Die Königin der Hebriden

Mit dem Whisky ist es wie mit allen kulinarischen Köstlichkeiten: Je schöner die Umgebung ist, in der sie genossen werden, umso besser schmecken sie. So gesehen haben die Besitzer der jüngsten Brennerei auf Islay alles richtig gemacht. Ardnahoe Distillery liegt im Norden der Ostküste auf einer Anhöhe. Wenn die Besucher bei der Verkostung ihre Nasen in die tulpenförmigen Gläser stecken und den Duft der bernsteinfarbenen Flüssigkeit inhalieren, fällt ihr Blick durch bodentiefe Fenster auf die tintenblaue Meerenge, den Sound of Islay, sowie auf eigentümlich geformte Berge auf der Nachbarinsel.

Die Paps of Jura sind in der Tat ein Hingucker – kein Wunder, leitet sich das schottische Wort „Paps“ doch von einer nordischen Bezeichnung für weibliche Brüste ab. Na, dann Prost, oder wie man hier auf Islay sagt: „Slàinte Mhath!“ Auf dem Festland wurde der alte gälische Begriff - gesprochen wird er übrigens Slanschewaa – längst durch „Cheers“ abgelöst. Nicht jedoch auf Islay.

Christianne MacGregor hat gut lachen: Ihr Whisky zählt zu den besten. © Neubauer

Hier ist man stolz auf die ruhmreiche Vergangenheit der Insel und hält nicht nur an den Traditionen, sondern auch an der keltischen Sprache, dem Gälisch, fest. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die südlichste und fruchtbarste Insel der Inneren Hebriden im 5. Jahrhundert. Sie war Teil des Königreichs Dalriada.

Steinkreuze mit keltischen Mustern

Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert beherrschten Adlige, die sogenannten Lords of the Isles, von Islay aus die gesamte Westküste und das westliche Hochland. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht waren sie die größten Landbesitzer und machtvollsten Fürsten auf den Britischen Inseln, mit Ausnahme der Könige von England und Schottland. Uralte Steinkreuze mit keltischen Mustern wie das Kildalton Cross auf einem Friedhof bei Ardbeg und die mystischen Ruinen der Burg Finlaggan auf einer Insel im gleichnamigen See zeugen von diesem Erbe. Einst war das befestigte Haus Residenz und Festung der Lords of the Isles und des Clans MacDonald.

Ihren internationalen Ruf als Whisky-Insel verdankt Islay jedoch den Brennereien: Obwohl das Eiland nicht viel größer ist als Usedom, produzieren hier mit Ardbeg, Bowmore, Bruichladdich, Bunnahabhain, Caol Ila, Kilchoman, Lagavulin, Laphroaig und Ardnahoe neun Destillerien Whiskys, von denen es heißt, sie seien die besten der Welt. „Die Whiskys von Islay haben einen ganz eigenen Charakter“, schwärmt Christianne MacGregor, die Marketingchefin von Ardnahoe Distillery. „Ihr Aroma wird geprägt durch Nuancen von Torf, Heidekraut und Meersalz“, fügt sie lächelnd hinzu und schenkt gleich noch mal nach. „Slàinte Mhath!“ Den Titel „Königin der Hebriden“ trägt Islay dagegen wegen ihrer facettenreichen Landschaften und ihrer bemerkenswert vielfältigen Tierwelt, darunter mehr als 200 verschiedene, teils seltene Vogelarten. Über den steilen Klippen im Südwesten der Insel kann man mit etwas Glück Seeadler beobachten. Die Strände von Machir und Saligo Bay zählen zu den schönsten in ganz Schottland.

An der Meeresbucht Loch Gruinart halten sich jedes Jahr von April bis September Zehntausende Weißwangengänse und andere Zugvögel auf, weshalb Ornithologen nach den Whisky-Liebhabern zur größten Besuchergruppe zählen. Zahllose Wanderwege gibt es auf der Insel und selbst in der Hochsaison werden Reisende eher Schafe oder Hochlandrinder treffen als andere Touristen.

In Portnahaven, einer kleinen Ortschaft im Süden von Islay, gibt es eine Kolonie von Kegelrobben. Es macht Spaß, ihnen beim Jagen zuzusehen. Wie schwarz glänzende Bowlingkugeln sehen ihre Köpfe aus, wenn sie an die Wasseroberfläche kommen, um für den nächsten Tauchgang Luft zu holen. Und wenn es sich hier schon die Robben gut gehen lassen, dann kann unsereins das allemal – zum Beispiel im einzigen Pub der Ortschaft, dem An Tigh Seine. Von der einfachen und schmucklosen Fassade sollte man sich nicht abschrecken lassen.

Die Speisekarte ist klein, aber fein. Vor allem für ihre Meeresfrüchteplatte ist Inhaberin Laura berühmt. Dazu schmeckt ein frisch gezapftes Insel-Ale. „Slàinte Mhath!“ In Bowmore schlägt das Herz Islays. Etwa zwei Drittel der rund 3000 Einwohner leben hier. Die Inselhauptstadt ist bekannt für ihre hübschen, weiß getünchten Häuser, die sich um den Hafen gruppieren. Im Gegensatz zu Portnahaven hat man hier die Qual der Wahl unter mehreren Restaurants, die alle Meeresfrüchte auf der Speisekarte haben, die von ortsansässigen Fischern frisch gefangen werden.

Natürlich gibt es auch eine Brennerei in Bowmore. 1779 gegründet, war die Bowmore Distillery die erste legale Brennerei auf Islay und damit auch eine der ältesten in Schottland. Bei einer Auktion in Glasgow zahlte ein Whisky-Liebhaber für eine 157 Jahre alte Flasche Bowmore Single Malt 29 400 Pfund, umgerechnet rund 42 000 Euro – na dann Prost!