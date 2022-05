Arktische Auszeit

Ein Knall so laut wie ein Kanonenschuss zerreißt die Stille am Johan-Petersen-Fjord im Südosten von Grönland. Erschrocken suchen die Teilnehmer der Trekkingreise die kahlen Berghänge ab. Was hat den Knall verursacht? Ein Felssturz? Des Rätsels Lösung lässt auf sich warten. Nach einigen Minuten beginnt einer der Eisberge auf dem Fjord zu tanzen: Er schaukelt, dreht sich und taucht dann unvermittelt kurzzeitig ab. Das eisige Wasser schäumt und brodelt. Dann ploppen kleine Eisberge wie Korken an die Oberfläche. Sie schillern in Schattierungen von Blau bis Türkis.

Expeditionsleiter Sebastian Franzen kennt die Ursache der Metamorphose: „Aufgrund von Temperaturschwankungen ist der Eisberg implodiert.“ Auch für die verschiedenen Blautöne hat er eine Erklärung: „Welche Farbe das Eis hat, hängt vom Druck ab. Je stärker das Eis komprimiert ist, desto blauer scheint es.“ Weil ein implodierender Eisberg auch Tsunamis auslöst, weist er die Mitglieder seiner Gruppe an, die Zelte auf einer kleinen Anhöhe zu errichten. Der Lagerplatz gewährt einen unvergleichlichen Blick auf den Eisschild, der 80 Prozent von Grönland bedeckt. Wie die Staumauer einer Talsperre erhebt sich am Ende des Fjords eine gewaltige, bis zu 1000 Meter hohe Wand aus blankem Eis, die jetzt im Licht der tief stehenden Sonne golden leuchtet. „Sermersuaq“, großer Gletscher, nennen die Inuit den Eisschild.

Ostgrönland Anreise Ab Frankfurt nach Kulusuk in Ostgrönland z. B. mit Icelandair (www.icelandair.com). Von Kulusuk geht es mit dem Boot weiter nach Tasiilaq. Unterkunft und Veranstalter Sehr beliebt und daher im Sommer schnell ausgebucht: The Red House in Tasiilaq, DZ ab 110 Euro, www.the-red-house.com/de Eine Alternative in Tasiilaq ist das oberhalb des Ortes gelegene Hotel Angmagssalik, DZ ab 150 Euro, www.visitgreenland.com/providers/hotelangmagssalik Die beschriebene Reise gibt es bei Hauser Exkursionen (14 Tage ab 3998 Euro inkl. Flug, Transfers, Übernachtungen in Hotel und Zelt, Verpflegung und deutschsprachige Reiseleitung). Info: Tel. 089 / 2 35 00 60, www.hauser-exkursionen.de. Der isländische Veranstalter Greenland Tours hat in Ostgrönland eine 12-tägige Trekkingreise im Programm (ab 3080 Euro), www.greenlandtours.com/de. Buchtipp Robert Peroni: „Kälte, Wind und Freiheit. Wie die Inuit mich den Sinn des Lebens lehrten“, Malik/National Geographic, 15,50 Euro. Beste Reisezeit Der Sommer beginnt auf Grönland im Juni/Juli und klingt im September aus. Die Temperaturen steigen in dieser Zeit auch mal über 20 Grad. Allgemeine Informationen www.visitgreenland.com CN

Sermersuaq ist die Mutter aller Eisberge auf der nördlichen Halbkugel. Vor allem im kurzen grönländischen Sommer gebiert sie unablässig Kinder, einige so groß wie Kathedralen. Geburtshelfer ist die Sonne, aber auch der Klimawandel mischt kräftig mit. Auf den Streifzügen durch die zerklüftete Bergwelt beobachtet die Gruppe unzählige Eisberge, die gemächlich wie eine Herde Schafe in Richtung des offenen Meeres ziehen.

Wenn die Wanderer nachmittags ins Camp am Ufer des Fjords zurückkehren, wirkt es, als warteten Eisberge dort. Denn dann ist Ebbe, weshalb einige von Sermersuaqs Sprösslingen im Uferschlamm des Fjords aufsitzen. Manche sehen tatsächlich wie Berge aus – zerklüftet mit scharfen Kanten, mit Zacken und Gipfeln. Andere wirken eher wie moderne Skulpturen. Allen gemeinsam ist die Vergänglichkeit. Mit einer Tasse Tee in der Hand sehen die Wanderer zu, wie die gestrandeten Eisberge unter den Strahlen der Polarsonne triefend und tropfend dahinschmelzen. „Friedhof der Eisberge“ tauft die Gruppe deshalb den Strandabschnitt unterhalb des Camps.

