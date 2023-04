Astronaut für einen Tag

Einen Tag im Weltraum verbringen? Schön wär’s, wenn man wie Amazon-Gründer Jeff Bezos mal eben die Kreditkarte zücken und eine Rakete besteigen könnte. Doch auch Menschen mit irdischem Budget können fernen Planeten näher kommen. Sie müssen dafür nur Belgien ansteuern, über die Autobahn E 411 die Ardennen durchqueren, in Transinne abfahren und im Kreisverkehr das Gewerbegebiet „Galaxia“ anpeilen.

Dann erscheint es auch schon auf dem Radar, Pardon: Navigationssystem. Umgeben von Satellitenschüsseln und Raketenmodulen thront das Euro Space Center in der Wald-Landschaft. Seit 1991 existiert die privat geführte Einrichtung, die sich als Mischung aus Museum, Freizeitpark und Bildungszentrum versteht. Dort dreht sich alles um absolvierte und künftige Missionen in unserem Sonnensystem. Dass die Europäer auf diesem Feld noch einige Hürden überwinden müssen, offenbart die ausgemusterte Rakete am Eingang: Die 112 Tonnen schwere Europa II hat die Erde nie verlassen – eine Investitionsruine.

Echte Astronauten zu Gast

Belgien Anreise Vom nächsten Bahnhof in Libramont fährt ein Bus bis vor die Tür. Das Space Center rät jedoch dringend zu einer Anreise mit dem Auto, da der Bus nur sehr selten und unregelmäßig fährt. Adresse: 1 rue devant les Hêtres, 6890 Transinne. Aktivitäten Das Space Center hat für den Publikumsverkehr am Wochenende geöffnet. Unter der Woche kann es von Gruppen gemietet werden. Preise: Tagestickets kosten 33 Euro für Erwachsene, Kinder ab einer Größe von 1,10 Metern zahlen 29 Euro, kleinere haben freien Eintritt. Auf Online-Tickets gibt es zwei Euro Rabatt. www.eurospacecenter.be Unterkunft Das Hotel und Restaurant Barrière de Transinne liegt nur wenige Minuten vom Space Canter entfernt. Es ist inhabergeführt und serviert gehobene Küche, DZ ab 85 Euro. www.barrieredetransinne.be. In der Umgebung befindet sich außerdem das gemütliche Landhotel Hostellerie des Tilleuls, DZ ab 120 Euro, https://hostelleriedestilleuls.be. Charmant und mit vielen Büchern ausgestattet ist das Bed&Breakfast La Reduiste, DZ ab 84 Euro, buchbar z. B. über Booking.com. Allgemeine Informationen Visit Wallonien, https://visitwallonia.de PRZ

Michel Gregoire, Guide im Euro Space Center, lächelt verlegen. „Die Europa II hatte viele Probleme“, sagt der 54-Jährige. „Aber bei unseren Gästen ist sie sehr beliebt.“ Im Gegensatz zu US-amerikanischen Vorbildern wie dem Kennedy Space Center, in dem die glorreichen Errungenschaften der Raumfahrt im Mittelpunkt stehen, scheut das Euro Space Center auch vor der harten Realität nicht zurück. „Wir haben oft echte Astronauten zu Gast“, sagt Gregoire. „Die erzählen, wie es im Weltraum wirklich ist.“ Ein bisschen Theorie muss also schon sein, doch eigentlich sollen die Besucher das All mit eigenen Sinnen erkunden.

So wie Valérie Verwimp. Die 38-jährige Luxemburgerin macht an diesem Tag ihren ersten Mond-Spaziergang. Angeschnallt an einen von der Decke hängenden federnden Sitz, hüpft sie mit VR-Brille über den Boden. Eine Mitarbeiterin des Space Centers dirigiert den Moon Walk, damit die Besucherin nicht versehentlich gegen einen Erdenmenschen läuft. „Es ist wirklich, als wäre man auf dem Mond“, sagt Valérie Verwimp, die im Space Center „dem Alltag mal entkommen will“. Nur Sohn William (5) schaut noch skeptisch. „Er interessiert sich total für die Raumfahrt“, sagt Verwimp, „aber der Moon Walk macht ihm Angst.“

