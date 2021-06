Blütezeit am Bodensee

Es gibt diese Momente am Bodensee, in denen man sich kaum sattsehen kann an dem Panorama: Im Hintergrund ragen die Schweizer Alpen mit ihren verschneiten Gipfeln in die Höhe, auf dem Wasser sind Segler, Stand-up-Paddler und die weiße Flotte der Bodensee-Ausflugsschifffahrt unterwegs, dazwischen liegt die Blumeninsel Mainau. Diesen Sommer lockt ein weiterer Höhepunkt die Besucher an den See: Nach der pandemie-bedingten Verzögerung von einem Jahr begeistert nun die Landesgartenschau in Überlingen mit blühenden Blumenrabatten und schwimmenden Gärten.

Herzstück der Ausstellung, die bis zum 17. Oktober geöffnet sein wird, ist der neue Uferpark. Durch die einst schmucklose Fläche mit Parkplätzen und Industrieanlagen führte bis vor ein paar Jahren auch noch die Uferstraße. Es war ein genialer Schachzug, die Straße zu verlegen, um Platz zu schaffen für einen neuen Bürgerpark, der aufgrund seiner etwas erhöhten Lage wie eine Terrasse über dem Bodensee wirkt. Es ist kaum zu glauben, dass das neu gestaltete Gelände mit seinem Spielplatz, den natürlichen Uferbereichen oder der aus vorromanischer Zeit stammenden Sylvesterkapelle nicht schon immer so ausgesehen hat.

Überlingen Anreise Die Landesgartenschau ist per Bahn, www.bahn.de, und per Schiff, www.bodenseeschifffahrt.de, direkt aus Konstanz über die neue Anlegestelle Überlingen- West erreichbar. Die Gebühr für den Park-and-ride-Parkplatz (5 Euro) beinhaltet den Pendelbus. Beim Bahnhof Therme und am ZOB können Bollerwagen, Rollstühle und Gehwagen entliehen werden. Öffnungszeiten und Preise Die Landesgartenschau ist bis zum 17. Oktober geöffnet. Die Tageskarte kostet 18 Euro, bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei, von 13 bis 17 Jahren 9 Euro. Das Kombiticket mit der Insel Mainau kostet 36 Euro (3 Tage gültig), Familienticket 84 Euro. Öffnungszeiten täglich von 9 bis 19 Uhr, die Villengärten, der Uferpark und die Menzinger Gärten bis 20.30 Uhr. Allgemeine Informationen Besucher benötigen keinen negativen Coronatest, solange die Inzidenz unter 35 bleibt. Karten können im Internet und vor Ort gekauft werden. Vor dem Besuch lohnt ein Blick auf die aktuell gültigen Regelungen bei der Landesgartenschau, www.ueberlingen2020.de Tourismus Überlingen, www.ueberlingen-bodensee.de Tourismus Baden-Württemberg, www.tourismus-bw.de

Dass die Eröffnung wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste, hat auch etwas Positives: Alle Pflanzen, die letztes Jahr eingesetzt wurden, haben sich ihren neuen Lebensraum erobert. Bei anderen Landesgartenschauen wirken die jungen Bäume oder die Blumen in den Rabatten oft so, als wären sie kurz vor dem Eröffnungstag erst in die Erde gesteckt worden.

Wer sich für die Malereien in der Sylvesterkapelle interessiert, sollte vor dem Besuch nachfragen, wann sie geöffnet ist. Denn es lohnt sich: Die Wandmalereien aus der Mitte des 9. Jahrhunderts gelten als die ältesten im gesamten Bodenseeraum. Stets offen ist dagegen das große, begehbare Bodensee-Rundpanorama, in dem selbst Einheimische immer wieder erstaunt feststellen, welche enorme Vielfalt an Seen, Bergen und mediterranen Einflüssen in dieser von der Natur so verwöhnten Region zu entdecken ist.

Junge Reben, weiße Jachten

Ganz besonders vielfältig ist aber auch der Teil der Überlinger Landesgartenschau, der sich nicht im zentralen Bereich des Uferparks abspielt. Nur ein paar Fußminuten entfernt vom Ausgang werden die Karten bei den „Villengärten“ ein zweites Mal kontrolliert. Während das „Pflanzenhaus“ und das gläserne Gebäude des „Treffpunktes Baden-Württemberg“ je nach Inzidenz geöffnet sind, toben die Kinder in den „Schwimmenden Gärten“. Die sind in einem Halbkreis in den Bodensee hineingebaut - als hölzerner Steg, an dessen Rändern die Beete, Wasserspiele, auf einem Plateau auch ein steinerner Tisch steht, über dessen Platte in einer Rinne Bodenseewasser fließt.

Romantisch ist der Weg durch den historischen Stadtgarten mit seinen trutzigen Mauern und dem Bächlein hinauf zu den Rosenobel-Gärten. Danach verläuft er zu den Menzinger Gärten. Sie sind harmonisch gestaltet, vielleicht sind diese Gärten der heimliche Höhepunkt dieser Gartenschau. Auf Bänken oder breiten Lounge-Kissen sitzen viele Besucher und blicken ganz entspannt vorbei an jungen Weinreben in Richtung Bodensee. Sie schauen hinaus zu den weißen Segeln der Jachten, die durch die Wellen pflügen, und hinüber zu den Schweizer Bergriesen mit den schneebedeckten Gipfeln, die nun für das wohl hundertste Foto dieses Tages herhalten müssen.

