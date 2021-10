Der Herbstgarten verträgt Unordnung

Überall sehe ich dieser Tage fleißige Hobbygärtner. Klar, das Heckenschneiden ist nach Ende der Brut- und Setzzeit ab Oktober wieder erlaubt. Das erste bunte Laub fällt auf die Rasenflächen. Und so manche Staude wird langsam braun. Eigentlich sollte ich wohl auch verstärkt zu Astschere und Rechen greifen. Doch mich lädt die noch warme Herbstsonne eher zum Spielen draußen mit den Kindern ein oder zu einem Plausch mit Familie und Freunden auf der Terrasse.

Die Autorin Daniela Hoffmann ist seit 2001 Redakteurin beim „Mannheimer Morgen“ und lebt in der Pfalz auf einem ehemaligen Winzerhof. Dort ist Gärtnern zu ihrem Hobby geworden. Von Pflanz-Experimenten und Begegnungen mit Gärtnern, Floristen, Landwirten und Naturschützern erzählt sie in ihrer Kolumne. mehr auf www.mannheimer-morgen.de/garten-blog

„Es ist eh nicht ratsam, im Garten alles wegzuräumen“, meint Andrea Hartkorn, Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) im südhessischen Lampertheim, der ich von meinem Spätjahr-Schlendrian erzähle. Das Grün ums Haus wird eher winterfit, wenn es in Beeten und Rabatten nicht ganz so ordentlich ist und vor allem nicht alles absterbende Material weggeworfen wird. „Im Wald geht ja schließlich auch niemand ans große Reinemachen“, betont die Naturschützerin und schmunzelt. Doch der Nachbar ist natürlich froh, wenn die ein oder andere Hecke an der Grundstücksgrenze nicht allzu riesig wird. „Äste und Zweige vom Zurückschneiden lassen sich aber noch prima verwenden“, erklärt mir Andrea Hartkorn.

Winterquartier für Tiere

An einem geschützten Plätzchen kann man damit im Garten beispielsweise einen Totholzhaufen auftürmen. Wird darüber noch zusammengerechtes Laub geschüttet, entsteht schnell ein Winterquartier, in das dann Igel einziehen können. Aber auch Marienkäfer graben sich gerne in einen solchen Haufen ein und gehen von dort aus im Frühjahr wieder auf Blattlausjagd. Erdkröten, Spitzmäuse, Molche sowie allerlei Spinnen, Raupen und Falter finden in Haufen aus Reisig und Blättern ebenfalls einen Rückzugsort für die kalte Jahreszeit.

Überhaupt sollte das Herbstlaub nicht unbedingt in den Müll wandern. „Statt die abgefallenen Blätter zu entsorgen, ist es sinnvoller, sie in die Beete zu rechen“, erläutert die Expertin. Dort schützt die Laubschicht zum einen kleine Pflanzen vor Frost. Zum anderen dienen die verrottenden Blätter als Nahrung für den Regenwurm und fungieren als Nährstoff-Lieferant für den Boden. Besonders das Laub von Obstbäumen eignet sich für diese Aktion. Die Blätter von Nussbäumen würde Andrea Hartkorn dagegen doch eher in die Bio-Tonne geben, denn sie enthalten Gerbsäure und verrotten sehr langsam. Wegen der Miniermotte heißt es ebenso beim Laub von Rosskastanien: Vorsicht.

Wertvolle Stängel

Stehen bleiben sollten aber auf jeden Fall die Stängel in den Staudenbeeten. „Denn etliche Insekten nisten sich dort über Winter ein“, sagt die Nabu-Vorsitzende. Gleichzeitig bieten die Samen der Pflanzen Nahrung für Vögel. Vor allem die von Wildstauden. So mögen viele der gefiederten Gartenbesucher die Samen der Nachtkerze. Der Distelfink besucht – wie sein Name schon verrät – gerne Disteln zum Futtern. Und ebenfalls locken die Samen der Sonnenblumen, aber auch die Früchte von Wildrosen, Hartriegel oder Weißdorn die Vögel an.

Wie gut, dass ich noch nicht so eifrig mit der Heckenschere unterwegs war. „Spielen und Plauschen hat doch einfach was für sich“, denke ich, während ich im Schuppen doch mal wieder Ausschau nach dem Rechen halte. Dennoch: Das ganz große Aufräumen wird erstmal auf das kommende Jahr verschoben – wenn der Winter sich verabschiedet hat. Dann steht schließlich Frühlingsputz an. Auch bei mir im Garten.