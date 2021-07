Fliegen in Coronazeiten

Test vor der Reise

Bei vielen Reisezielen ist ein negativer Coronatest – Antigen oder sogar PCR – Voraussetzung für die Einreise. Wichtig: Die Ergebnisse von PCR-Tests lassen mitunter auf sich warten, deshalb erledigt man das Prozedere besser am Vortag im Heimatort.

Bild: Adobe Stock/dodotone



Digitale Reiseanmeldung In Italien und Griechenland heißen sie Passenger Locator Form, Spanien spricht vom Spain Travel Health Formular, in Zypern ist es der Cyprus Flight Pass. Das Ausfüllen dieser Registrierung kostet oft Zeit und sollte nach dem Online-Check-in erfolgen, denn oft muss man Flugnummer und Sitzplatz angeben. Auch eine Hoteladresse wird abgefragt. Wer noch kein Quartier hat, der schreibt bei der Urlaubsanschrift „unknown“ (unbekannt) in die entsprechenden Felder.

Maskenpflicht An allen deutschen Flughäfen sind Schutzmasken zu tragen, und zwar ab dem Betreten des Terminals bis zum Erreichen des Reiseziels. Erlaubt sind OP-Masken, FFP2-Masken und Masken mit dem Standard KN95/N95 ohne Ventil.

Bordkarte und Gepäckabgabe Die Fluggesellschaften empfehlen, mindestens zwei Stunden für die Abfertigung einzuplanen. Denn auch wer vorab zu Hause eincheckt, bekommt nur eine Bestätigung – die Bordkarte muss man sich am Schalter abholen. So können die Mitarbeiter überprüfen, ob die Passagiere Test und Registrierung erledigt haben. Auch wer keinen Koffer abgeben will, muss warten.

Sicherheitskontrolle Bei vielen Fluggesellschaften ist nur noch ein Stück Handgepäck erlaubt. Die zusätzliche Hand- oder Laptoptasche geht nicht mehr. Das soll den Kontakt der Kontrolleure mit dem Gepäck minimieren und verhindern, dass es zu Gedränge im Flieger kommt, wenn die Leute ihre Sachen verstauen. Schlüssel, Geldbeutel, Handy und was man sonst in den Jackentaschen hat, darf nicht mehr separat in eine Wanne gelegt werden, sondern ist im Handgepäck oder der Jacke zu verstauen.

Alles einsteigen, bitte Das Boarding erfolgt gestaffelt, um das Gedränge auf dem engen Gang zu entzerren – manchmal getrennt nach Fensterplatz, Mittelplatz, Gangplatz oder auch blockweise. Und anders als früher wird das auch kontrolliert. Für Familien mit Kindern werden Ausnahmen gemacht. Einige US-Fluggesellschaften rufen die Passagiere sogar einzeln nach Sitznummern auf.

Service an Bord Die gesamte Reisezeit bleibt die Klimaanlage in Gang. Die Luft wird senkrecht von der Kabinendecke nach unten geleitet und unterhalb der Sitze wieder abgesaugt. Um nicht zu frösteln, nimmt man besser eine warme Jacke mit. Und auf längeren Flügen Reservemasken, die alle vier Stunden gewechselt werden sollten. Essen gibt es nur noch auf längeren Flüge (ab 150 Minuten) und zum Trinken ausschließlich Wasser – aber natürlich kann man Kaffee oder Bier kaufen.

Bei der Ankunft Das Aussteigen zieht sich hin, weil die gelandeten Flugzeuge oft erst warten, bis mit dem Entladen der Koffer und Taschen begonnen wurde. So wird sichergestellt, dass der Andrang am Gepäckband nicht zu groß wird. Die Crew bittet darum, Reihe für Reihe auszusteigen und sich erst vom Platz zu erheben, wenn man dran ist. Bisweilen wird im Terminal die Temperatur gemessen oder ein Coronatest durchgeführt. Wenigstens muss man in der Regel nicht auf das Ergebnis warten – es reicht, das gebuchte Hotel und eine Telefonnummer anzugeben.

Bei der Rückreise Wer nach Deutschland mit dem Flugzeug einreisen möchte, muss bereits beim Check-in am Abflugort ein negatives Testergebnis vorweisen – auch wenn man aus einem Nichtrisikogebiet kommt. Ohne negativen Test ist kein Mitflug möglich. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte oder Genesene.