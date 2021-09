Der Zeit entrückt am Genfersee

Coco Chanel war da. Charlie Chaplin auch. Gekrönte Häupter ebenso wie Winston Churchill, der Dalai Lama und Nelson Mandela. Im Beau Rivage Palace in Lausanne wurden Kriege beendet und Friedensverträge unterzeichnet. Doch auch Gäste, denen das Weltgeschehen gerade völlig egal ist, sind in diesem traditionsreichen, aber kein bisschen angestaubten Fünf-Sterne-Haus am Ufer des Genfer Sees herzlich willkommen. Denn am allerbesten tut man hier nichts. Außer entspannen. Und genießen.

„Was trinken wir“, fragt Nathalie Seiler-Hayez beim Begrüßungsaperitif mit ansteckender Fröhlichkeit und gibt die Antwort gleich selbst: „Champagner ist immer die Antwort, nicht wahr?“ Die Generaldirektorin könnte auch gestresst sein: Im vergangenen Jahr musste ihr Haus zum ersten Mal in der 159-jährigen Geschichte schließen. Sie hat die Zeit genutzt für einen größeren Umbau des historischen Flügels, der noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und dann ist da auch noch der Geburtstag des 1908 erweiterten Beau Rivage Palace: 160 Jahre Gastfreundschaft auf höchstem Niveau wollen gefeiert werden. Doch Madame Seiler-Hayez, Absolventin der renommierten Hotelfachschule Lausanne, wirkt sehr aufgeräumt. „Spazieren Sie durch unseren Park, gehen Sie in die Stadt, fahren Sie mit dem Schiff und entdecken Sie die Weine der Region“, rät sie. „Das Beau Rivage Palace ist Ihr Hafen.“

Das Bild stimmt: Von den meisten der 134 Zimmer, 26 Junior-Suiten und acht Suiten eröffnet sich ein grandioser Blick über den Genfersee und die dahinterliegende Alpenkette und unweigerlich stellt sich die Frage: wieso eigentlich Genfersee? Die – zugegebenermaßen deutlich größere - Diplomatie- und Bankenmetropole liegt am südlichsten Zipfel dieses größten Sees der Schweiz. Doch Lausanne thront viel exponierter am Nordufer und nennt sich immerhin „Hauptstadt des Sports“. Das Internationale Olympische Komitee hat seinen Sitz nur wenige Kilometer vom Beau Rivage Palace entfernt, zum Olympischen Museum gelangen Hotelgäste zu Fuß durch einen privaten Gartenweg. Wäre Lausanner See also nicht treffender? „Wir nennen ihn Léman“, sagt Madame Seiler-Hayez diplomatisch – nach dem lateinischen Namen „lacus lemanus“, den die Römer dem halbmondförmigen Gewässer gegeben hatten.

Die umliegende Landschaft genießen wir in der Dämmerung vom Schiff aus: Auf dem 100 Jahre alten, detailverliebt restaurierten Dampfer „Le Montreux“ servieren die Köche des Beau Rivage Palace das Dinner und ergänzen so das grandiose kulinarische Angebot des Hauses, das vom Zwei-Sterne-Gourmetrestaurant der französischen Starköchin Anne-Sophie Pic über das japanische Restaurant „Miyako“ mit frischesten Sushi- und Teppanyaki-Spezialitäten bis zur Brasserie reicht, die regionale Produkte wie Fisch direkt aus dem See auf den Tisch bringt. Um die zum UNESCO-Welterbe gehörenden Weinterrassen des Lavaux zu erkunden, nehmen wir den Zug nach Grandvaux. Die Lagen an den Sonnenhängen des Seeufers sind beeindruckend, der Chasselas, den uns Winzer Simon Vogel auf der Terrasse der Domaine Croix Duplex ins Glas schenkt, ist vorzüglich. „Der Chasselas ist unsere autochthone Rebe. Bei euch in Deutschland heißt er Gutedel“, erzählt er uns. „Das Terroir ist ganz entscheidend für seinen Geschmack.“

Zurück im Hotel ist es höchste Zeit für einen Besuch im neu gestalteten Spa. Der Anspruch von Nathalie Seiler-Hayez, ihren Gästen eine einzigartige „Wellness Experience“ zu ermöglichen, wird hier voll erfüllt: die Behandlungskonzepte im Spa „Cinq Mondes“ sind von Wellnesstraditionen der ganzen Welt inspiriert, die Architektur ist beeindruckend. Der Ruheraum ist wie ein Baum gestaltet, seine innovative Lichttechnik fördert das Wohlbefinden – und katapultiert die 160-jährige Tradition der Sommerfrische in eine neue Dimension.