Die Tage am Friedhof der Eisberge sind der vorläufige Höhepunkt einer Reise, deren Ausgangs- und Endpunkt Tasiilaq ist. Mit etwas mehr als 2000 Einwohnern gilt der Ort als Hauptstadt der Region, denn insgesamt leben gerade mal 3500 Menschen an der Ostküste von Grönland. Wie zufällig hingewürfelt sehen die bunten Holzhäuschen aus. Angepinselt in Blau, Grün, Gelb und Rot klammern sich die Gebäude an die Hänge einer Bucht am König-Oskar-Fjord. Robert Peronis Haus ist nicht nur rot, es heißt auch so. Das Red House des ehemaligen Extrembergsportlers ist Gästehaus, Restaurant und Treffpunkt für Einheimische. Seit mehr als 20 Jahren lebt der gebürtige Südtiroler in Ostgrönland, in das er sich verliebte, als er 1980 zum ersten Mal herkam. Unermüdlich setzt sich Peroni für die Inuit ein, deren Kultur und Traditionen, so befürchtet er, unter Einfluss der westlich-modernen Welt in absehbarer Zeit verschwinden werden – so wie Grönlands Gletscher wegen der Erderwärmung. Gemeinsam mit Manfred Häupl, einem Experten für nachhaltiges Reisen, entwickelte und etablierte der Visionär Peroni eine neue Art des sanften Tourismus, der die Bedürfnisse der Ureinwohner der Region berücksichtigt. „Um die Inuit und ihr Land zu verstehen, muss man sich Zeit nehmen“, sagt Peroni. „Das sind wir ihnen schuldig.“

Zeit mit den Inuit verbringen kann man zum Beispiel im Art-Center. Hier kann man dabei zusehen, wie sie aus den Stoßzähnen von Walrossen oder Narwalen Amulette herstellen. Auf einer Wiese in der Nähe vom Hafen haben die Einwohner ein Dutzend Schlittenhunde angekettet. Wilde Tiere sieht man auf dieser Reise selten. Angelockt vom Duft einer warmen Mahlzeit spechtet ein Polarfuchs neugierig ins Küchenzelt. Und auf der Bootsfahrt zur ehemaligen US-Militärbasis „Bluie East Two“ präsentiert ein Finnwal den Touristen seine Fluke.

1942 errichteten die USA das Camp als Luftwaffenstützpunkt, um Grönland gegen eine mögliche deutsche Invasion verteidigen zu können. Doch bereits sechs Jahre später gaben sie die Basis wieder auf und ließen nicht nur den Hangar, sondern auch Fahrzeuge, Gerätschaften und Tausende Spritfässer zurück, die seit Jahrzehnten vor sich hin rosten. Etwa eine Stunde dauert die Zeitreise. Dann klettern die Teilnehmer der Trekkingreise wieder in das Motorboot, das sie zum nächsten Lagerplatz bringt. Mit 150 PS hüpft das Bötchen über die Wellen. Es pflügt durch Meeresarme, die von zerklüfteten Bergen aus teils safrangelbem, teils dunkelgrauem Fels gesäumt sind.

Nächstes Etappenziel ist der Knud-Rasmussen-Gletscher. Je weiter sich das Boot der „Eismaschine“ nähert, umso deutlicher spüren die Passagiere die Kälte im Gesicht. Sie errichten das Lager auf einem kleinen Felsplateau mit traumhafter Aussicht auf den Gletscher. Von Zeit zu Zeit ist ein Grollen zu hören, das akustisch anzeigt, dass der Gletscher „kalbt“.

Auf Tageswanderungen erkundet die Gruppe, angeführt von Sebastian, in den nächsten Tagen die Umgebung. Sie erklimmt die Seitenmoränen des Gletschers, watet durch eisige Bäche, badet in Gebirgsseen, deren Wasser sich im Windschatten der Berge und unter sommerlicher Sonne erwärmt hat. Die Teilnehmer rasten auf Polstern aus Moos, die fluffiger sind als ein Berberteppich, und überqueren Geröllfelder, an deren Rändern rosafarbene arktische Weidenröschen blühen. „Niviarsiaq“, junges Mädchen, heißt die Blume in der Sprache der Inuit. Vielleicht lag es ja an ihr, dass Robert Peroni sagt, er habe seine Liebe zu Grönland entdeckt.