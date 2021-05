Einmal rund um Berlin radeln

Anreise Mit der Bahn ist man von Stuttgart nach Templin gut acht Stunden unterwegs mit zwei Umstiegen in Berlin und Oranienburg (www.bahn.de).

Unterkunft In Templin bietet sich das Hotel und Restaurant Fährkrug mit 40 Zimmern und Suiten am Fährsee an, das auch über eine Blockhaussauna, Fahrrad- und Bootsverleih verfügt (www.faehrkrug-templin.de), DZ ab 82 Euro. In Chorin besticht das Hotel Haus Chorin am Amtssee als Gastgeber des Jahres 2020 mit freundlichen Zimmern in nächster Nähe zum Kloster. Zu ihm gehört auch die urige Alte Klosterschänke, die am Wochenende ab 12 Uhr öffnet (www.chorin.de), DZ/F ab 54 Euro. Speziell an Radfahrer richtet sich die gemütliche Pension Buntspecht im Dorfzentrum (www.pension-chorin.de), DZ ab 60 Euro, Frühstück 8 Euro.

Sehenswürdigkeiten Beim Stadtrundgang durch Templin sollte man einen Blick auf das Rathaus, die Stadtmauer mit ihren Wiekhäusern und das Prenzlauer Tor werfen, in dem ein Museum für Stadtgeschichte untergekommen ist. Ein nettes Bistro mit regionalen Speisen ist das Weinberg 19 (www.weinberg19.de). In Joachimsthal lohnt sich ein Abstecher zum Kaiserbahnhof. Für eine Stärkung empfiehlt sich hier die Bewirtung 1880 in der Schulstraße 2 unweit von der Schinkelkirche, die Kaffee und Kuchen bereithält. Das Kloster Chorin ist von April bis Oktober von 9 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Das hübsche Klostercafé überzeugt mit Demeter-Produkten aus dem benachbarten Ökodorf Brodowin (www.kloster-chorin.org).

Allgemeine Informationen Tourist-Information Templin, www.templin.de; www.schorfheide.de