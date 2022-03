Am Ende der Welt

Gut 500 Jahre ist es her, dass der Portugiese Ferdinand Magellan die Westroute zu den Gewürzinseln suchte und dabei zufällig die nach ihm benannte Magellanstraße entdeckte. Seitdem ist bekannt, dass die Erde rund ist. Damals oder heute: Eine Seereise entlang der legendären Magellanstraße wartet mit erstaunlichen Naturwundern auf, die sich seither kaum verändert haben.

Nach einem Stopover in Buenos Aires landet das Flugzeug in Ushuaia am Beagle-Kanal in Argentinien. „Ende der Welt“ nennt sich der 57 000-Einwohner-Ort, zum Südpol sind es noch rund 4000 Kilometer. Historische Antarktis-Entdecker wie Ernest Shackleton, dessen 1915 gesunkenes Schiff „Endurance“ erst vor wenigen Tagen im Südpolarmeer entdeckt wurde, starteten hier ihre Expeditionen.

Patagonien Expeditionskreuzfahrt Die Schiffe „Stella Australis“ (Baujahr 2010) und „Ventus Australis“ (Baujahr 2017) gehören der chilenischen Familienreederei Australis aus Punta Arenas, die als einzige Gesellschaft Expeditionskreuzfahrten durch die Inselwelt Patagoniens anbieten darf. An Bord und auf den Exkursionen in die geschützten Nationalparks gelten hohe ökologische Standards. Jedes Schiff hat Platz für maximal 210 Passagiere. Tägliche Ausflüge per Zodiac führen in die Natur rund um die Magellanstraße. Es gibt Wanderungen und Vorträge. Preis ab 2383 Euro pro Person für 5 Tage inklusive aller Aktivitäten, Mahlzeiten und Getränke. www.australis.com/eu/de/routen/gletscher-ende-der-welt Weitere Veranstalter Auch andere Reedereien sind in der Antarktis unterwegs, allerdings auf anderen und längeren Routen. Die Reise „Antarktis, Falklandinseln, Südgeorgien“ ab/bis Ushuaia auf „Le Lyrial“ oder „Le Boréal“ von Ponant kostet z. B. 11 720 Euro pro Person für 14 Tage inklusive Vorabübernachtung in Buenos Aires und Inlandsflügen, www.ponant.com. Die Tour „Pioniertage im Reich der Pinguine“ auf der „Hanseatic Inspiration“ von Hapag-Lloyd Cruises führt unter anderem durch die Drake-Passage und kostet 14 716 Euro pro Person für 18 Tage, www.hl-cruises.com. Allgemeine Informationen Chilenisches Fremdenverkehrsamt, www.chile.travel Argentinisches Fremdenverkehrsamt, www.argentina.travel/en

Heute sind es Touristen, die von dieser letzten Bastion der Zivilisation in See stechen. 130 Gäste hat die 89 Meter lange „Stella Australis“ an Bord, sie stammen aus 18 Nationen. Alle wollen die abgelegenen Fjorde, Inseln und Wasserstraßen zwischen Ushuaia und Punta Arenas entdecken, mit Ausflügen und Wanderungen ins archaische Herz von Feuerland.

Maximal 210 Passagiere haben in den Kabinen des Expeditionsschiffs Platz. Vor den Panoramafenstern ziehen Wellen vorbei, stürzen sich Gletscher ins Meer, sprießen grüne Urwälder über stillen Lagunen. Der Kreuzer nähert sich den Hornos-Insel mit dem sagenumwitterten Kap Hoorn. Den stürmischen Winden trotzend entscheidet Kapitän César Vargas, dass die Passagiere anlanden dürfen. Also rein in die Schwimmwesten, runter ins Heck, hinein ins Zodiac, ein knallrotes Gummiboot. Bei Wellengang und 35 Knoten Wind, rund 65 Kilometer pro Stunde, setzt es über. Dann die regennassen, glitschigen Holzstufen am steilen Ufer hinauf zum berühmten Albatros-Denkmal. Kameras klicken im Stakkato, sie halten diesen Einmal-im-Leben-Moment für immer fest. Der Wind legt zu, geduckt huschen die Besucher zum Leuchtturm mit der Stella-Maris-Kapelle. Mit Ehrfurcht, denn vor Kap Hoorn liegen 800 Wracks unter Wasser, 10 000 Menschen starben dabei. Tag für Tag halten die Zodiacs nun auf blaugrün leuchtende Gletscher zu, fahren in stille Fjorde wie in die einst von Ureinwohnern bewohnte Wulaia-Bucht.

Sie wandern auf versteckten Pfaden und schauen auf gleißende Eismassen mit klingenden Namen wie Pia- oder Garibaldi-Gletscher. Kein Mensch weit und breit. Vom Beagle-Kanal führt die Route westwärts durch die Magellanstraße nach Punta Arenas auf chilenischem Gebiet. Kurz vorher begegnen die Kreuzfahrer doch noch einem Haufen Einheimischer: Ein letztes Mal schwärmen die Zodiacs aus, preschen zu den flachen Stränden der Magdalena-Insel. Ihre Bewohner sind schon von Weitem zu hören: Wie ein Konzert überlauter Vuvuzela-Tröten dringen die Rufe der Magellanpinguine über die Insel. Auf einem zum Schutz der Tiere abgesteckten Parcours ziehen die Menschen eine Stunde lang über das Eiland und können sich an all dem Schnattern, Fiepen, Brüllen nicht satthören.

Hunderte der schwarzbefrackten Vögel planschen in den Wellen, buddeln in Erdlöchern oder lassen sich die Sonne satt auf den Rücken scheinen. Bei dieser traulichen Begegnung wird nicht ganz klar, wer hier eigentlich wen observiert: die Schlange Goretex tragender Fremdlinge die Schar der putzmunteren Einwohner – oder umgekehrt?

Den Kopf voller Impressionen und mit ebenso vollen Speicherkarten gehen die Passagiere in Punta Arenas von Bord. Manche widmen die letzten Momente der Seereise dem famosen Entdecker der Route. Oder, besser gesagt, Magellans hölzernem Gefährt, dem Schiff der Schiffe. Denn eine originalgetreue Replik der stolzen „Victoria“ ist der Star des heimischen Freilichtmuseums Museo Nao Victoria. Die Karavelle misst 27 mal sieben Meter. Im Vergleich zum Expeditionskreuzer „Stella“ eine Nussschale, mit der der Portugiese über alle Meere schipperte, auf seiner Fahrt ins Ungewisse.

