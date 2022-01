Bei Dschingis Khans Erben

Der erste Eindruck aus dem Flugzeugfenster ist überwältigend: Tief unten liegt wie ein glitzerndes Kleinod das schneebedeckte Altai-Gebirge. Beim Landeanflug auf den Flughafen Dschingis Khan ist nur grandiose Landschaft zu erkennen. Steppe, so weit das Auge reicht. Nach 40 Kilometer Fahrt auf der fast leeren Autobahn beginnt eine andere Welt: Ulan-Bator, die Hauptstadt der Mongolei. Und damit ein Verkehrsinfarkt, der nur nachts etwas nachlässt. Der Rauch aus unzähligen Kaminen und aus drei Braunkohlekraftwerken sorgt im weiten Talkessel für dichten Smog.

Besonders deutlich wird der Gegensatz Stadt-Land auf dem heiligen Berg Zaisan. Hier beginnt das Naturschutzgebiet Bogd Uul mit seinen Taigawäldern. Weil dort bereits 1778 das Jagen und das Schlagen von Holz verboten wurde, „gilt Bogd Uul wohl als das älteste Naturschutzgebiet der Welt“, sagt Reiseführer Galtaikhuu Galsan. Wendet der Betrachter aber vom Zaisan den Blick nach Norden, ist von Natur nichts zu sehen, auch vom Charme der alten Holzhäuser und Jurten, der noch vor wenigen Jahrzehnten das Bild von Ulan-Bator prägte, kaum eine Spur. Dafür schießen dicht an dicht 25-stöckige Wohnblöcke in die Höhe, zwischen denen selbst ein zehn Meter hoher goldener Buddha wie ein Zwerg wirkt.

Mongolei Anreise Mongolian Airlines (www.miat.com) fliegt von Frankfurt mit einer Zwischenlandung in Jekatarinburg nach Ulan-Bator. Ab Juni 2022 sollen Direktflüge ab Frankfurt angeboten werden. Unterkunft In der mongolischen Hauptstadt gibt es zahlreiche Hotels wie z. B. Kempinski, DZ/F ab 120 Euro, www.kempinski.com Auf dem Land finden sich zahlreiche Ger Camps, die mit einfachen Campingplätzen zu vergleichen sind. Geschlafen wird in Jurten mit zwei bis vier Betten. Pro Person ab 20 Euro. Buchbar bei Veranstaltern wie z. B. www.discovermongolia.mn, www.visitmongolia.com, oder www.ethno-mongol.de. Aktivitäten Das farbenfrohe Nationalfest Naadam findet jedes Jahr vom 11. bis 13. Juli in Ulan-Bator statt. Im Mittelpunkt stehen die traditionellen Sportarten Pferderennen, Ringen und Bogenschießen. www.ethno-mongol.de/naadam Lektüre Galsan Tschinag: „Die neun Träume des Dschingis Khan“, Insel Verlag, 9,99 Euro. Allgemeine Informationen www.mongolei.de, https://visitsilk-road.org/staging/destination/mongolia/

Die Hauptstadt der rohstoffreichen Mongolei wächst, getrieben von Investoren aus China, Korea, Japan und Russland. Etwa die Hälfte der 3,3 Millionen Einwohner des Landes lebt inzwischen hier. Tendenz steigend.

In einem Stadion hinter dem Haus des Olympischen Komitees haben sich farbenfroh gekleidete Bogenschützen versammelt. Fünfmal im Jahr messen sich die besten Frauen und Männer aus 21 Provinzen in Ulan-Bator und pflegen in bunten Trachten die Tradition ihrer kriegerischen Vorfahren. Mit einem satten Plopp landet der Pfeil nach 75 Metern im Ziel, einem kleinen Korb aus geflochtenem Kamelleder. Mit eleganten Tanzschritten und Gesten signalisieren die Zielrichter dem Schiedsgericht am anderen Ende des Stadions die Treffer.

Luvsannorov Munkh, der frühere Bogenexperte des Nationalmuseums, erklärt die Regeln und die Details. Ein guter Bogen, von Spezialisten aus Bambus, Ziegenhörnern und Rindersehnen gebaut, kann ein Jahresgehalt verschlingen. Am Ende des Wettkampfs versichern sich die Schützen, Freunde zu werden. Ein Ritual, das wohl an Dschingis Khan erinnern soll. Der einte einst die Mongolen aller Clans und Provinzen und schuf mit ihnen ein Weltreich.

