Ein Bild – Ein Ziel

Inseln im Dornröschenschlaf

Einst war das zweitkleinste Land Afrikas der größte Kakaoproduzent der Welt. Doch als São Tomé und Príncipe 1975 die Unabhängigkeit von Portugal erlangte, verfiel der Inselstaat im Atlantik in eine Agonie. Nach über vier Jahrzehnten staatlicher Misswirtschaft nun ein zarter Streif am Horizont: Kleine Kooperativen entstehen. Im Dschungel produzieren sie hochwertigen Biokakao für den Export. Und die ersten stilvollen Gästehäuser empfangen bereits Urlauber aus Übersee. Die Chancen für einen Aufbruch in eine prosperierende Zukunft stehen gut.