Uns bringt am nächsten Morgen die Bahn an einen weiteren Ort, der schon im 19. Jahrhundert Sommerfrischler magisch anzog: die Riffelalp hoch über Zermatt. Die Anreise mit der Gornergratbahn, die sich vom Dorf aus zahnradbetrieben gemächlich in die Höhe windet, ist ein Erlebnis – und deutlich komfortabler als 1884. „Die ersten Gäste kamen zu Fuß oder auf dem Pferderücken“, erzählt Hans-Jörg Walther. Der Direktor des Fünf-Sterne-Resorts auf 2.222 Metern Höhe erzählt die bewegte Geschichte des Hauses. Als Grandhotel eröffnet, wurde es schnell von der europäischen High Society entdeckt, die oft wochenlang blieb. Das Ende kam jäh: Ein Großbrand 1961 zerstörte das Hauptgebäude völlig und es dauerte mehr als 20 Jahre, bis überhaupt wieder Gäste an diesem zauberhaften Ort zu Füßen des Matterhorns einziehen konnten. Erst mit dem Einstieg der Sandoz Familienstiftung, der auch das Beau Rivage Palace in Lausanne gehört, knüpfte die Riffelalp um die Jahrtausendwende wieder an ihre Tradition als Luxusdestination an. Walther hat diesen Prozess intensiv begleitet. Sein Habitus ist eher der eines Herbergsvaters als der des gestrengen Hoteldirektors.

Denn die Atmosphäre dieses Resorts ist angenehm speziell. Gästen fehlt es an keinerlei Komfort: Die alpenländisch mit viel Holz und Stein gestalteten Zimmer sind ausnehmend gemütlich. Das Restaurant „Alexandre“, benannt nach dem Visionär Alexander Seiler, der 1856 dieses Fleckchen Land erworben und das Grandhotel errichtet hatte, serviert schmackhafte Menüs. Nach anstrengenden Tagen in den Bergen beim Wandern, Mountainbiken oder Skilaufen füllen sich hier die Energiespeicher wieder. Italienisch inspiriert ist die Küche im Ristorante Al Bosco. Auch Tagesgäste lieben die Sonnenterrasse, zu der sich das Matterhorn herabzuneigen scheint. Alle Menüs auf der Riffelalp tragen die Handschrift von Luigi Lafranco. Auch der Küchenhef ist eng mit der jüngeren Geschichte des Resorts verbunden: Als Souschef von 2000 bis 2006 sammelte er hier Erfahrungen, die ihm danach in der ganzen Welt halfen. 2016 holte Hans-Jörg Walther ihn als kreativen Kopf der Kulinarik zurück. Auch das Spa ist große Klasse: Im höchstgelegenen Pool Europas schwimmen Hausgäste mit Blick auf den wohl ikonischsten Berg der Alpen, in der Kräutersauna duftet es nach Heu und Alpenblumen. Und wer tatsächlich das Bedürfnis hat, ins Zermatter Dorfleben einzutauchen, den bringt – zwei weitere Superlative – die höchstgelegene Trambahn Europas auf der kürzesten Tramstrecke Europas zur knapp 500 Meter entfernten Station der Gornergratbahn. Das hauseigene Kino, eine Bowling-Bahn, ein Billardzimmer und ein Konzertsaal in der ehemaligen englischen Kapelle tragen zur Kurzweil der Gäste bei. Und dennoch: „Wir sind hier schon abgeschieden von der Welt. Es gibt Gäste, die das nicht aushalten. Aber für die meisten bedeutet es maximale Erholung“, berichtet Hans-Jörg Walther. Und auch die Höhe solle niemand unterschätzen: „2.222 Meter über dem Meer sind eine Herausforderung für den Körper. Meine Empfehlung: viel trinken, aber nicht unbedingt sofort Alkohol.“

Dass wir schon in der ersten Nacht wie ein Baby geschlafen haben, hört er gern. Allerdings: Um kurz nach fünf Uhr fühlten wir uns beobachtet. Jemand schien von draußen durchs Fenster zu schauen. Wir schauten nach: Es war das Matterhorn, über dem gerade die Sonne aufging. Wir schliefen nochmal ein. Zwei Stunden später war es im Nebel verschwunden.