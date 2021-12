Ein Himmel voller Schinken

Vom Himmel in Harmsdorf winken die Schinken. Genauer: Von der Decke der über 300 Jahre alten Räucherkate baumeln dicht an dicht rötlich-braune Keulen mit gelb-speckiger Schwarte. 1200 Stück sind es, und es hat fast drei Wochen gedauert, bis sie schließlich alle unterm Reetdach hingen. In den Räucherpfannen, großen rechteckigen Blechkisten, glimmen die Buchenholzspäne, und Tag und Nacht zieht milder Rauch nach oben – nicht in heißen, grauen Schwaden, sondern als lauer, hellgrauer Schleier: Über 15, 16 Grad sollte die Temperatur in der Kate nie steigen. „Insofern haben auch wir ein Problem mit der Klimaerwärmung“, sagt Christian Braasch, der Geschäftsführer und Inhaber „in achter, neunter oder zehnter Generation“. „Es wird ja jetzt immer früher Sommer.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vier Monate bleiben sie im Rauch, trocknen dann noch einmal drei bis vier Monate an der Luft nach, werden abgenommen, in das Geschäft über der Straße transportiert und dort zerteilt. Harmsdorf, ein Ort von knapp 600 Einwohnern, liegt im Herzen Ostholsteins, in der Mitte zwischen der Hohwachter und der Lübecker Bucht, keine 20 Kilometer vom Ostseeheilbad Grömitz entfernt. Es ist kein großer Name auf der touristischen Landkarte. Ein ockerfarbenes Kleid aus Getreidefeldern, genäht mit grünen Knicks, bedeckt das leicht gewellte Hügelland. An Sommerabenden hängt goldener Staub darüber, und es duftet nach reifem Weizen. Seit Jahrhunderten ist dies Bauernland.

Schleswig-Holstein Anreise Über die A 1 Lübeck-Puttgarden, Ausfahrt Lensahn, Richtung Kiel, der erste Ort nach Lensahn ist Harmsdorf. Schinken Braasch liegt an der Hauptstraße auf der linken Seite. Unterkunft Harmsdorf liegt keine 20 Kilometer von der Lübecker Bucht entfernt. In Dahme, Kellenhusen und Grömitz finden sich jede Menge Unterkünfte. Jetzt in der Nebensaison bietet etwa das Haus Panorama & friends eine Woche im Ferienapartment für 473 Euro. www.panorama-dahme.de Essen und Trinken In Grömitz servieren acht Restaurants ihr jeweiliges „Ostseegericht“, anspruchsvolle Küche zum Einheitspreis von 19 Euro. Da gibt es z. B. Flammlachs auf einem warmen Avocado-Gnocchi-Salat, im Salbei-Katenrauchschinkenmantel gebratene Zandermedaillons oder eine Ceviche vom Ostseedorsch mit gebackenen Dorsch-Kartoffelkroketten. Wer sich zudem einen „Genießerpass“ leistet, bekommt sechs dieser Menüs für einen Hunderter. Weitere Informationen, alle Restaurants und Gerichte unter www.groemitz.de/ostseegericht Aktivitäten Kloster Cismar hat eine prächtige Backsteinkirche mit einem Flügelaltar aus dem 14. Jahrhundert, auf dem über 120 Figuren die Leidensgeschichte Christi darstellen, www.kloster-cismar.de. Das Wallmuseum in Oldenburg erzählt die Geschichte der slawischen Wagrier, die um 1000 nach Christus das Land besiedelten. www.oldenburger-wallmuseum.de/ Im Landwirtschaftsmuseum in Lensahn mit all seinen Traktoren, Heuwendern und Güllestreuern lebt das Bauernwesen von einst wieder auf, www.museumshof-lensahn.de/ Schinken Braasch in Harmsdorf, geöffnet November bis März, Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr. März bis November jeweils eine Stunde länger. Die Räucherkate ist kostenlos zu besichtigen, www.schinken-braasch.de. Allgemeine Informationen Schleswig-Holstein Tourismus, www.sh-tourismus.de, Urlaubsregion Ostholstein, www.kreis-oh.de

Nähert man sich Harmsdorf, stößt man auf Flecken wie Stückenkate, Kreuzkate, Speckkaten und Krögenkate - benannt nach den kleinen Behausungen der Landarbeiter. Im Ort selbst wundert man sich, warum mitten auf dem Land mitten in der Woche die Hauptstraße vollgeparkt ist mit Wagen aus Dortmund, Hanau oder Friedrichshafen. Und dann hat man die Räucherkate erreicht. Direkt an der Straße steht ein geducktes Fachwerkhaus mit winzigen Fenstern, einem tief heruntergezogenen Reetdach und einem grünen Eingangstor. „Jacob Braasch anno 1663“ steht in wackligen Buchstaben darüber.

