Kaum ist man beim Weingut Höflich in Großostheim losgelaufen, ein Stück den Berg hinauf und in die Weinberge hinein, trifft man auf eine fröhliche Runde: Zu sechst haben sie es sich an einem großen Picknicktisch bequem gemacht, und könnte sich der Tisch unter den Speisen biegen, würde er es tun. Dazu leuchtet ein frischer Weißer im Glas, passend zum sonnigen Tag. Sie feiern Geburtstag, im Freien und im kleinen Kreis, so wie es eben angebracht ist. Ein Paar kommt ursprünglich aus Hamburg, aber seit 20 Jahren würden sie nun in der Gegend wohnen, erzählen sie. Schönes Wetter, freundliche Franken, ganz offenbar haben sie hier gute Freunde gefunden.

Das Gasthaus Riesen in Miltenberg © Doris Burger

Der öffentliche Platz zum Picknicken am Rotweinwanderweg ist keineswegs die Ausnahme, wie die Wanderer feststellen werden, sondern die Regel. Jeder Ort pflegt Sitzgruppen und Bänke, so dass man unterwegs vespern kann. Wer seinen Proviant nicht mitschleppen möchte, hält die Augen offen: Immer wieder gibt es Hinweise auf „Häcke“ am Weg. Anderswo heißen sie Besen- oder Straußen-Wirtschaften, hier in Franken eben Häcke, und sie sind preiswert und gut.

Churfranken Anreise Mit dem Auto von Stuttgart über die A 81 bis Ahorn, von dort über die Landstraße bis Bürgstadt. Für die 150 Kilometer werden etwa zwei Stunden benötigt. Mit dem Zug ab Stuttgart mit Umstieg in Lauda, Frankfurt oder Aschaffenburg, www.bahn.de Unterkunft Angenehm wohnen mit Innenhof und Garten im Landhotel Adler in Bürgstadt, DZ/F pro Person 55 Euro. https://www.adler-buergstadt.de/. Ausgezeichnete Küche und großer Garten im Gasthaus Zur Krone in Großheubach, DZ/F pro Nacht ab 104 Euro www.gasthauskrone.de. Essen und Trinken Weingüter, teils mit Vinothek, Gastgarten oder Häcke: Weingut Giegerich, Großwallstadt, www.weingut-giegerich.de Weingut Höflich, Großostheim, mit Gastgarten: www.weingut-hoeflich.de Weingut Waigand, Erlenbach: https://www.waigand-wein.de/ Weingut Anja Stritzinger, Klingenberg, mit historischem Weinberg und Bioanbau: www.weinbau-stritzinger.de Weingut Rudolf Fürst in Bürgstadt, Tradition seit Jahrhunderten: www.weingut-rudolf-fuerst.de Für Bierliebhaber: Fränkische Küche und frisch gebrautes Bier: Ederkeller in Großostheim, www.eder-keller.de Aktivitäten „Miltenberg 14 Uhr“, Stadtführungen in Miltenberg, Treffpunkt vor dem Rathaus, www.miltenberg.de. Kurze Rundflüge übers Weingebiet: Nachfragen zum Beispiel auf dem Flugplatz Mainbullau. https://www.edfu.de/mitfliegen/ Allgemeine Informationen Zum Rotweinwanderweg, allen Unterkünften und Weingütern über Mainland Miltenberg - Churfranken e.V., www.churfranken.de

Die Kirschessigfliege sieht nur Rot

79 Kilometer ist der Fränkische Rotweinwanderweg inzwischen lang, fein angelegt und beschildert: mit einem gekippten Rotweinglas, denn der Rotwein, speziell der Spätburgunder, gedeiht hier prächtig. „Roter Stein, roter Wein“, gibt Winzer Klaus Giegerich in Großwallstadt als Merkformel aus. Der Buntsandstein bildet hier eine riesige, 80 Kilometer lange Platte, mit dünner Krume darauf. In früheren Zeiten lieferte er für Kathedralen wertvolles Baumaterial, das bis Mainz verschifft wurde. Heute werden immerhin noch Trockenmauern im Weinberg daraus geschichtet.

Großwallstadt wurde als Startpunkt des Wanderweges auserkoren. In einer Schleife führt er zuerst nach Norden, über den Main hinüber bis Großostheim. Bei Klaus Giegerich hat gerade die Lese begonnen, mit dem Frühburgunder. Den stellt der Winzer als „Diva“ vor, als kapriziösen Wein, der viel Pflege braucht - und ausgesprochen gerne von Kirschessigfliegen und Wespen angeflogen wird. Weshalb die Winzer mühsam blaue Schutznetze um die roten Reben schlingen oder Kaolin, eine weiße Kalkerde, aufspritzen. Denn die Kirschessigfliege sieht nur Rot und die Wespe mag den Staub nicht. Der Kalk sei absolut unschädlich und setzt sich nach dem Pressen ab, wie auch Schilder an den Reben verraten. Selbst im Bioanbau sei er erlaubt, Giegerich arbeitet seit vier Jahren biologisch. Sein Weingut ist ein Familienbetrieb: Ehefrau Helga und die Söhne Philipp und Killian arbeiten mit. Beide sind als Winzermeister und Weinbautechniker gut ausgebildet, dazu ambitioniert in der Entwicklung neuer Sorten.

Inzwischen zieren die Söhne selbstbewusst das neue Etikett. Die Wanderer testen köstlichen weißen Burgunder, Silvaner, im Barrique-Fass ausgebauten Chardonnay und einen Frühburgunder: tatsächlich ein sagenhafter Wein, mit vollem Aroma aus kleinen Beeren.

Es lohnt sich, ein kleines Notizbuch auf die Tour mitzunehmen. Denn merken kann man sich das Geschmackserlebnis kaum, und auch ein Foto des Etiketts gibt es nicht wieder. Doch die Kombination von beidem hilft, später die richtigen Sorten im Keller zu erstehen. Denn Weingüter säumen den Weg, dass es eine Pracht ist.

Für den zweiten Tag der Reise wurde die Etappe zwischen Erlenbach und Klingenberg ausgesucht: nur gut vier Kilometer lang, aber mit spektakulären Ausblicken. Der Weg führt hoch über dem Main entlang, oberhalb von steilen Weinterrassen. Sie sind genau wie die Reihen quer angelegt, so dass der Winzer relativ gerade stehend arbeiten kann.

Oder die Winzerin. Verena Waigand beispielsweise gilt als eine der besten Jungwinzerinnen Deutschlands. Gerade hat sie die Ausschreibung für einen Premiumwein gewonnen, der auf einem frisch gerodeten Stück Gemeindegrund wachsen soll. Die Gemeinde Erlenbach hat sich statt einer Pacht „ein Zehntel“ des Ertrags ausgebeten. Sicherlich ein Win-win-Geschäft für beide Seiten. Neben Verena Waigand kam Biowinzerin Anja Stritzinger zum Aussichtspunkt „terroir f“. Sie hat ihren Vater Willi Stritzinger mitgebracht, den Erfinder des Weinwanderwegs, der von den Anfängen berichtet. Im Halbschlaf habe er vor über 30 Jahren eine Wandersendung des Bayerischen Rundfunks gehört, und er dachte, das sei in Mainfranken. Doch beim Wachwerden stellte er fest, dass die Sendung aus Südtirol kam. Von Weingut zu Weingut wandern, das könne man hier auch, so fand der damalige Vorsitzende des Weinbauvereins und gewann zügig Mitstreiter. So entstand Deutschlands erster Rotweinwanderweg, er wurde im Mai 1990 eingeweiht.

