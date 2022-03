Eisfahrt nach Helsinki

Langsam gleitet die „Finnstar“ in der aufgehenden Sonne vorbei an Dutzenden kleinen Inseln des finnischen Schärengartens, viele geschmückt mit bunten Holzhäuschen. Die Finnlines-Fähre bahnt sich ihren Weg durch kleine Eisstückfelder, aufeinander geschobene Schollen und zusammengefrorene Platten, die in der Sonne funkeln. Dazu leises Knistern von dünnem Meereis, Klacken beim Aneinanderstoßen von Eisschollen, ein größerer Rums, wenn das Schiff auf eine dickere Schicht trifft. Die „Finnstar“ schneidet problemlos ihre Fahrrinne, denn sie verfügt über die höchste Eisklasse für Passagierschiffe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kapitän Niclas Seligsson absolviert für Eisfahrten regelmäßig ein Simulatortraining. Er hat noch nie die Hilfe eines Eisbrechers benötigt, der viele Verkehr fordert deutlich mehr Aufmerksamkeit: „Die Ostsee ist wie eine Autobahn, rund 3000 Frachtschiffe sind hier regelmäßig unterwegs. Um Bornholm wird es immer sehr voll auf dem Meer.“

Blaue Stunde auf dem Schiff © Ingo Thiel

Zwischen Travemünde und Helsinki fahren drei Finnlines-Fähren im Liniendienst, rund 700 000 Passagiere nutzen sie mit Trucks oder Autos pro Jahr, aber nur wenige als sogenannte Spaziergänger für einen Städtetrip. Nachts um 2 Uhr hat die „Finnstar“ in Travemünde abgelegt, 611 Seemeilen (1130 Kilometer) sind es bis nach Helsinki, rund 30 Stunden dauert die Fahrt. Genügend Zeit für Sauna, Fitnessraum oder Massage, wenn die Coronaregeln es erlauben. Erholsame Stunden kann man auch bei einem Cappuccino vor großen Panoramafenstern mit Blick auf den Horizont, Spaziergängen auf dem Sonnendeck oder gemütlich mit Lesen verbringen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für Kinder und Jugendliche gibt es eigene Spielzimmer mit Bällebad, Rutsche, Tischkicker oder Videospielen und große Freiflächen auf den Decks zum Toben. Auch Hunde dürfen mit, ein spezieller Kabinentrakt und Auslaufflächen auf Deck 7 mit Sandkästen für kleine und große Geschäfte stehen bereit. Die Innenausstattung der Schiffe wurde modernisiert, von der kleinen Innenkabine bis zur großzügigen Suite. Da viele Kabinen eine Vier-Bett-Belegung zulassen, können auch Familien mit Kindern gut und günstig fahren. Die Außenkabinen können mit dem Standard von 4-Sterne-Kreuzfahrtschiffen mithalten. Im Restaurant Mare Balticum, auf Deck 11 am Bug mit herrlichem Meerblick beim Essen, werden Vor- und Hauptspeisenbüfetts plus Dessert serviert. Am Seetag gibt es Frühstücksbrunch bis 12.30 Uhr, man darf zweimal hin und kann so frühstücken und mittagessen. Das Essen ist schmackhaft, auch moderne Zeiten haben Einzug gehalten: Es gibt Hafermilchjoghurt, glutenfreie Backwaren, Smoothies. Bei Themenwochen kann man skandinavische Köstlichkeiten wie Elch- oder Rentierbraten, Lachsvariationen, Kaviar oder Eismeergarnelen probieren.

Da die Fähre morgens im Hafen Vuosaari ankommt, von dem man die Stadtmitte mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreicht, hat man viel Zeit für Besichtigungen. Helsinkis Zentrum liegt auf einer Halbinsel. Der schöne Stadtkern mit seinen Altbauten lässt sich bequem zu Fuß erkunden. Herz der Stadt ist das Dreieck zwischen dem Senatsplatz mit weißem Dom, der orthodoxen Uspenski-Kathedrale mit ihren goldenen Zwiebeltürmen und der schmucken, alten Markthalle direkt am Meer.

Hier gibt es alle Genüsse Finnlands in einem Gebäude, kleine Cafés laden zum Verweilen ein. Vom Marktplatz, 150 Meter weiter, legen die Boote zu den Schären und zur Seefestung Suomenlinna ab. Die 1748 errichtete Garnisonsstadt ist Unesco-Weltkulturerbe, mit sechs Kilometer Festungsanlagen, 105 Kanonen und unterirdischen Gängen. Neben weiteren architektonischen Highlights wie Felsenkirche oder Olympiastadion lädt der Design District zum Bummel. Ausgehend von der Esplanadi, dem Einkaufsboulevard mit Grünstreifen und Cafés, erstreckt er sich über die schönsten Viertel, gesäumt mit Jugendstilhäusern. 170 Kreative residieren zwischen Design-Museum, Kunsthalle und Restaurants.

Wer Klassiker wie den „Stool 60“ oder die „Savoy-Vasen“ von Alvar Aalto sucht, hat beste Chancen, sich seinen Traum zu erfüllen. Die finnischen Design-Ikonen iittala (Haushaltsgegenstände), Marimekko (Mode) oder Aarikko (Handtaschen, Schuhe) findet man hier ebenso wie die Sportmarke Karhu, die ursprünglich die drei Streifen innehatte, bis Adidas diese für 1600 Mark und eine Flasche Whisky abkaufte. Modedesigner Klaus Haapaniemi ist bekannt, weil er die Kleider für die erfolgreiche TV-Serie „Babylon Berlin“ entworfen hat.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Rückfahrt nach Travemünde mit der „Finnlady“ startet um 16 Uhr, so hat man zur blauen Stunde eine fantastische Aussicht auf den Schärengarten, danach eine glutrot in der Ostsee versinkende Sonne. Kapitän Pekka Stenvik spricht fließend Deutsch, seine Mutter stammt aus Hamburg, und macht sich Gedanken um sein Fahrtgebiet: „Wir sehen hier auf der Ostsee schon die Auswirkungen des Klimawandels. Eis gibt es nur noch am Küstengürtel, und die Stürme nehmen zu.“ Doch das Wetter bleibt gut, zur Einfahrt nach Travemünde spiegelt sich der Mond auf dem Wasser und taucht die Viermastbark „Passat“ in goldenes Licht.