Im trüben Licht erklärt Christian Braasch, der 43-jährige Fleischermeister, wie aus einer Schweinekeule ein echter Holsteiner Katenschinken wird. Zunächst wird das zurechtgeschnittene Fleischstück eingesalzen, lagert drei Wochen und wird dabei alle sieben Tage abgerieben. Das entzieht ihm Feuchtigkeit. Drei bis vier Tage bleibt es anschließend bei vier Grad liegen, damit das eingezogene Salz sich im Fleisch verteilen kann – Nachbrennen nennt man den Vorgang. Dann wird geräuchert – aber nur in der Zeit vom 15. Oktober, dem Gallustag, bis zum 15. Mai, dem Büddelstag. Der wurde nicht etwa nach einem speziellen norddeutschen Heiligen benannt, sondern meint den Tag, von dem an die Schinken früher in Büddel, in Beutel, gehüllt wurden, um die Fliegen abzuhalten. Zwei Katen-Füllungen werden pro Jahr hergestellt, macht 2400 Schinken, etwa zehn Tonnen Fleisch. Kein Nitritpökelsalz kommt zum Einsatz, keine Starterkulturen, keine Gewürzaromen, kein künstlicher Rauch – dies ist noch reines, altes Handwerk.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

An den Wänden hängen Wagenräder und ein Ochsenjoch zur Zier, in den winzigen Nebengemächern mit dem Lehmboden, in denen einst vier Familien mitsamt ihren Schweinen hausten, stehen Heugabeln, ein Schleifstein und Truhen herum. Alle Wände, Möbel und Gegenstände sind von einer dicken, dunklen Patina überzogen: Der Teer von Jahrhunderten hat sich wie schwarz glänzender Lack darauf abgesetzt. „So sieht es vermutlich in einer Raucherlunge aus“, sagt Christian Braasch fröhlich. Sein Katenschinken, sagt er, sei zart, mild und ein wenig süß. Schon die Vorfahren hätten Salz nur sparsam verwendet, da es teuer war. Und Buchenspäne wurden verfeuert, weil in Ostholstein Buchenwälder vorherrschten. Die Schweine, darunter auch die besonders geschätzten Susländer, bezieht Braasch von Vertragsbauern. Geschlachtet wird in Oldenburg, angeliefert werden Schweinehälften. Und natürlich schneiden die Fleischer nicht nur die Schinken daraus, sondern verarbeiten auch den Rest. Verwursten ihn zu allem, was sich im Geschäft nebenan findet.

Untermalt vom Sirren einer Schneidemaschine und dem Saugen eines Vakuumiergeräts schneidet ein stämmiger Pferdeschwanzträger unter noch mehr Schinken an der Decke Knochen aus tiefrotem Räucherfleisch. In Regalen und Vitrinen stapelt sich des Wurstmachers ganzer Stolz: Bratwürste, Bauchspeck, Griebenschmalz, Eisbeinfleisch, Hamburger Gekochte und Presskopf. Aber die Dorfschlachter kümmern sich auch um die kulinarische Fortbildung der vielen Touristen aus Nicht-Norddeutschland, die ihnen den Laden einrennen und oft ganze Schinken, acht bis zehn Kilo schwer, nach Hause schleppen: Steckrübensuppe und Sauerfleisch, Grünkohl und Speckmarmelade, Labskaus und Rote Grütze verkaufen sie fertig im Glas. Und finden die Leute aus Würzburg oder Cottbus das norddeutsche Menü dann doch eher „interessant“ als „lecker“ – Currywurst im Glas gibt es auch. Mit Katenrauch-Ketchup, versteht sich.