Die Erinnerung an Dschingis Khan wird in der Mongolei erst seit 1990, seit dem Ende der sozialistischen Phase, wieder intensiver gepflegt. Zuvor galt der Eroberer als böser Imperialist und war nicht vereinbar mit dem vom großen sowjetischen Nachbarn verordneten Mythos der Völkerfreundschaft.

Inzwischen aber sieht man ihn weniger kritisch, er ist Namensgeber des größten Platzes in Ulan-Bator und des Flughafens, sein Porträt ziert Geldscheine und Wodkaflaschen. Und auf einem künstlichen Hügel thront er zu Pferde als 25-Meter-Statue aus Edelstahl und blickt streng.

Auf dem Weg von Ulan-Bator zur alten Hauptstadt Karakorum, die Dschingis Khan 1220 als Reiterlager gründete, umfängt den Reisenden die eigentliche Mongolei. Das Land weitet sich, am fernen Horizont kahle Hügel. Landschaft, nur Landschaft. Viel Platz für die Seele. Eingestreut einzelne Jurten, die hier Ger genannt werden. Nomadenland.

Immer wieder kreuzen Schafherden die Straße, nur von Hunden bewacht. Beim Abstecher in den Nationalpark Hustain Nuruu nimmt die holprige Schotterpiste schier kein Ende. Doch der Weg lohnt sich, nicht nur wegen der Saiga-Antilopen und der mächtigen Maral-Hirsche. Das scharfe Auge von Dorj Usukhjargal, der hier als Wissenschaftler arbeitet, hat auf einem fernen Hügel bereits den größten Schatz des Parks entdeckt: eine Herde Przewalskis.

Diese Wildpferde, Takhi genannt, von denen alle anderen Pferderassen abstammen, galten vor 60 Jahren in freier Wildbahn als ausgestorben und leben heute als Nachzüchtungen aus Zoos nur an wenigen Orten der Welt. Im Hustain-Park hat sich der Bestand inzwischen auf 400 Tiere erhöht und ist stabil. „Nicht einmal die Wölfe können daran etwas ändern“, sagt Dorj Usukhjargal.

In Karakorum, das heute Kharkhorin heißt und 8000 Einwohner zählt, erinnert bis auf ein sehenswertes Museum und kleinflächige Ausgrabungen wenig daran, dass Ugudai Khan, der dritte Sohn von Dschingis Khan, hier eine Hauptstadt gründete, um das große Reich zu regieren, das von Ungarn und Russland bis nach China und Korea reichte. Doch der Glanz währte nicht lang. 150 Jahre später wurde Karakorum dem Erdboden gleichgemacht. Wieder 200 Jahre später dienten 1586 die kümmerlichen Reste von Karakorum als Steinbruch für den Bau des buddhistischen Klosters Erdene Zuu, das nach mehrmaligen Zerstörungen und Restaurierungen heute die Hauptattraktion Kharkhorins darstellt.

Zehn Kilometer außerhalb, mitten im Niemandsland, erwartet Altan Gerdal, der Chef einer Nomadenfamilie, in seiner Jurte Besuch. Alte Rituale gilt es einzuhalten. Zuerst tauschen der Hausherr und der ranghöchste Besucher mit der rechten Hand ihre wertvollen Schnupftabakfläschchen und loben wortreich die Qualität des Inhalts. Dann greift Altan Gerdal, übersetzt Goldenes Licht, zur Schöpfkelle und reicht jedem Gast eine Schale Airag, vergorene Stutenmilch.

Der Hausherr ist ein erfolgreicher Pferdezüchter, wie die Medaillen an der Wand belegen. Seine Frau Odnot Gerdal, übersetzt Junges Glück, war als Kind Wettkampfreiterin. Sie serviert das Nationalgericht Khorkhog, einen Fleischtopf vom Schaf, das stundenlang mit heißen Steinen gart. Als mit Verspätung Altanbagana Ch, der Bürgermeister von Kharkhorin, zur Begrüßung der ausländischen Gäste eintrifft, hat die Hausherrin längst aus Airag Milchschnaps gebrannt.

Der Bürgermeister, dessen Sprengel 216 000 Hektar, 300 000 Tiere und genau 1148 Nomadenfamilien umfasst, nimmt einen Schluck und bittet ins Freie. Dort haben seine Begleiter ein Ziel aufgebaut. Mit großer Geste legt Altanbagana Ch das Anzugjackett ab, greift zum Bogen, spannt ihn und – plopp – trifft. Wen wundert’s, er ist ja quasi Amtsnachfolger von Dschingis Khan.