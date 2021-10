Genussvoll die Alpen überqueren

Einmal zu Fuß die Alpen überqueren – Hannibal hat es vorgemacht, als er im Jahr 218 v.Chr. samt Heer und Elefanten die Berge erklomm. Doch man muss weder verrückt noch erfahrener Alpinist sein, um dieses Kunststück zu vollbringen. Mit den Alpenjuwelen gelangen auch Flachlandtiroler ans Ziel. Erfunden hat die Route, die mit einem „J“ markiert ist, der Österreicher Georg Pawlata. Er ist Geograf, passionierter Wanderer und Bergsteiger. Vor ein paar Jahren dachte er sich, dass es doch einen Weg über die Alpen geben müsse, den auch weniger erfahrene Wanderer schaffen würden. Lange hat er an den Routen getüftelt, ehe zunächst die „Alpenüberquerung“ entstand, die in sieben leichten bis mittelschwierigen Etappen von Gmund am Tegernsee ins italienische Sterzing führt, gefolgt von den „Alpenjuwelen“, eine Luxusvariante für Genießer. „Das heißt nicht, dass die neue Strecke ein Spaziergang ist“, betont Pawlata.

Info n In sechs Wandertagen von Garmisch-Partenkirchen bis nach Bozen n Preis pro Person im Doppelzimmer: 1360 Euro n Eingeschlossen im Preis sind die Transfers, auch der von Bozen zurück nach Deutsch- land, sowie sieben Übernach- tungen, davon sechs mit Halb- pension, eine Übernachtung – die erste – mit Frühstück am nächsten Tag sowie Kurtaxen und Wanderkarten (die Kosten für die Seilbahnen sind nicht enthalten) n Buchungszeitraum: Juni bis September n Buchungsbüro: Feuer und Eis Touristik: 08022-66364-0 n alpenjuwelen.com

Trotzdem gilt hier: Der Weg ist das Ziel. Oder vielmehr die Einzeletappen. Denn gewandert wird nicht am Stück auf einem durchgängigen Weitwanderweg, sondern auf ausgewählten Tagesetappen zwischen Garmisch-Partenkirchen und Bozen, wobei es am Morgen immer einen Transfer zum jeweiligen Ausgangspunkt gibt. Oft geht es per Seilbahn zunächst bergan und dann gemütlich und meist bergab bis vor die Hoteltür. Es ist also keine Alpenüberquerung im klassischen Sinn, sondern eine einwöchige Wanderreise auf verschiedenen Routen. Das Gepäck muss nicht mitgeschleppt werden, das wird gebracht, und auch die Hotels – viele mit Spa oder Pool ausgestattet – sind bereits gebucht.

Die Alpenjuwelen sind eine Pauschalreise, aber keine Gruppenreise, das Tempo bestimmt jeder für sich, und wer an einem Tag mal gar keine Lust auf Wandern hat, setzt sich zum Gepäck dazu und lässt sich mit dem Shuttle gleich ins nächste Hotel bringen. Doch eigentlich ist das fast ein bisschen schade, denn die Wege, die Pawlata für die Alpenjuwelen ausgesucht hat, sind einfach schön. Auch wenn es zwischendurch mal regnet. Los geht es in Garmisch-Patenkirchen. Wer Zeit hat, besucht die Zugspitze, Deutschlands höchsten Wert, ehe er von Riffelriss, das auf 1640 Meter Seehöhe liegt, ins acht Kilometer entfernte beschauliche Ehrwald wandert. „Für jeden Tag erhalten die Alpenüberquerer eine Wanderkarte, auf der die wichtigsten Punkte, an denen man sich verlaufen könnte, vermerkt sind“, sagt Pawlata. Ansonsten weist das „J“ den Weg. Der grenznahe österreichische Ort liegt etwas abseits der üblichen Reiserouten, wie überhaupt die von Pawlata ausgewählten Strecken – mit Ausnahme des Abschnitts bei Meran – eher weniger bekannt und deshalb nicht übermäßig stark frequentiert sind. Von Ehrwald geht es am zweiten Tag nach Leutasch durch das von einem Gletscher geformte Gaistal, das auch das „Kanada Tirols“ genannt wird. In 2100 Meter Höhe, auf dem Kreuzjoch, beginnt die dritte Etappe, die einen Blick auf die umliegenden Dreitausender der Stubaier und Zillertaler Alpen bietet. Tag 4 bestimmen die Telfer Almen und der Ridnauner Höhenweg.

Die große Überraschung folgt am fünften Tag, wenn von Sterzing aus der Jaufenpass (per Shuttle) erklommen ist und man hinunter ins Passeiertal fährt. Mediterran und lieblich sieht es hier aus, nach italienischem Urlaub. Das liegt an den Kaltfronten, die es nicht über die Berge schaffen, sondern ihren Regen lieber den Österreichern überlassen, sowie der warmen Luft, die gleichzeitig vom Mittelmeer heraufströmt, wie Geograf Pawlata erklärt. Darum wachsen hier auch Palmen. Vom Dörfchen Kuens, das wenige Kilometer vor der Kurstadt Meran liegt, geht es an diesem Tag über den Kuenser und Algunder Waalweg zum Weiler Töll. Waale sind künstlich angelegte Bewässerungskanäle, die im 13. Jahrhundert zur Versorgung von Wiesen und Feldern unterhalb entstanden. Um sie instand zu halten, wurden meist schmale Stege errichtet – die Waalwege. Von denen existieren noch mehr als Dutzend, die heute eine der großen Attraktionen der Region sind. Der letzte Wandertag wird bestimmt vom Hochplateau der Sarntaler Alpen, hier grasen die Haflinger, die vom nahegelegenen Ort Hafling ihren Namen haben, hier gibt es wunderbare Knödel (im Gasthaus gleich neben der Höhenkirche St. Jakob) und bunte Blumenwiesen. Endziel des Tages und der Reise ist Jenesien oberhalb von Bozen. Was bleibt, ist ein letzter Abend mit Blick auf die Berge – und viele Erinnerungen.

