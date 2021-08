Das Leid der Lagune

Der extreme Massentourismus in Venedig wird häufig der Kreuzfahrt zugeschrieben, ebenso wie Luftverschmutzung, Gebäudeschäden, hydrologische und ökologische Probleme in der Lagune. Auf Druck der Unesco hat die italienische Regierung daher eine radikale Entscheidung getroffen: Seit 1. August dürfen nur noch sehr kleine Kreuzfahrtschiffe direkt in Venedig anlegen. Doch wird es der Stadt nun wirklich besser gehen?

28,4 der rund 30 Millionen jährlichen Venedig-Touristen vor der Pandemie kamen nicht per Kreuzfahrtschiff. Und auf Umwegen werden Passagiere von großen Kreuzern die Lagunenstadt wohl auch weiter besuchen, denn sie gehört zu den beliebtesten Zielen in ganz Europa. Zudem bringen die Kreuzfahrer entgegen den gängigen Vorurteilen durchaus Geld in die Stadt. Knapp 80 Prozent beginnen und beenden ihre Kreuzfahrt hier – mit oft verlängertem Aufenthalt und den damit verbundenen Ausgaben. Grund dafür ist auch der Flughafen mit internationaler Anbindung, weshalb sich Venedig für amerikanische Reedereien gut als Einschiffungshafen eignet.

venedig Neue Regeln 180 Meter lang, 35 Meter hoch und eine Tonnage von 25 000 Bruttoraumzahl dürfen Kreuzfahrtschiffe seit 1. August 2021 nicht mehr überschreiten, wenn sie vorbei am Markusplatz und durch den Giudecca-Kanal zur Statione Marittima in Venedig fahren wollen. Segelschiffe mit ihren hohen Masten sind ausgenommen. Faktisch sind damit nur noch Schiffe mit typischerweise weniger als 200 Passagieren erlaubt. Alle anderen dürfen nur in Marghera anlegen. Notlösungen Die Reedereien reagieren auf das Verbot mit Notlösungen: MSC wickelt die Ein- und Ausschiffung weiterhin im Kreuzfahrtterminal von Venedig ab und schafft die Passagiere per Bus zum Schiff im rund 130 Kilometer entfernten Hafen Monfalcone. Costa weicht ins etwa 170 Kilometer entfernte Triest aus. Royal Caribbean hat ein Schiff 150 Kilometer weit weg nach Ravenna verlegt.

Ob die Verbannung der großen Schiffe im Hinblick auf Umwelt- und Gebäudeschäden etwas Wesentliches bewirken wird, ist ebenfalls fraglich. Erst das tatsächliche Ausbleiben der Schiffe könnte neue Erkenntnisse bringen. Denn es gibt keine aktuellen Untersuchungen, mit denen sich diese Probleme halbwegs klar den Kreuzfahrtschiffen zuordnen lassen. Das beklagt auch Jane da Mosto von der venezianischen Protestbewegung „We Are Here Venice“: Alle Studien dazu seien „hoffnungslos veraltet“.

Die beste Lösung wäre ein neuer Hafen außerhalb

Industrieanlagen in Marghera am nahe gelegenen Festland tragen wesentlich zur Luftverschmutzung bei. Fracht- und Tankschiffe fahren dorthin und fördern die hydrologischen Probleme der Lagune. Fähren, Motorboote und Wasserbusse („Vaporetti“) in den Kanälen verursachen deutlich mehr Wellen als die Kreuzfahrtschiffe. Und auch das neue, mit vielen Problemen behaftete Flutschutz-Projekt „Mose“ verändert die empfindliche Hydrologie offenbar erheblich.

Mittelfristig muss für die Kreuzfahrtschiffe eine bessere Lösung her. Dabei ist die Gefahr groß, dass sich der für den Übergang gewählte Industriehafen von Marghera zu einem Dauerprovisorium entwickelt. Denn um die zuletzt ultimativ vorgetragenen Bedenken der Unesco gegen die Kreuzfahrt in Venedig aus der Welt zu schaffen, reicht die Zwischenlösung wohl aus und nimmt den Druck von der italienischen Regierung. Immerhin hat sie einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben, gibt aber zugleich 157 Millionen Euro für den provisorischen Kreuzfahrt-Terminal aus, der bis 2022 fertig sein soll. Das Problem: Marghera liegt ebenfalls in der Lagune, erreichbar über einen Kanal mit dem bezeichnenden Spitznamen „Canale dei Petroli“.

Die Aktivistin Jane da Mosto kritisiert Marghera als eine „schlechte Alternative, da die Umweltschäden, denen die historische Stadt ausgesetzt war, nun auf das empfindliche Lagunensystem übertragen werden, dessen Gesundheit für den Schutz Venedigs unerlässlich ist“.

Eine nicht ganz unumstrittene, aber in vieler Hinsicht bessere Dauerlösung wäre Venis Cruise 2.0. Die Idee eines neuen Hafens ist im Genehmigungsprozess schon weit fortgeschritten und könnte neu belebt werden. Das Großprojekt liegt außerhalb der Lagune in Bocca di Lido direkt vor der bisherigen Lagunen-Einfahrt für die Kreuzfahrtschiffe.

Das drittgrößte Kreuzfahrtunternehmen der Welt, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), hat kürzlich signalisiert, 79 Millionen Euro in den Bau einer ersten Pier für Venis Cruise 2.0 zu investieren, die schon bis Ende 2023 in Betrieb gehen könnte. Nicht ganz zufällig kommt dieser Vorstoß ausgerechnet von NCLH. Deren größte Konkurrenten MSC, Costa (gehört zu Carnival Corporation) und Royal Caribbean Group sind nämlich, anders als NCLH, finanziell an dem bisherigen Kreuzfahrt-Terminal in Venedig beteiligt. Auch der türkische Kreuzfahrthafen-Betreiber Global Ports Holding und die Region Venetien halten Anteile. In deren Interesse ist daher eher nicht, dass ihre Anlagen bald nur noch als Station für Transfer-Boote von den neuen Kreuzfahrt-Anlegern außerhalb der Lagune dienen könnten.

Ob Venis Cruise 2.0 wirklich gebaut wird, bleibt zunächst offen. Die Venedig-Aktivistin Jane da Mosto hat daran jedenfalls Zweifel: „Wenn ein Offshore-Hafen eine praktikable Option wäre, hätten sie doch schon längst einen gebaut.“