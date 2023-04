Baden in Korallengärten

Das türkisfarbene Wasser der Lagune, die umsäumenden Palmeninseln und traumhafte Strände machen Tahaa zum Südsee-Paradies. Doch die Gäste des Kreuzfahrtschiffs „Paul Gauguin“ würdigen das Bilderbuch-Panorama mit keinem Blick: Sie schnorcheln durch das Wasser - und staunen. Die Korallengärten, die vom Barriereriff in die Lagune führen, sind idealer Lebensraum für zahlreiche Arten. Hier wimmelt es nur so von bunten Fischschwärmen, die Jäger wie Schwarzspitzenhaie anlocken. Tintenfische, Rochen, Seeanemonen und Seefedern sowie Schwämme vervollkommnen die spektakuläre Szenerie. Der Unterwasserreichtum würde einem den Atem verschlagen, müsste man ihn beim Hinabtauchen für einen genaueren Blick nicht ohnehin anhalten.

Schnorchel-Sets können die Passagiere an der Marina leihen, die auch als Basis für Taucher dient. Denn auf der „Paul Gauguin“, einzigartig für ein Kreuzfahrtschiff dieser Größe, können Gäste nicht nur Tauchausflüge buchen, sondern auch Tauchen lernen und eine Lizenz erwerben. Die Grundausbildung findet im Pool statt, Freiwasserübungen gibt’s in der Lagune von Bora-Bora.

Tahiti: Infos & Adressen Anreise Flug mit Air France ab Stuttgart via Paris nach Papeete (Tahiti), www.airfrance.de. Kreuzfahrt 14-Nächte-Kreuzfahrt Marquesas, Tuamoto & Gesellschaftsinseln ab/bis Papeete, ab 7560 Euro pro Person (cruise only). Mögliche Termine: 12.-26. 8., 30. 9.-14. 10., 18. 11.-2. 12., 16.-30. 12. 2023; https://de.ponant.com/paul-gauguin. Südsee-Kreuzfahrten bietet zum Beispiel auch Hapag-Lloyd Cruises mit der „Hanseatic Spirit“, Reise von Noumea nach Tahiti, 18. 3.-3. 4. 2024 (17 Tage), ab 12 493 Euro, www.hl-cruises.de. Essen und Trinken Polynesische Spezialitäten gibt es im Chez Tara (www.facebook.com/pages/Chez-Tara) oder im Restaurant Te Honu Iti, www.facebook.com. Aktivitäten Gauguin-Museum: Originalgetreue Kopie des Hauses von Paul Gauguin, persönliche Gegenstände, viele Bilder, aber keine Originale. Atouna, botanischer Garten, Hiva Oa. Eintritt: 6

Euro, keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Brel-Museum: Werke aus Musik und Film, zusammengestellt in Fotoserien, Chansons im Hintergrund. Eintritt: 5 Euro, keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Allgemeine Informationen Tahiti Tourismus, tahititourisme.de IT

Der 50-jährige Tauchlehrer Karim Djaudi, seit fünf Jahren auf dem Schiff, und drei Dive Master betreuen auf dieser Reise 14 Taucher. Lizenzierte könnten drei Tauchgänge pro Tag absolvieren und herausragende Spots wie den Korallengarten, die Hai-Allee vor Fakarava oder den Delfin-Spielplatz vor Rangiroa kennenlernen, so Karim. „Eine Basis an Land hat maximal zehn gute Spots, mit der ,Gauguin‘ haben wir auf dieser Fahrt mehr als 50 großartige Tauchplätze zur Wahl.“ Steilküsten, schwarze Strände und steil aufragende Bergspitzen vulkanischen Ursprungs prägen das Bild auf den Marquesas. Die Vulkanerde sorgt für fruchtbare Böden. Überall wächst, sprießt und duftet es nach Frangipani, Jasmin, Tiare, Heliconia und rotem Ingwer.

Keine Inselgruppe liegt so weit von allen Kontinenten entfernt. Bis ins ferne Australien sind es rund 6000 Kilometer. In dieser Abgeschiedenheit entstand eine Kultur, die den gesamten südpazifischen Raum beeinflusste. Einzigartige Zeichensymbole wurden in Felsen geritzt und unter die Haut gestochen. Die heute weltweit beliebten „Tataus“ stammen ursprünglich von den Marquesas. Die französische Kolonialverwaltung untersagte 1884 das Tätowieren und zwang die Einheimischen, alte Traditionen und ihre Sprache aufzugeben. Ihre Kultur ging nahezu verloren.

Der 60-jährige Pascal Erhal Hutuuku, der als Lektor die Reise begleitet, führt eine Bewegung an, die einen Antrag auf Aufnahme in das Unesco-Weltkulturerbe gestellt hat. Das Programm zielt darauf ab, altes Wissen zu retten und der jungen Generation Wertschätzung für die eigene Kultur zu lehren. Außerdem wurden ein Dutzend Land- und vor allem Meeresreservate ausgewiesen. Die Marine Educational Protected Areas, bei denen Kinder und Jugendliche die Leitung haben und über von Experten vorgeschlagene Maßnahmen entscheiden, waren eines der Vorzeige-Konzepte auf der UN-Klimakonferenz in Paris.

Gauguin-Grabmal © Ingo Thiel

Auch der Erhalt der Tikis ist Programmbestandteil. Auf Nuku Hiva verbirgt sich mitten im Dschungel eine historische Kultstätte. Mehr als 500 Jahre alte Banyanbäume und Riesenfarne hüllen sie in gespenstisches Halbdunkel. Die Tiki-Statuen mit übergroßen Köpfen aus behauenem Stein sind religiöse Symbole. Sie verkörpern den spirituellen Geist und die Kraft der Ahnen. Rund 100 Wissenschaftler aus aller Welt und Einheimische arbeiten als Freiwillige für das Unesco-Programm, internationales und lokales Wissen ergänzen sich. Spätestens 2025 sollen die Marquesas ins Welterbe der UN-Organisation aufgenommen werden.

Die einzigartige Kultur zog schon im vergangenen Jahrhundert Prominenz wie Paul Gauguin oder Jacques Brel an, die sich auf Hiva Oa niederließen. Deren Grabstätten ziehen heute wiederum viele Touristen an, Maler und Chansonsänger sind auf dem alten Friedhof von Atouna beigesetzt.

Entspannung und Genuss kommen auf der Kreuzfahrt auch nicht zu kurz: Auf Motu Mahana, Privatinsel der Reederei in der Lagune von Raiatea, begeistert der Südsee-Dreiklang aus Sonne, blendend weißem Sandstrand und Kokospalmen. Dazu gibt es ein reichhaltiges Barbecue, eine Bar direkt im seichten Wasser, Bade- und Sportspaß, polynesische Musiker und Bastelkurse mit Muscheln und Blumen. Das Wasser glitzert verlockend und am Horizont verschwimmt der Himmel nahtlos mit dem Pazifik. So stellt man sich in seinen kühnsten Urlaubsträumen die Südsee vor.