Familienfreundlich und vielseitig

Anreise Oberstaufen ist mit der Bahn erreichbar, der Bahnhof liegt mitten im Ort. Von München aus fährt man mit einmaligem Umsteigen etwa zwei Stunden.

Übernachten Von der Ferienwohnung bis zum Fünf-Sterne-Resort bietet Oberstaufen viele Möglichkeiten.

Extra-Tipp Bei rund 300 Gastgebern gibt es die Gästekarte „Oberstaufen Plus“: mit Skipass (ein Gebiet pro Tag), Busfahrten, Eintritt ins Freizeitbad Aquaria und vielen Gratisleistungen mehr.

Wintersport Skiarena Steibis mit Imbergbahn: 17 Kilometer Pisten, beschneit bis ins Tal. Rodelbahn für Anfänger mit 300 Meter langem Rodellift. Erwachsene zahlen für die Tageskarte 39 Euro. Skigebiet Hündle-Thalkirchdorf: 18 Kilometer Pisten mit Kinderwelt, beschneite Pisten bis ins Tal. Drei-Stunden-Karte: 28 Euro, Tageskarte Erwachsene: 38 Euro. Hochgrat mit der Hochgratbahn: Freeride-Gebiet und Fünf-Kilometer-Rodelbahn. Tageskarte Erwachsene: 32,90 Euro. Für alle Gebiete sind auch Familienkarten erhältlich.

Kurse und Touren Ski- und Bergschule Oberstaufen von Wolfgang Schmid, Kinderkurse am Hündle und den Skiliften Sinswang, Schneeschuhtouren am Imberg (www.skischule-oberstaufen.de); Skikurse am Imberg von Sport Hauber (www.neue-skischule-steibis.de); Ski- und Snowboardschule Christl Cranz, Kinderkurse neu am Schindelberg (www.skischule.steibis.de); Langlaufkurse (www.kerstins-langlaufschule.de)

Info-Adresse Oberstaufen Tourismus, Hugo-von-Königsegg-Straße 8, 87534 Oberstaufen (Tel.: 08386/930 00; E-Mail: info@oberstaufen.de; Web: www.oberstaufen.de).