits: keine Hochhäuser. Nach dem Höhengesetz von 1910 darf kein Gebäude mehr als 20 Fuß (6 Meter) höher sein als die Straße davor breit ist. So wirkt die Metropole wie eine Kleinstadt, in die neoklassizistische Prunkbauten platziert worden sind.

Die erste Adresse der Nation

Im Vergleich zu New Yorker Hotels klein ist auch das „Fairmont“: zehn Stockwerke, 415 Zimmer, die Wände drapiert mit gerahmten Unterschriften früherer Präsidenten; in Nr. 432 etwa schläft man unter der Signatur von John Adams (1897-1801). Das Haus liegt zentral, in Georgetown, nahe der Spanischen Botschaft, Beim Frühstück zufällige Begegnung mit Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, der in den USA die Tesla-Ansiedlung besprechen will.

Ein schöner Spaziergang führt zum ersten Ziel: Pennsylvania Avenue 1600 – „The Nation’s most famous Adress“, wie ein Schild verkündet: das Weiße Haus. Erstaunlich, wie nah man im Unterschied zu europäischen Machtzentralen ran kommt: direkt an den Zaun, nur 230 Meter vom Gebäude entfernt. Rein darf man seit dem 11. September als Ausländer nicht mehr. Aber es gibt einen Souvenirshop. Dort kann man sich am Schreibtisch eines imaginären Oval Office fotografieren lassen.

Der nächste Tag gilt Ford‘s Theatre. Die Loge ist mit dem Sternenbanner drapiert, denn hier wurde 1865 Präsident Abraham Lincoln von dem Südstaatler John Wilkes Booth angeschossen, als er mit Ehefrau Mary eine Vorstellung besuchte. Schwer verletzt wurde er ins Petersen House auf der anderen Straßenseite getragen. Neun Stunden lag er im Koma, bis er am nächsten Morgen starb. Die Orte sind Heiligtümer der Nation, Ikonen die Nachbauten des Sterbebetts, des Sarges und des Eisenbahnwaggons, in dem er nach Washington transportiert wurde.

1922 wurde zu seinen Ehren hoch über der Stadt das Lincoln Memorial eingeweiht. In seinem Zentrum eine fast sechs Meter hohe Marmor-Statue des sitzenden Präsidenten. Die erste Station für patriotische frisch vermählte Hochzeitspaare.

Zum Capitol: Schon von weitem funkelt die 55 Meter hohe, schneeweiße Kuppel in der Sonne. Auch sonst ist das 229 Meter breite Gebäude eindrucksvoll. 850 Gänge führen zu 540 Räumen, der größte: die Rotunde innerhalb der Kuppel, Fernsehzuschauern bekannt, da verstorbene Präsidenten hier öffentlich aufgebahrt werden. Die Wände sind geschmückt mit Gemälden aus der Entstehungsgeschichte der USA und Statuen der Präsidenten. Plötzlich läuft Nancy Pelosi, die 82-jährige Präsidentin des Repräsentantenhauses, in karottenfarbigem Hosenanzug vorbei. Washington eben.

Spontan kann man auch eine Sitzung des Senats verfolgen; er zählt nur 100 Mitglieder. So herrscht gediegene Club-Atmosphäre: dunkelblauer Teppich, die Senatoren-Pulte historisch, das älteste von 1819.

Ein Erlebnis ist die Library of Congress, mit 40 Millionen Büchern die größte der Welt. Glanzstück: die Gutenberg-Bibel von 1455, eine von nur dreien auf Pergament, 1930 aus einem Kloster in Österreich erworben. Und der Lesesaal, bekannt aus dem Spielfilm „Die Unbestechlichen“.

Darin geht es um Watergate. Eigentlich nur drei Appartementgebäude, zwei Bürohäuser, ein Hotel, doch berühmt, weil 1972 auf Geheiß von Präsident Nixon in das hiesige Hauptquartier der Opposition eingebrochen wurde – Beginn der Watergate-Affäre, die mit Nixons Rücktritt endete. Von Zimmer 205 aus wurde der Einbruch geleitet; gerne zeigt ein Hotel-Mitarbeiter diesen – so das Türschild – „Scandal Room“.

Weit hinaus geht es zum Heldenfriedhof von Arlington, 250 Hektar mit 260 000 Gräbern. Weiße Grabsteine, so weit das Auge reicht. Nur einige unterbrechen diese bedrückende Eintönigkeit, so etwa das von John F. Kennedy und seiner Frau Jacqueline. Auf einem Hügel liegt das Grabmal des Unbekannten Soldaten mit dem zackigen Zeremoniell des Wachwechsels alle 30 Minuten, am Rande das Iwo Jima-Denkmal: Basierend auf dem legendären Pressefoto des Kriegsfotografen Joe Rosenthal stellt es dar, wie sechs Marines am 23. Februar 1945 die US-Flagge auf der Pazifik-Insel hissen.

Dieses und andere entfernte Ziele erreicht man ideal mit der U-Bahn, erst 1976 eröffnet und daher architektonisch eher nüchtern. Dafür aber bequem, denn anders als die 1904 eröffnete Subway in New York mit Rolltreppen. Im Zug stutzt der Mannheimer, denn er kennt das Logo und liest: „Manufactored by Alstom, Hornell, New York.“ Über dem Ausgang das Schild „Thanks for riding“. Aus vollem Herzen darf man sagen: Gern geschehen!