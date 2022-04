Das Beste zum Schluss

Über Jahre hinweg hatten sie Kultstatus: die Veranstaltungen zum Abschluss der Skisaison. Die letzten zwei Jahre war die Fan-Gemeinde zum Warten verurteilt. Umso größer ist nun die Vorfreude auf Sonnenschein, Firngenuss, jede Menge Spaß und internationale Musikstars.

St. Anton am Arlberg

Die Tiroler Seite des Arlbergs steht dieses Wochenende ganz im Zeichen von Soul, Blues, Funk und Jazz: Mit Livekonzerten in den Dorfstraßen und im Skigebiet von St. Anton sorgt das „New Orleans meets Snow“-Festival bis 10. April für Südstaatenflair. Initiator der Konzertreihe ist der österreichische Musiker und Kabarettist Markus Linder. Die Marching Band unter seiner Leitung groovt traditionell am Freitag und Samstag durch die St. Antoner Fußgängerzone. Genau die richtige Einstimmung für das legendäre Skirennen „Der Weiße Rausch“, das am 23. April stattfindet. 555 Skifahrer, Snowboarder und Telemarker starten dabei gemeinsam. Vor ihnen liegt eine neun Kilometer lange Abfahrt, bei der es 1350 Höhenmeter zu überwinden gilt.

www.stantonamarlberg.com

Sölden

Auch Sölden knüpft dieses Jahr an seine alte Party-Tradition an. Am 22. April wird beim Gletscherschauspiel „Hannibal“ auf dem Rettenbachgletscher mit mehr als 500 Teilnehmern die Alpenüberquerung nachgespielt: Erwartet wird eine präzise Choreografie auf knapp 3000 Meter Höhe aus tanzenden Pistenbullys als Elefanten und Flying Bulls als fliegende Götter. Am selben Wochenende kehrt ein weiterer Event-Klassiker nach zweijähriger Pause zurück: Das Wein- und Gourmetfestivals „Wein am Berg“ steht vom 21. bis 24. April unter dem Motto „Österreich trifft Benelux“.

www.soelden.com

Ischgl

Der Partyort Ischgl zelebriert mit der neuen Eventreihe „Spring Blanc“ gemeinsam mit Skifahrern, Sonnenanbetern, Gourmets und Musikliebhabern den Skifinale-Monat April. Am Ostersonntag gehört Max Mutzke die Ischgl-Stage. Am 30. April bringt schließlich die US-Band Kings of Leon beim „Top of the Mountain Closing Concert“ die Zuschauer zum Toben. Neben den musikalischen Höhepunkten auf der Idalp-Bühne liefern kulinarische Veranstaltungen wie „sun.downer“ und „berg.frühstück“ Genussmomente für den Gaumen.

www.ischgl.com

Lech am Arlberg

Bis zum 17. April werden beim Musikfestival „Tanzcafé Arlberg“ die Sonnenterrassen und Bars der Lecher und Zürser Hotels wieder zur Open-Air-Bühne und bieten die Gelegenheit, die letzten Skitage mit guten Konzerten in diversen Locations abzurunden. Wie bereits 2020 geplant, rückt die achte Ausgabe die Vielfalt der heimischen Musikszene ins Rampenlicht. Neun Bands bringen einen bunten Genre-Mix aus Swing, Big Band, Electro, Pop, Funk, Soul und mehr auf Sonnenterrassen und in Skihütten.

www.lech-zuers.at,

www.tanzcafe-arlberg.at

Alta Badia

Am 9. und 10. April geht in Alta Badia in den Südtiroler Dolomiten ein beliebter Retro-Event in seine nächste Runde - die „Ski Carousel Vintage Party“. Gute alte Zeiten und viel Romantik gibt es dabei nicht nur auf den Pisten, sondern auch im Tal zu erleben. Jede Bar und jedes Restaurant dekoriert, kocht und musiziert zu einer bestimmten Retro-Periode. Auf den Skihütten locken Menüs mit Spezialitäten aus der guten alten Zeit. Nostalgie wird auch beim Skirennen auf der „La Para“-Piste am Sonntag großgeschrieben: Teilnehmen kann jeder, der möglichst alte Bretter unter den Füßen hat.

www.altabadia.org

Obertauern

Spannend wird es in Obertauern im Salzburger Land zum Saisonfinale, wenn am 23. April das kultige „Gamsleiten-Kriterium“ sein Revival feiert. Majestätisch thront die berühmte Gamsleiten-Abfahrt über dem abgesteckten Areal oberhalb der Talstation der Gamsleiten-2-Bahn und wartet darauf, dass die mehr als 1000 Schatzgräber zu buddeln beginnen. Insgesamt 30 Schatzkisten sind verteilt im Schnee versteckt, jede ist versehen mit attraktiven Sachpreisen oder hochwertigen Reisegutscheinen. Aber nur in einer der Truhen ist der Schlüssel zum Hauptgewinn, einem BMW Modell X1 Xdrive, versteckt. Man darf gespannt sein, wer diesmal die Skier auf dem Heimweg in ein nagelneues Auto packen darf.

www.obertauern.com;

www.obertauern-tickets.com

Kitzsteinhorn

Eine lange Tradition hat das „Kitzsteinhorn Gletscher Frühlingsfest“. Pistenvergnügen auf weiten und freien Gletscherhängen, Freestyle-Action im Snowpark, brandneue Skier und Boards der nächsten Saison testen und die entspannte Stimmung mit Livebands auf der Sonnenterrasse genießen – das ermöglicht das Kitzsteinhorn Frühlingsfest vom 30. April bis 1. Mai und bietet gleichzeitig einen genussvollen Frühlingsmix im Gletscherschnee.

www.zellamsee-kaprun.com;

www.kitzsteinhorn.at.

Pitztal

Die breiten Naturschneepisten im Gletscherskigebiet und die sonnenverwöhnten Hochzeiger-Pisten sind gerade im April beliebte Spielwiesen für Genießer und musikalische Skihasen. Am 9. April lädt das Café 3440 gemeinsam mit dem Tyrol Music Project zu Tirols höchstem Benefizkonzert ein. Auf 3440 Höhenmetern erklingen bekannte Melodien von Mozart bis Schostakowitsch, gespielt vom kleinsten Symphonieorchester der Welt. Am nächsten Tag ist dann die Hochzeiger-Mittelstation die Open-Air-Bühne für das Konzertevent „Hochzeiger rockt“. Mit lässigem Westcoast-Sound eröffnet die amerikanische Band High South auf 2000 Meter Höhe das Konzert. Danach stimmt der österreichische Künstler Lemo mit Gute-Laune-Pop auf Josh ein. Spätestens wenn sein Ohrwurm „Cordula Grün“ ertönt, singen und tanzen alle mit.

www.pitztal.com;

www.pitztaler-gletscher.at