Gala in Istanbul

Die Türkei ist wieder da. 2022 sollen die Kreuzfahrtschiffe wieder nach Istanbul, Bodrum oder Izmir zurückkehren. Den ersten großen Aufschlag machte die italienische Reederei Costa Crociere. Die Genueser schickten am 1. Mai mit der „Costa Venezia“ eines ihrer modernsten und größten Schiffe zum Bosporus. Der brandneue Galataport ist für Sommer und Winter der Heimathafen für das 5200-Betten-Schiff.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Krieg in Syrien, der Kurdenkonflikt, islamistischer Terror und der Putsch mit den drakonischen Repressalien gegen Oppositionelle, Militärs und Journalisten haben die Türkei ab 2016 von den Seekarten der Kreuzfahrtschiffe verschwinden lassen. Im Mai 2022 präsentiert sich das Land wieder wie früher. Die Altstadt von Istanbul ist voller Touristen, Taxen stehen hupend im Stau, und im Topkapi-Palast schlängeln sich Reisegruppen durch die Gärten.

Europas Kreuzfahrthäfen Mittelmeer Der Kreuzfahrthafen Barcelona hat mit 2,9 Millionen die meisten Passagiere knapp vor Civitavecchia bei Rom mit 2,6 Millionen. Auf den weiteren Plätzen folgten dann Palma de Mallorca (1,87 Millionen), Marseille (1,85 Millionen) und Neapel mit 1,5 Millionen Passagieren. Die Zahlen sind von 2019 und sollen nach der Pandemie 2022 als Messlatte gelten. Istanbul Im Mittelfeld des Rankings der europäischen Häfen rangierte bis 2015 auch Istanbul mit rund 700 000 Passagieren. Bei den Investitionen sind die Türken jedoch inzwischen auf dem Spitzenplatz. Die neuen Terminals in Barcelona, Hamburg oder Southampton kosteten zwischen 30 und 70 Millionen Euro. Mit 1,5 Milliarden Euro Gesamtinvestition ist der Galataport das führende Hafenprojekt in Europa. Reisen Ab Istanbul gibt es eine Vielzahl an günstigen Angeboten. Die Kreuzfahrt in der Balkonkabine auf der „Costa Venezia“ gibt es inklusive Flug, Versicherungs- und Getränkepaket ab rund 1500 Euro pro Person (www.costakreuzfahrten.de). Man kann auch Vor- und Nachprogramme in Kooperation mit dem Türkei-Veranstalter Bentour (www.bentour.de) buchen. Hier sind etwa ein Dutzend Hotels im Angebot, Preis: 500 bis 1000 Euro pro Person und Woche. FB

Die sechs Jahre Auszeit hat Istanbul genutzt, um gerade den Kreuzfahrturlaubern etwas zu bieten. An der Wasserfront der Neustadt steht jetzt der neue Galataport. Ein Bauwerk, wie es in Europa einzigartig ist. Die alte Hallenanlage der staatlichen Turkish Maritime Lines aus den Anfängen des vorigen Jahrhunderts wurde weggerissen. Nur das alte historische Postamt blieb stehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein türkisches Baukonsortium stampfte für etwa 1,5 Milliarden Euro den weltweit ersten Untergrund-Kreuzfahrtterminal in den Boden. Fast drei Etagen geht es hinab. Einen Busbahnhof mit 50 Plätzen, Lkw-Spuren und über 4500 Parkplätze. Dazu moderne Räume für Pass- und Zollkontrollen sowie einen weitläufigen Passagier-Check-in. Proviant und das Passagiergepäck werden aus den Katakomben über Lastenaufzüge empor auf die Kaikante zum Schiff befördert. Daneben Bodenluken für Wasser und Landstrom.

„Ich bin sehr froh, dass ich nach sieben Jahren wieder hier in Istanbul zurück sein kann. Das ist eine erstklassige Infrastruktur“, schwärmt Kapitän Tihomir Muzic von der „Costa Venezia“. Für seine Crew markiert der Auftakt in der Türkei auch den Neustart nach zwei Jahren Pandemie.

Die „Costa Venezia“ war 2019 das erste von zwei neuen Schiffen für den asiatischen Markt. Gerade mal eine Saison war der Neubau in China im Einsatz, dann stoppte Corona alle Reisen. Kreuzfahrten wird es dort vorerst nicht geben. „Deshalb fahren wir jetzt wieder hier“, so Muzic. In der Türkei ist die „Costa Venezia“ in diesem Sommer der größte Kreuzfahrer, der dort seinen Basishafen hat. Jedes Wochenende wird das 323 Meter lange Schiff an der Pier in Karaköy festmachen. „Dabei ist wichtig, dass wir bei diesem Routing hier auch über Nacht liegen, so wie in Bodrum. Das ist auch eine Neuerung“, so Mario Zanetti, Präsident von Costa Crociere. Die „Venezia“ sei nur der Auftakt. „Wir haben hier noch mehr vor. Wir glauben, dass die Türkei ein großartiges Potenzial hat. Ein zweites Schiff ist in Vorbereitung“, so Zanetti.

Für die Bevölkerung Istanbuls hat sich mit dem Galataport auch einiges verändert. Erstmals seit 200 Jahren ist der Hafenkomplex in Karaköy am Ausgang des Golden Horns frei zugänglich. Durch die Verlagerung der Abfertigung unter die Erde können oben auf dem Kai Menschen flanieren oder in Cafés und Restaurants sitzen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Galataport ist der erste Kreuzfahrtterminal der Welt, der ohne die üblichen massiven Stahlzäune mit Stacheldraht auskommt. Die Architekten des Istanbuler Büros Autoban haben als Lösung hydraulisch versenkbare Stahlwände gewählt.

Wenn das Schiff abgelegt hat, senken sich die Stahlwände hydraulisch und legen sich als Bodenbelag auf die Pier. Dann sind sie Teil der Flaniermeile.

Mit dem Galataport wird Istanbuls Kapazität im Kreuzfahrtgeschäft vervierfacht. Bis zu 15 000 Passagiere mit drei großen Schiffen können dort ab Sommer pro Tag abgefertigt werden. Insgesamt rechnet die Hafengesellschaft mit etwa 1,5 Millionen Passagieren pro Jahr. Vor der Pandemie und den Krisen waren es rund 200 Schiffe mit rund vier Millionen Passagieren pro Jahr in Istanbul.

Mit Costa haben sich auch andere große Reedereien angemeldet. Am 24. April hat Tui Cruises mit der „Mein Schiff Herz“ am Galataport ihre Premiere gehabt. Die „Mein Schiff 5“ soll auch folgen. Weitere Reedereien sind MSC, Hapag-Lloyd, Azamara, Seabourn, Phoenix oder NCL. Die Marke von 200 Schiffsbesuchen wurde bereits für 2022 ausgegeben.