Der Kosmonaut lehnt dankend ab

Doch nicht nur die Kleinsten sind zögerlich. Der Multi-Achsen-Stuhl, auch Aerotrim genannt, bleibt an diesem Vormittag leer. Gemeint ist ein dreiachsiges Trainingsgerät, in dem sich Personen in alle räumlichen Richtungen bewegen können. Astronauten üben damit die Orientierungslosigkeit im Weltraum. „Die Kunst liegt darin, den Stuhl zu stabilisieren, als handle es sich um ein Raumschiff, über das man die Kontrolle verloren hat“, erklärt Bénédicte Joguet, die Sprecherin des Space Centers. Besonders beliebt ist das Vehikel aber offenbar selbst bei den Profis nicht. „Wir hatten einmal Alexei Leonov zu Besuch, den ersten Mann im All“, erzählt Joguet. Den Stuhl zu besteigen, habe der Kosmonaut dankend abgelehnt.

Da geht es ein paar Schritte weiter, an der Frei-Fall-Rutsche, etwas gemächlicher zu: An einer Seilwinde lassen sich Mutige senkrecht in die Höhe ziehen, um dann auf einer glatten Fläche nach unten zu schießen. Dies soll dazu dienen, Schwerelosigkeit zu empfinden – wenn auch nur für einen Sekundenbruchteil. Das Programm des Space Centers richtet sich einerseits an den Publikumsverkehr, andererseits an größere Schulgruppen, welche die komplette Anlage mieten können. Auch der Bau einer eigenen Rakete gehört dazu. Wenn das geschafft ist, gehen die jungen Raumfahrer auf ihren ersten Außeneinsatz. Mit Klettergurten erklimmen sie eine Wand, bevor sie hängend einen (Schaumstoff-)Satelliten reparieren. „Es geht darum, als Gruppe zusammenzuarbeiten“, sagt Michel Gregoire, was auch der Grund sei, warum Firmen das Space Center fürs Teambuilding mieten können. Auch eine Übernachtung ist möglich in Schlafzimmern mit Etagenbetten.

Zurück in der Haupthalle nähern sich Emilie Clement und ihr Freund Baptiste Prumont der nächsten Attraktion. Den Mars haben sie schon überflogen, liegend und mit VR-Brille auf dem Kopf. Auch einen Mars-Rover haben die beiden gesteuert. Nun geht es zum „Space Rotor“, an dem alle nur denkbaren Warnhinweise hängen: kein Zutritt für Personen mit Herzleiden, Epilepsie oder Rückenproblemen. Auch Schwangere und Schwerbehinderte dürfen nicht an Bord gehen.

Ort für den Sonntagsausflug

Warum, zeigt sich direkt nach dem Start: Die Plattform, auf der Clement und Prumont stehen, dreht sich immer schneller und schneller. Mit 36 Kilometern pro Stunde sausen sie schließlich im Kreis, wodurch die Beschleunigungskraft bei einem Raketenstart nachempfunden wird. Als alles vorbei ist, lacht das Paar. „Mir ist nicht mal schlecht geworden“, sagt Emilie. Und sonst? „Ist das Space Center ein guter Ort für einen Sonntagsausflug“, resümiert Baptiste. „Wir haben viel gelernt, aber eigentlich ist es schon eher etwas für Kinder.“

Auch eine Kantine gehört zum Inventar. Sie ist stilecht der Kombüse einer Raumstation nachempfunden, inklusive Warnschild vor dem Notausgang: „Kein Sauerstoff im Außenbereich“. Nur das Essen enttäuscht. Statt Astronautenkost brutzeln Pommes frites in der Fritteuse, statt Tubenbrei werden Baguettes gereicht. In dem Punkt könnte das Euro Space Center ein wenig Nachhilfe von der Nasa oder der Esa gebrauchen. Bis dahin müssen sich die angehenden Raumfahrer adäquates Essen anderswo suchen. Oder wie man im Space Center zu sagen pflegt: „See you soon on the moon.“