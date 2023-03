Mannheimer Morgen Plus-Artikel Besuch am Waginger See: Schlemmerrunde am See

Den Chiemsee kennt jeder. Sein Brüderchen, der Waginger See, ist viel kleiner und unbekannter, dafür aber bilderbuchschön. Und rings um den See locken Brauerei, Brennerei und Kräuterfee zum regionalen Genießen.