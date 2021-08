Dating im Grünen

Mit Dating-Portalen hat Stefan Jäger frustrierende Erfahrungen gemacht: „Das Foto ist immer mindestens zehn Jahre alt“, sagt er. Und auch sonst stimmen einige Angaben nicht mit der Realität überein. Nach einigen frustrierenden Treffen gab er die Online-Suche auf - und lernte bei einer Wanderung, die er als Guide führte, seine Freundin kennen.

So kam er auf den Gedanken, dass dies auch bei anderen Singles klappen könnte. Klassische Wandervereine eignen sich seiner Erfahrung nach nicht für die Partnersuche, weil viele Paare dabei sind. Deshalb erdachte der Guide, im Hauptberuf Lehrer, spezielle Touren für Singles - und zwar gemeinsam mit dem Biologen Christian Roder und dem Grafikdesigner Sven Leupold. Seit drei Jahren gibt es „draußen daten“, und mittlerweile organisiert das Team aus Karlsruhe jedes Wochenende Touren für Singles.

Aussichtsreich: Wanderung bei Ebersteinburg im Schwarzwald © Draußen Daten/Sven Leupold

Viola ist eine der Mitwanderinnen. Die Mittfünfzigerin hat mit Online-Partnerbörsen Ähnliches erlebt wie Stefan Jäger. „Wenn man sich dann zum ersten Mal trifft, ist die Atmosphäre oft sehr verkrampft“, erzählt sie. Als die Kosmetikerin auf ein Plakat von „draußen daten“ stieß, fühlte sie sich gleich angesprochen. Beim ersten Treffen war sie nervös und wollte kurz vorher am liebsten abspringen, aber sie wurde vom Guide und den Mitwanderern sehr freundlich empfangen. „Und es gab überhaupt keinen peinlichen Moment.“ Mittlerweile hat sie schon mehrere Singlewanderungen mitgemacht, dadurch neue Leute kennengelernt und Freundschaft mit zwei Frauen geschlossen.

Dass man die Mitwanderer gleich vor sich hat, ihre Ausstrahlung, Gestik und Mimik erlebt, sieht sie dabei als großen Vorteil gegenüber den Online-Partnerbörsen an. „Bei uns kommen die Menschen direkt zusammen, der Kontakt ist ungezwungen und es entstehen keine Peinlichkeiten“, sagt auch Geschäftsführer Sven Leupold. „Und sollte der Gesprächsstoff doch einmal ausgehen, lässt man sich einfach zurückfallen und unterhält sich mit dem nächsten.“ Mittlerweile haben die drei Gründer weitere Guides engagiert und bieten regelmäßig ihre Touren an - oft am Sonntag, weil sich das als beliebtester Termin entpuppt hat. Für Singles kann das ein schwieriger Tag sein, weil viele ihrer Freunde mit der Familie unterwegs sind oder die Zweisamkeit genießen, während ihnen allein zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Aus dieser Erfahrung heraus veranstaltet auch der Verein „Alleine wandern ist doof“ seine geführten Touren seit vielen Jahren immer am Sonntag.

Organisiert werden sie von einem Team aus Ehrenamtlichen, die auf ihrer Homepage für jede Woche eine geführte Wanderung veröffentlichen. Wer interessiert ist, braucht sich nicht anzumelden, sondern kann sich spontan der Tour anschließen. Vom Treffpunkt in Tübingen aus geht es dann meistens mit Fahrgemeinschaften ins Grüne.

Die Zusammensetzung bei „Alleine wandern ist doof“ ist deshalb dem Zufall überlassen, während „draußen daten“ verspricht, für ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen zu sorgen. Eine Herausforderung, denn in der Regel melden sich bei ihnen mehr weibliche Teilnehmer an. Und das, obwohl Karlsruhe laut Statistischem Landesamt in der Altersgruppe der 18- bis 45-Jährigen einen erheblichen Männerüberschuss aufweist und deshalb auch den Spitznamen „Kerlsruhe“ trägt. „Frauen sind viel aktiver, während die Männer ihre Traumfrau wohl lieber zu Hause per Mausklick suchen“, vermutet Stefan Jäger. Wenn absehbar ist, dass wieder einmal mehr Frauen angemeldet sind, fragen die Organisatoren bei den Singles in ihrem Bekanntenkreis und bei früheren Teilnehmern an, ob sie mitgehen wollen.

Bei der Gelegenheit erfahren sie dann auch, wenn sich ein Paar gefunden hat. Dabei ist das für Leute wie Viola, die schon öfter dabei waren, gar nicht mehr das Wichtigste. „Die Gruppen sind nett und unterwegs wird viel gelacht“, sagt sie. „Wenn ich dabei noch einen Mann finden würde, wäre das eine schöne Begleiterscheinung, aber es steht nicht im Vordergrund.“