Das ist der Damen-Gipfel

Wenn das Ziel der Gipfel des Breithorns (4164 m) ist und man samt Rucksack, Bergstiefel und Eispickel aus der Gondel der höchstgelegenen Bergbahnstation Europas steigt, drängt sich folgende Frage auf: Warum (zum Teufel) soll man erst rund 400 Höhenmeter absteigen, um am nächsten Tag alles wieder hinaufzulaufen? Nun, der Grund ist so einfach wie überzeugend: Auf dem Gletscherfeld Plateau Rosa, einem Teil des Theodulgletschers, liegt das Rifugio Guide del Cervino (3480 m) im italienischen Teil des schweizerisch-italienischen Skigebiets Zermatt-Cervinia-Valtournenche. Und diese Schutzhütte bietet neben Pasta, Vino und dem „wirklich besten Espresso Italiens“, wie der Wirt Lucio Trucco preist, eben auch 36 Schlafplätze.

Also schnallt man leicht benommen von der dünnen Luft, vom kalten Wind und dem atemberaubenden Blick aufs Matterhorn die Steigeisen unter die Füße und geht am frühen Nachmittag Piste abwärts. Was mit Skiern ein Leichtes wäre - zu Fuß jedoch mit manch steilen Passagen etwas schwieriger. Aber die Hütte am Felskopf Testa Grigia (Graukopf) ist nun mal der ideale Ausgangspunkt für Touren zum Breithorn, oder, deutlich weiter, um via Pollux, Castor und Liskamm ins Monte-Rosa-Massiv vorzudringen. Kenner nennen diese Tour Spaghetti-Runde, manch einer auch Pizza-Tour. Ihren Namen verdankt sie jedenfalls den Berghütten italienischer Provenienz – mit Pasta- oder Pizza-Stopp. Aber die Gruppe, 15 Frauen und drei Schweizer Bergführerinnen, fängt klein an: Für alle 15 ist es der erste 4000er-Gipfel, den es zu erklimmen gilt.

Die Schweiz und ihre Tourismusverantwortlichen haben in diesem Jahr, in dem sich die Erstbesteigung des Matterhorns von einer Frau zum 150. Mal jährt, die „100 % Women Peak Challenge“ ausgerufen. Reine Frauenseilschaften sollen im nach wie vor männlich dominierten Alpinismus die 4000er-Gipfel der Schweizer Alpen erklimmen. Angeführt von Bergführerinnen. Bei dieser Breithorn-Tour sind es Caro North, Caroline George und Ramona Volken – allesamt Ausnahme-Alpinistinnen mit beeindruckenden Gipfeln weltweit in der Vita.

Warum nur Frauen? Caro North, die im Alter von 16 ihre erste freie Frauenseilschaftsbegehung des Cerro Torre in Patagonien machte, weiß, „dass es Frauen unter sich leichter fällt, Grenzen zu überschreiten.“ Alle drei sind tipptopp ausgerüstet, mit zig Schichten am Körper, die jeder Wind- und Wetterlage standhalten – und wo man sich angesichts so vieler High-End-Kleidung natürlich fragt: Wie kam die Britin Lucy Walker vor 150 Jahren im Reifrock aufs Matterhorn?

Das Breithorn eignet sich für eine erste hochalpine Tour sehr gut. Es ist ein stark vergletscherter Bergkamm, der mit dem Aufstieg zum Westgipfel als der bergsteigerisch leichteste Viertausender der Alpen gilt. Unterhielt man sich tags zuvor noch mit Einheimischen und erzählte beim Einkauf von Müsliriegeln und Teleskopstock vom - für einen selbst - großen Vorhaben, hörte man hier und da im schönsten Schwyzerdütsch und eingebettet in ein mildes Lächeln: „Jaja, die Breithoru-Liit.“ Denn für die Zermatter, die jeden Tag auf ihr mächtiges und weltberühmtes Matterhorn schauen, das von jedem Ortsansässigen mindestens einmal im Leben bestiegen werden muss, ist das Breithorn, ein, na ja, lächerlicher Gipfel. Das Matterhorn ist das Ziel, die derzeitige Bürgermeisterin Romy Biner war sogar schon zweimal am Gipfelkreuz. Aber davon darf man sich nicht irritieren lassen. Der erste Viertausender ist eine große Sache. Schafft man das? Reicht die Kondition? Was ist, wenn nicht? Es sind quälende Fragen. Dann gehört man eben zu den Breithorn-Leuten.

War man nach dem Abstieg vom Kleinmatterhorn zum Rifugio noch von der Idee überzeugt, eine Nacht in der Hütte zu verbringen, fragt man sich nach einer Nacht im Sechs-Bett-Zimmer, ob das wirklich die beste Idee war. Und diese Tour vielleicht nicht doch ein zu ambitioniertes Ziel? Reichen die große Liebe zum Berg und die täglichen Aufstiege ins fünfte Kölner Altbaugeschoss aus für eine hochalpine Tour? Aber für ein Zurück ist es zu spät, einigermaßen gerädert schälen sich 18 zeitgleich aus ihren Schlafsäcken. Die Katzenwäsche reduziert sich ohne fließend Wasser aufs Zähneputzen, den wenigsten steht um 6 Uhr der Sinn nach Frühstück.

Raus in den kalten Morgen, die ersten Sonnenstrahlen bringen die Gipfel der Walliser Bergkulisse zum Leuchten. Steigeisen unter die Füße, Eispickel und Teleskopstock in der linken und rechten Hand. Los geht’s, die schwarze Piste hinauf, jede für sich, noch ohne Seil, damit man schnaufend und schwitzend im eigenen Tempo geht. Und das ist langsam. Denn nicht nur fühlt sich jeder Schritt in der Höhe an wie zehn, es sind auch hämmernde Kopfschmerzen, die den Höhenmetern geschuldet sind. Jede hängt ihren Gedanken nach. Jede brabbelt ihr Mantra vor sich hin. Denn das sei wichtig, sagte Caroline George, bevor es losging: „Ihr braucht ein Mantra. Immer wenn ihr denkt, ihr schafft das nicht, müsst ihr fest an euer Mantra glauben.“ Nach dem steilen Anstieg folgt die erste Pause. Dichter Nebel verbirgt im Nu die komplette Bergkulisse. North und George teilen die Gruppe in zwei Seilschaften, aneinandergebunden geht’s bergan. Gletscherspalten gilt es zu überwinden, ein weiterer zäher Anstieg folgt.

In den schmalen, engen Traversen ist man froh, ohne Tourenski unterwegs zu sein. Mühsam ist es so schon, denn für ein paar Höhenmeter braucht es eine halbe Stunde. Und dann stehen wir oben. Nach dreieinhalb Stunden, auf dem schmalen Kamm. Links und rechts geht es mörderisch in den Abgrund. Ein Objektiv einer Kollegin fliegt in Sekundenschnelle hinunter ins ewige Eis. Für sie ist die Freude getrübt, die übrigen können ihr Glück kaum fassen, als Sonnenlicht die dichte Nebelsuppe aufreißt. Endorphine, das Matterhorn zum Greifen nah, die komplette Bergwelt für sich. Beim Abstieg wird klar, warum sich die Nacht in der Hütte gelohnt hat: Zig Seilschaften kommen entgegen, die auf die erste Bahn hatten warten müssen.

