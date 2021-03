Überall auf der Welt wird es am Abend des 27. März für eine Stunde dunkel. Um 20.30 Uhr Ortstzeit heißt es: Licht aus, Klimaschutz an. Auch einige Städte und Gemeinden in der Region beteiligen sich an der „Earth Hour“ des World Wide Fund For Nature (WWF). "Gemeinsam setzen wir so ein globales Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten", schreibt der WWF auf seiner

...