Still jetzt! Wer in den Wald hineinhorcht, merkt, dass es ein besonderer ist. Unter den knorrigen, viele Hundert Jahre alten Bäumen wächst kein Unterholz. Dafür weiden hier Kühe und Ziegen, die unterm bunt verfärbten Laub nach Grashalmen suchen. Dass dies kein Urwald ist, sondern eine einst von Menschenhand angelegte Selve, merkt man aber auch an den seltsamen Geräuschen. Plopp! Plopp! Plopp! Wenn der Wind in die Äste fährt, regnet es überall Mini-Igel. Deren stachelige Schale schützt glänzende Früchte – und die sind hier, im Süden der Schweiz, im Herbst in aller Munde.

Wer die wilde Seite des Tessins erleben will, tourt mit dem Mountainbike durch das abgeschiedene Val Malvaglia oder wandert entlang des smaragdfarbenen Wassers der Verzasca zu urtümlichen Steindörfern. Die Region Malcantone im Hinterland von Lugano ist sanfter und hügeliger. Viele Jahrhunderte lang lebte man hier von der einst von den Römern eingeführten Edelkastanie. Der 15 Kilometer lange Sentiero del Castagno bei Arosio führt von Kastanienhain zu Kastanienhain. Schautafeln erklären Geschichte und Gegenwart des Anbaus. Doch besser ist es, bei einer Wandertour mit Revierförster Carlo Scheggia unterwegs zu sein. Er bekennt freimütig: „Die Kastanie ist mein Lieblingsbaum.“

Tessin Anreise Mit dem Zug via Zürich nach Lugano (www.bahn.de). Wer in Hotels, Jugendherbergen oder auf Campingplätzen übernachtet, erhält das Ticino Ticket und kann öffentliche Verkehrsmittel im Kanton kostenfrei nutzen. Unterkunft Vor 100 Jahren trafen sich auf dem Monte Verità bei Ascona Aussteiger aus ganz Europa. Heute gibt’s in der weitläufigen Parkanlage mehrere Ferienhäuser und ein Bauhaus-Hotel, DZ ab 88 Euro, www.monteverita.org. Mitten im Alto Malcantone liegt das Hotel Il Castagno. Zu den Kastanienwäldern geht es zu Fuß oder mit dem Rad, DZ ab 160 Euro, www.ilcastagno.ch. Aktivitäten Für den 15 Kilometer langen Rundwanderweg „Sentiero del Castagno“ in Arosio braucht man viereinhalb Stunden. Radler starten im Ort Magliaso zum 37 Kilometer langen Trail „Castagno Bike“. Selven mit Maronen gibt es auch entlang des historischen Handelswegs Via Ceneri bei Bellinzona sowie im Muggiotal rund um Bruzella sowie hoch über dem Lago Maggiore im Verzascatal. Die Herbstfärbung der Wälder erlebt man besonders schön bei einer Fahrt mit der Centovalli-Bahn von Locarno nach Verdasio. Dort geht’s per Seilbahn ins autofreie Dorf Rasa, dann zu Fuß neun Kilometer zurück ins Tal zur Station Palagnedra, www.vigezzinacentovalli.com. Allgemeine Informationen Tessiner Tourismusagentur, www.ticino.ch, Schweiz Tourismus, www.myswitzerland.com

Früher galten Edelkastanien im Tessin als das „Brot der Armen“. Die Bauern konnten es sich nicht leisten, Getreide zu kaufen - und an den steilen Berghängen Felder anzulegen war unmöglich. Anders als die meisten Nüsse enthalten Maronen kaum Fette, dafür aber viele Kohlehydrate. Viele Hundert Hektar Wälder wurden angelegt, die Ernte zu Mehl und Flocken verarbeitet. Der Siegeszug der Kartoffel machte dem ein Ende. Heute besinnt man sich wieder der Tradition und hat einige Bestände rekultiviert.

Weil die Haine gepflegt werden müssen, damit sie nicht verwildern, gibt es im Tessin eine gesetzliche Regelung für die Ernte. Bis zum 11. November sind die Maroni Privateigentum, danach darf sie jedermann auflesen. Entlang des Sentiero del Castagno hat Revierförster Carlo Scheggia mit den Waldbesitzern vereinbart, dass Wanderer die stacheligen Früchte bereits vorher ernten können, also dann, wenn sie vom Baum fallen.

Maronen verderben schnell, sobald sie im feuchten Gras liegen. Im Herbst qualmt es deshalb aus den historischen Dörrhäuschen, den sogenannten Grà. Unweit des Örtchens Vezio kümmert sich Abele Mercolli darum, dass das Feuer nicht ausgeht. „Viel Hitze braucht es nicht – wichtiger ist eine konstante Wärme“, erklärt der 75-Jährige. Im Oktober und November wird die Ente von Kastanienbauern hier kistenweise angeliefert.

Dass Abele Mercolli und seine Mitstreiter lieber Polenta aus eigenen Kastanien essen, als Früchte zu kaufen, die in Italien auf Plantagen geerntet werden, hat nicht nur damit zu tun, dass man im Tessin stolz ist auf das kulturelle Erbe. Es ist auch ein Frage des Geschmacks. „Im Supermarkt gibt es kaum Auswahl, aber für ein Risotto braucht es andere Esskastanien als für eine Suppe“, sagt Abele Mercolli. „Bei uns im Wald wachsen über 50 Sorten, die perfekt an das lokale Klima angepasst sind. Sie sind vielleicht etwas kleiner als die neu gezüchteten Sorten, dafür schmecken sie viel aromatischer und süßer.“

Auch abseits der Kastanienwälder des Malcantone ist die Frucht populär. Über 2300 Sonnenstunden im Jahr machen das Nordufer des Lago Maggiore zum wärmsten Ort der Schweiz. Der See leuchtet tiefblau, in der Brise flüstern die Wedel der Palmen: Wenn in den Bergen schon Schnee fällt, herrscht in Ascona noch immer bestes T-Shirt-Wetter. Die Maronatt, wie man die Röstmeister nennt, bestücken die gusseisernen Röstschalen. Die Früchte sollen über dem Holzfeuer ihr nussiges Aroma entwickeln, dürfen in der Hitze aber nicht verbrennen.

Die Königinnen der Maronen verstecken sich derweil in der Backstube. Franca Antognini und ihre Tochter Naomi von der Pasticceria Marnin mischen nicht nur Kastanienmehl in den Hefeteig für ihre Version des luftigen Panettone, der bei einem Test des Schweizer Fernsehens als bester im Land ausgezeichnet wurde. „Das Rezept wird nicht verraten, wir hüten es schon seit fünf Generationen“, sagt Naomi Antognini lachend. Nur so viel sei verraten: Der besondere Geschmack hat mit glasierten Maroni zu tun.

