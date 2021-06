Flott im Fjord

Wer einen Blick auf die Landkarte wirft, um die Westküste des lang gestreckten norwegischen Festlandes zu betrachten, sieht eine chaotisch zerklüftete, ausgefranste Inselwelt, immer wieder von zahllosen Fjorden durchtrennt und doch eindeutig, wenn auch spärlich besiedelt. Wie können diese oft winzigen Ansiedlungen versorgt werden: mit lebensnotwendigen Waren, mit Maschinen und Geräten und auch mit Dingen, die gemeinhin ein Postbote vorbeibringt?

Auf dem Landweg? Sehr beschwerlich. Über das Wasser? Ja, aber wer außer den alten Wikingern traut sich denn durch das Insellabyrinth in einem Fahrwasser voller heimtückischer Riffe? Die Antwort fällt leicht: die Schiffe der Hurtigruten, der „schnellen Route“.

Im Moment hält Norwegen die Grenzen geschlossen. Doch die Pandemielage entspannt sich. Daher gibt es Grund zur Hoffnung, dass ausländische Gäste im Laufe des Sommers wieder Schiffsreisen entlang der norwegischen Küste unternehmen dürfen. Für einheimische Passagiere wird der Betrieb aufrechterhalten. Hurtigruten ist im Moment mit fünf von sieben Postschiffen im Liniendienst. Die beiden anderen starten im Juli. Die klassische Postschiffroute von Bergen nach Kirkenes und retour dauert 12 Tage.

Seit 1893 versehen sie ihren hilfreichen Dienst an ihren norwegischen Landsleuten. Und heute fügen sie der Pflicht eine geradezu weltbekannte Kür hinzu. Moderne Schiffe befördern über rund 2700 Kilometer von Bergen bis Kirkenes und zurück seit 1984 zwar keine Post mehr, aber diverse Fracht und vor allem Touristen. Selbstbewusst werben die beteiligten Reedereien für die „schönste Seereise der Welt“. Und den nordischen Charme dieser Seefahrt kann auch die Coronapandemie nicht wirklich beeinträchtigen.

Auf der Brücke der „MS Nordnorge“ hoch oben auf Deck 6 herrscht himmlische Ruhe. Kapitän Winther thront auf seinem erhöhten Kommandantensessel, ein wachhabender Offizier beobachtet lässig die Fahrrinne, voller Vertrauen, dass die Navigationssysteme das Schiff perfekt leiten. Majestätisch gleitet das Schiff in den Hjorundfjord. Steile Berghänge umrahmen den Wasserweg. Am Ufer ducken sich vereinzelt Häuser, oft ochsenblutrot, unter die Felswände. An ihnen vorbei stürzen sich kleine Wasserfälle in den Fjord.

Seemännisches Können ist nach Winthers Worten erst gefragt, wenn der Wind stark auffrischt zwischen den Inseln. Das führt natürlich auch zu Schiffsbewegungen, die dem einen oder anderen Gast nicht gut bekommen. Die Passagiere haben auf der Reise die Wahl zwischen Exkursionen, die ihnen Norwegen vertrauter machen, und Ausflügen, die ihrer Abenteuerlust entgegenkommen. Mit Schlauchbooten kann mutig der Saltstraumen, der stärkste Gezeitenstrom der Welt, befahren werden, beäugt von gewaltigen Seeadlern. Selbst Anfänger werden in Hakoya nahe Tromsø in Kajaks gesetzt, um das arktische Gewässer noch hautnäher erleben zu können.

In Kirkenes können die Passagiere nicht alltägliche Grenzerfahrungen sammeln, wenn sie mit Quads zur nahen russischen Grenze aufbrechen. Sie ist allerdings streng gesichert und darf nicht übertreten werden.

Aber Norwegen bietet mehr als solche kleinen Abenteuer. Reidar Arnesen, der vollbärtige, einem Nachkommen der legendären Wikinger nicht unähnliche Chef des Expeditionsteams, reduziert gemeinsam mit seinen Mitstreiterinnen Natasha und Eldrun die typischen Markenzeichen Norwegens selbstironisch auf „Fisch, Kartoffeln und Öl“.

Dieses Basiswissen lässt sich auf der Nordlandreise aber leicht erweitern. In Alesund erfährt man, dass es Kaiser Wilhelm II. oft nach Norwegen zog. Als das idyllische Städtchen im Jahre 1904 von einer Brandkatastrophe heimgesucht wurde, zeigte sich der deutsche Monarch großzügig. Mit seiner finanziellen Hilfe wurde Alesund wieder aufgebaut, im Stil der Zeit, und das war der Jugendstil. Noch immer ist eine Straße nach dem deutschen Kaiser benannt. Nach den schlimmen Erfahrungen, die Norwegen im Zweiten Weltkrieg mit der deutschen Wehrmacht gemacht hat, ist das schon bemerkenswert.

Jenseits des Polarkreises, dessen Überquerung an Bord traditionell mit dem Auftritt des Meeresgottes Neptun und einer eisigen Taufe williger Passagiere durch den Kapitän gefeiert wird, taucht in Beschreibungen immer wieder das Attribut „nördlichste“ auf. Das beginnt schon in Trondheim, wo es die nördlichste Straßenbahn zu bewundern gilt. Und dort, wo Europa schließlich endet, lebt das nördlichste indigene Volk des ehrwürdigen Kontinents: die Sami.

Vom Hafen in Kjolleford aus machen sich die Besucher der Samis auf den Weg zu Ailu, dem Rentierzüchter. Nach einem herzlichen Willkommensgruß in samischer Sprache, den sich zu merken sehr schwerfällt, werden die Besucher mit dem Lebensstil der Sami vertraut gemacht. Früher bekannt durch die Bezeichnung „Lappen“ lebt hier in der arktischen Welt ein kleines Volk unverfälscht nach der Devise „Die Natur ist unsere Kultur“. Viele der rund 70 000 Sami in Norwegen, Schweden, Finnland und Russland leben von der Rentierzucht.

An die 10 000 Tiere ziehen nach ihrem Sommeraufenthalt auf der norwegischen Halbinsel Nordkyn in riesigen Pulks im Winter auf das Festland, oft bis zu 25o Kilometer weit. Die Tiere liefern ihren Besitzern nicht nur Fleisch, sondern auch das Leder für Schuhwerk, Taschen und vieles mehr. Fisch steht auch auf der Speisekarte, frisch oder zum Stockfisch getrocknet. Beeren und andere Pflanzen ergänzen die Ernährung der Samis, werden aber auch als Heilmittel eingesetzt.

Und dass sich die Samis trotz aller christlichen Bekehrungsversuche einen Hang zum Schamanismus bewahrt haben, ist unübersehbar und unüberhörbar. Wenn Ailu eine große, flache Trommel in die Hand nimmt und einen schwermütigen Gesang anstimmt, den Joyk, dann lassen auch die handysüchtigsten Hurtigruten-Reisenden ihre elektronischen Geräte verschämt in ihren Taschen stecken.