Die "Big Five" der Alpentiere kennenlernen

Bei jedem Schritt wirbelt pudriges Weiß durch die Luft. Unter knallblauem Himmel im Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol. Auf Schneeschuhen laufen die Wanderer hinter Ranger Simon Zeiner. Die weiß glitzernde und funkelnde Landschaft auf rund 2000 Metern bietet im Ködnitztal, einem kleinen Seitental des Kalser Tals, einen freien Blick auf den Großglockner, Österreichs höchsten Berg. Man genießt den Gipfelblick, während die Füße auf den Plastikgestellen leicht über die Schneefläche gleiten. Die Gleichmäßigkeit der Schritte entspannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Simon Zeiner entdeckt einen Steinbock, irgendwo weit oben zwischen schroffen, grauen Felsen. Durchs Fernglas kann man auch mit ungeübten Augen das Tier erspähen. Seine langen, geschwungenen Hörner bewegen sich in Bodennähe. Es frisst. Die Big Five im Nationalpark Hohe Tauern, das sind Steinbock, Gämse, Steinadler, Murmeltier und Bartgeier. Geführte Wildbeobachtungen auf Schneeschuhen gehören zu den Naturerlebnisangeboten des Nationalparks. Ganz vollzählig zeigt sich die Tierwelt im Winter allerdings nicht, es fehlt das Murmeltier. Winterschlaf ist angesagt, die Murmeltierfamilien schlafen ungefähr von Ende September bis Mai. Sie schlummern sozusagen unter den Schneeschuhen in einem Zustand zwischen Leben und Tod, ihre Körpertemperatur fährt bis auf ein Minimum herunter.

Osttirol Anreise Mit dem Zug über München und Wörgl nach Kitzbühel (www.bahn.de). Weiter mit dem Bus nach Matrei. Unterkunft Das Hotel Taurerwirt hat eine schöne Lage am Eingang zum Nationalpark, ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen. DZ mit Halbpension ab 218 Euro, www.taurerwirt.at. Wer einen größeren Ort mit Geschäften vorzieht, könnte das Naturhotel Outside, mitten in Matrei gelegen, wählen. DZ mit Halbpension ab 122 Euro, www.hotel-outside.com. Aktivitäten Schneeschuhtrekking und andere Erlebnistouren kann man beim Nationalpark Hohe Tauern buchen, www.hohetauern.at. Kosten für Erwachsene: 20 Euro, Kinder zahlen 13 Euro. Dauer rund 2,5 Stunden. Allgemeine Informationen www.osttirol.com

Ein Fuchs hat Abdrücke hinterlassen, nicht weit davon findet Simon die Spur eines Schneehasen. Es fehlte nicht viel, da wären die Wiesen und Almen rund um Kals am Großglockner dem größten Staudamm Österreichs zum Opfer gefallen. Die Energiewirtschaft interessierte sich für die Gegend, für die wilden Gletscherbäche, den Isel-Gebirgsfluss sowie auch für die Umbalfälle am Oberlauf der Isel. Im Jahr 1971 beschloss die Tiroler Landesregierung den Bau des Wasserkraftwerks. Aber es regte sich Widerstand in der Bevölkerung, ein zähes Ringen um die Kraftwerkspläne zog sich über viele Jahre dahin, bis 1989 das Aus für das Projekt kam. Entscheidend war vor allem der erfolgreiche Kampf der Frauen von Kals. Statt Kraftwerk und Staumauer wurde die Natur geschützt und Teil des Nationalparks Hohe Tauern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir Osttiroler sind ein verschlafenes Völkchen“, meint Ranger Simon Zeiner, und er ist ein bisschen stolz darauf. „Wir haben die touristische Entwicklung, die etwa Sölden oder Ischgl erlebt haben, schlichtweg verpennt“, sagt er weiter. „Und das ist gut so, denn nun stehen wir weit vorne bei den Themen sanfter Tourismus und Nachhaltigkeit.“

Die Osttiroler Täler bieten ein ideales Umfeld für den Nationalpark. Da passt die traditionelle Struktur mit vielen kleinen Familienbetrieben in diesem abgelegenen Winkel Österreichs, den man auf kurvigen Straßen hinter diversen Bergpässen und Tunneln erreicht. Beschauliche Dörfer mit den typisch dunklen Holzfassaden, kleine Bauernhöfe mit großen Scheunentoren, an denen häufig die Jesusfigur am Kreuze hängt. Einige Höfe sind vom Nationalpark zertifizierte Partnerbetriebe, erklärtes Ziel ist umweltschonendes und nachhaltiges Wirtschaften. Dazu gehören etwa kurze Wege bäuerlicher Produkte in die Hotels und Pensionen, das Vermeiden von Plastik und Aluminium, Gästebewirtung mit Bio oder Fair-Trade-Kaffee oder auch die Anwendung von Wasserspartechniken.

Wer in den Nationalpark reist, möchte Natur erleben. Ein schönes Ziel ist das Defereggental. Feinsten Schnee hat es hier. Das kleine Gebirgstal gilt als Geheimtipp zum Skifahren und auch fürs Schneeschuhwandern. Die Berge stehen so eng beieinander, dass im Winter die Sonne kaum die Dörfer erreicht. Aber ganz weit hinten, am Staller Sattel, an der Grenze zu Südtirol, da scheint sie doch. Es klappern die Plastikgestelle, wenn sich die Füße heben, dann wieder tauchen die Schuhe ein ins Weiß. Sie ziehen ihre Spur vorbei an manch kleiner Zirbe, ein dürrer Stängel, der keck aus dem Boden herausragt. Einzelne hochgewachsene Lärchen und Zirben stehen an den Berghängen. Ganz kahl sind die Lärchen. „Es ist der einzige Nadelbaum, der im Winter komplett seine Nadeln abwirft“, sagt Ranger Simon Zeiner. In gemütlichem Tempo bewegt sich die Gruppe in Richtung Obersee. Auf der schneebedeckten Eisfläche hat der Wind wellenähnliche Muster hinterlassen. Trotz langsamen Tempos kommen die Wanderer ins Schwitzen. Die Sonne, sie hat auch im Winter Kraft in den Bergen.