Auf diesen Tag haben die Kinder lange gewartet: Endlich können die Fische in den neu angelegten Gartenteich einziehen. Unser Nachwuchs will die Ankunft der Moderlieschen und Elritzen gebührend feiern. Also veranstalten wir eine Art Fischerfest. „Angeln darfst du aber leider nicht“, erklärt unser Großer seiner kleinen Cousine. Dafür darf sie bei den Vorbereitungen für die Feier helfen. Zum

...