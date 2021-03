Pastelltöne waren für die Braven, Neonfarben für die Coolen. In den 90ern war die Welt einfach. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass Neon wieder in Mode kommt. Noch weniger, dass irgendwann Trendfarben Neonpastell genannt würden. Ist doch irgendwie ein Widerspruch in sich, oder? Meine Kinder jedenfalls sind von den leuchtenden – offenbar mit Weiß und Grau abgesofteten – Tönen begeistert. Denn sie machen auf jeden Fall eines: gute Laune. Deshalb darf es für die Osterdeko 2021 auch ruhig Neonpastell sein. Wir haben uns Alternativen zu gekauften Nestern vorgenommen.

Projekt 1: Wie ein Feuerwerk

Grundlage für unsere erste Alternative sind alte Teller, auf die die Kinder mit Pinsel oder Zahnbürste voller Begeisterung Acrylfarben spritzen. Bald gleicht das ausgediente Porzellan einem echten Kunstwerk. Und leider auch die Kleider. Macht nichts. Die bunte Spritzer erinnern jedenfalls an ein Feuerwerk. Über so einen Empfang wird sich der Osterhase sicher freuen, glauben meine Nachwuchskreativen. . .

Jetzt lassen wir die wasserfeste – zugegebenermaßen etwas dick aufgetragene – Farbe erstmal trocknen. Dann holen wir Moos aus dem Garten. Das hat in den vergangenen nassen und bisweilen kalten Wochen eh überhand genommen. Mit der flachen Hand lässt es sich gut vom Untergrund lösen. Natürlich sieht unser Moos erstmal nicht so schön aus wie das aus dem Floristenhandel. Aber mit den Fingerspitzen lassen sich leicht Erdreste, Steinchen oder kleine Pflanzenreste daraus lösen. Danach dient es prima als schöner grüner Werkstoff.

Unsere Moosplatte verkleinern wir schließlich etwa auf Handflächengröße und legen sie dann auf unseren Teller. Auf das Grün kommt jetzt ein frisch gefärbtes Osterei. Daneben ist dann noch genug Platz für ein Langohr aus Schokolade.

Projekt 2: Spaß mit Glas

Mit Upcycling geht es weiter. Diesmal sind leere, gespülte Gurken- und Marmeladengläser Basis für unser Vorhaben. Mit einem weißen Stift speziell zum Verzieren von Glas, Metall und Plastik schreiben wir kleine Frühlingsbotschaften auf die alten Behältnisse, malen Hasen oder Vögel. Zusätzlichen Pep bringt Neonpastell-Nagellack, mit dem wir die Gläser mit Tupfen oder Streifen schmücken. Der Nagellack hat dabei zwei Vorteile: er ist leicht zu verarbeiten und bleibt auch nach dem Trocknen schön glänzend. Jetzt setzen wir eine passende kleine Blume ins Glas. Je nach Geschmack Tulpen, Hyazinthen, Veilchen oder Bellis. Die Erde darf dabei ruhig sichtbar bleiben oder wiederum mit Moos abgedeckt werden. Wer mag, kann noch ein paar kleine Eier dazulegen.

Projekt 3: Grün im Karton

Zu einem schönen Geschenk können auch Eierkartons werden. Deren Deckel malen die Kinder bunt an. Ein bis zwei Ostereier dürfen anschließend auch hinein. Andere Mulden können mit Mini-Pflanzen bestückt werden. Wir haben uns bei einer Variante für Sukkulenten entschieden. Beim Kauf müsst ihr allerdings unbedingt auf die Topfgröße achten, damit die kleinen Grünlinge auch genügend Platz im Eierkarton finden. Für eine zweite Variante nehmen wir kleine Osterklassiker – etwa Narzissen. Die restlichen Mulden werden wiederum mit Moos gefüllt. Kleine Aststücke, verschiedene Blüten, aber auch Federn oder Kerzen machen den Karton zusätzlich farbenfroh. Ob es dabei eher Richtung Neon, Pastell oder Neonpastell geht, bleibt dem eigenen Geschmack überlassen.