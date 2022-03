Einmal einen Elch sehen, und zwar nicht nur auf den putzigen Elch-Warnschildern am Straßenrand – das steht wohl auf der Wunschliste der meisten Lappland-Besucher. In freier Wildbahn muss man jedoch selbst in Schwedisch Lappland viel Glück haben, um den „König des Waldes“ zu sichten, der eine Schulterhöhe von etwa zwei Metern erreichen und an die drei Meter lang sein kann. Hundertprozentige Sichtungsgarantie bietet dagegen die Arctic Moose Farm bei Överkalix. Dort lassen sich 15 der imposanten Vierbeiner nicht nur bestaunen, sondern auch willig füttern. Hat ihnen die Mahlzeit besonders gut geschmeckt, drücken sie dies gerne mal mit einem unvergesslichen „Elch-Knutscher“ aus, während der Farmbesitzer samischer Abstammung, der 74-jährige Ola Rokka, aus dem Elch-Nähkästchen plaudert.

Von fünf auf 100 Kilo in nur fünf Monaten

„Es ist deutschen Touristen zu verdanken, dass meine Familie und ich die Farm vor 15 Jahren eröffnet haben“, berichtet Rokka und lacht. „Eigentlich hatten wir nur Rentiere, aber die deutschen Touristen wollten immer Elche sehen. Also haben wir von anderen Farmen im Süden Elche gekauft.“ Die Arctic Moose Farm, derzeit die einzige Elchfarm im Norden Schwedens, zieht sich über zehn Hektar Land und hat einen Star: den zehnjährigen Bullen Oskar. Nähert sich Rokka mit Eimern voller Futter, vergessen Oskar und seine Freunde schnell alle Manieren – es wird gedrängelt, gegrunzt und auch mal gebrüllt. Und wenn dann noch ein Besucher mit einem Möhren-Leckerli an den Zaun tritt, gilt auch unter den Waldkönigen das Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Aber immerhin: Manches Tier weiß sich zu bedanken, und zwar mit einem „puss“, einem Kuss. Rokka will es vorführen, doch an diesem Tag zeigt sich die auserwählte Elchkuh kuss-scheu. „Muss wohl meine Zähne noch mal putzen“, witzelt Rokka.

NORDSchweden Anreise Ab Stuttgart über München/Frankfurt und Stockholm nach Lulea mit Lufthansa oder SAS (www.lufthansa.com/www.sas.com), von dort weiter mit dem Mietwagen. Oder mit der Bahn nach Frankfurt, von dort über Helsinki nach Rovaniemi mit Finnair (www.finnair.com), dann ebenfalls weiter mit dem Mietwagen (gut 2 Stunden). Die Arctic Moose Farm liegt direkt an der E 10, die von der Küste Schwedisch Lapplands nach Norden in Richtung Kiruna und Abisko führt. Sie eignet sich also gut für einen Zwischenstopp auf der beliebten Strecke. Unterkunft Grand Arctic Resort Överkalix ist ein modernes Vier-Sterne-Hotel mit Sauna und Kinderspielplatz: DZ/F ab 130 Euro, https://www.nordicmarketing.de/reisen/grand-arctic-hotel In der Arctic River Lodge wohnt man naturnah mit Sauna und Privatstrand am Fluss, DZ ab 99 Euro, www.swedishtouristassociation.com/facilities/stf-arctic-river-lodge/about-us/ Huuva Hideaway ist eine urgemütliche Lodge mit lokalen kulinarischen Erlebnisse, Preise je nach Saison auf Anfrage, www.huuvahideaway.com. Aktivitäten Die Arctic Moose Farm in Överkalix ist im Sommer täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet. In der Wintersaison muss der Besuch vorab abgesprochen werden! E-Mail: info@arcticmoosefarm.com Auf der Farm kann man Elche füttern, streicheln und Informationen über Elche von Farmbesitzer Ola Rokka oder seinen Familienmitgliedern bekommen. Außerdem gibt es die typisch schwedische Kaffeestunde „Fika“ (Kuchen oder salziger Snack mit Kaffee) im Café der Elchfarm. https://heartoflapland.com/tour-item/visit-arctic-moose-farm/ Allgemeine Informationen Schweden Tourismus, www.visitsweden.de BOLD

Apropos Zähne, am Zahn eines Elches lässt sich ablesen, wie alt das Tier ist - wie an den Ringen von Bäumen. Steht man vor den hoch aufragenden, massigen Geweihtieren mit ihren im Vergleich zum massigen Rumpf schlaksigen, weißen Beinen, so ist kaum vorstellbar, dass ein Elchkalb mit gerade mal fünf Kilo geboren wird. „Aber fünf Monate später bringt es schon 100 Kilo auf die Waage, und ein ausgewachsener Elch kann zwischen 600 und 800 Kilo erreichen“, so Rokka. Was erklärt, warum Verkehrsunfälle mit Elchen für Mensch und Tier schnell tödlich ausgehen, denn wenn ein 800 Kilo schwerer Körper auf die Windschutzscheibe knallt, ist selbst der stärkste Schutzengel nahezu machtlos. Im kleinen Café neben dem Elch-Gehege liegen imposante Geweihe über die Tische verteilt. Auf die Frage, ob er die Elche etwa geschossen habe, winkt Rokka ab. „Ein Elch wirft jedes Jahr im Winter sein Geweih von selbst ab, und das wächst im Frühjahr wieder nach.“

Der Bulle Oskar hat sich seines nun unnötigen Kopfschmuckes als Erster entledigt und weist nur noch zwei wunde Stellen am Kopf auf, wo einst das Geweih saß. „Schon im Herbst löst sich die Basthaut am Elchgeweih langsam ab und das Tier reibt damit an Bäumen und Büschen, um seinen Duft zu verteilen.“ Was die Weibchen wiederum richtig sexy fänden. Doch warum muss das Geweih im Winter weg? „Nach der Brunftzeit im Herbst brauchen die Elchbullen es nicht mehr, sie müssen ja nicht mehr schön aussehen“, sagt Rokka. Aber das sei zweitrangig – hinter dem viel wichtigeren Grund, dass so ein Geweih zusätzlich rund 30 Kilo wiege. „Im Winter müssen die Tiere in freier Wildbahn so viel Energie wie möglich sparen, um zu überleben, und da wird ein Geweih zu unnötigem Ballast.“ Deswegen werde es meist im Januar abgeworfen, der härtesten Jahreszeit.Wenn es den Menschen doch auch so leichtfiele, unnötigen Ballast einfach loszulassen! Aber vielleicht nimmt manch menschlicher Gast des Königs des Waldes diese Lektion ja von der Arctic Moose Farm mit nach Hause?