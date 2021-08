Eidechse voraus

Unterkunft Das Hotel Zeltinger Hof liegt zentral zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach, gute regionale Küche, DZ ab 75 Euro, www.zeltinger-hof.de. In der Weingut-Pension Tiliahof wohnt man im Weinberg am Rand von Brauneberg, DZ ab 115 Euro, www.tiliahof.de. Das Weinromantikhotel Richtershof ist ein gehobenes Haus in historischen Mauern mit eigenem Spa, DZ ca. 200 Euro, www.weinromantikhotel.com.

Aktivitäten Der Themenweg „Eidechse auf Moselsuche“ ist ca. 5 km lang mit leichter Steigung, Startpunkt am Wanderparkplatz „Im Siebenborn“ in Maring-Noviand, www.naturpark-mosel.de. Breva-Wein und Weg: 3,1 km auf schmalen Pfaden, nur für Schwindelfreie von Bruttig nach Valwig, Einstieg: Moselbrücke an der K 35 in Bruttig-Fankel, www.brevaweinundweg.de. Monorackbahn auf dem Weingut Scholtes in Leiwen, www.weingutscholtes.de. Auch andere Winzer machen für Gäste und Kunden oft eine Fahrt möglich.

Allgemeine Informationen www.visitmosel.de; www.rlp-tourismus.com