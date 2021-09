Alternative(n) in Prag

Kameraklicken, Selfiesticks und Unterhaltungen auf Englisch oder Deutsch, das gibt es in Prags Stadtteil Holeovice, auch bekannt als Art District 7, selten. Stattdessen machen Anwohner auf schattigen Plätzen Yoga, lassen in kleinen Schneidereien ihre Klamotten reparieren oder kleiden sich in Secondhandshops neu ein. Eine frühere Fabrik beheimatet das Dox-Zentrum für zeitgenössische Kunst mit Zeppelin auf dem Dach, ehemalige Messehallen die Prager Nationalgalerie mit Café, wo Studenten gemeinsam lernen. Der Duft nach frisch Gebackenem führt zu zahlreichen Bäckereien und Straßencafés. Und wer neugierig ist, was in dem Viertel gerade entsteht, folgt dem Geruch nach Farbe oder Hammerklopfen, denn Holeovice hat noch viel vor.

Prag Anreise Mit dem Zug via Leipzig und Dresden bis Bahnhof Prag Holeovice, www.bahn.de. Ab Stuttgart mit Lufthansa über Frankfurt nach Prag (ca. 3,5 Stunden), www.lufthansa.de Mit dem Auto fährt man über Nürnberg und Pilsen oder über Ulm, Augsburg, Regensburg und Pilsen nach Prag. Unterkunft Ein kreativ gestaltetes Hotel mit persönlicher Note: Mama Shelter, DZ ohne Frühstück ab 66 Euro, www.mamashelter.com/prague. Ein modernes Wellnesshotel im Herzen von Holeovice: Extol Inn, DZ/F ab 59 Euro, www.extolinn.cz. Ein ansprechendes Hotel beim Prager Messegelände: Hotel Expo, DZ/F ab 53 Euro, www.expoprag.cz. Aktivitäten Dox Zentrum für zeitgenössische Kunst, www.dox.cz Nationalgalerie Prag: www.ngprague.cz/ Allgemeine Informationen Tschechien Tourismus, www.visitczechrepublic.com. Prag Tourismus, www.prague.eu/de

Philharmonie auf dem Sandplatz

Warum sollte ein Besucher die postkartentaugliche Prager Altstadt verlassen und nach Holeovice kommen? „Weil es so entspannt ist“, behauptet Stadtführerin Hana Fuková. „Hier schließen die Geschäfte am Samstag wie auf dem Dorf um 13 Uhr und man bekommt ein Gefühl für das echte Leben.“ Ein Gefühl für das Prag, wo die kommunistische Vergangenheit noch nicht ganz überpinselt wurde und sich die Menschen bemühen, Industriestandorten mit viel Kreativität Lebensqualität einzuhauchen. So geschieht es, dass sich ein düsterer Gang als kreatives Zentrum Vnitroblock entpuppt, mit stylishen Läden hinter den Mauern brüchiger Gebäude. Oder dass sich Prags größte Marktfläche eröffnet, wo bis 1983 noch Blut im ehemaligen Schlachthaus floss. Ob Billigklamotten, exklusive Clubs oder progressives Theater im Jatka 78, der Komplex deckt viele Bedürfnisse ab. Auch das nach Koffein, das man am besten im Elektroladen Alza befriedigt. „Das kleine Café im Inneren, das für wartende Kunden gedacht war, macht den besten Kaffee der Gegend“, so Fukovás Geheimtipp.

Der alte Hafen Holeovices mit manch rostigem Schiffsrumpf entwickelt sich allmählich zu einem Place-to-be, auch dank aufgemöbelter Container, die zu Übernachtungen einladen. Die Idee erstaunt ebenso wie der Gedanke, dass auf einem Sandplatz mitten im Art District 7 eine Philharmonie entstehen soll. Oder dass der alte Bahnhof Bubny, wo ein Bahngleis symbolisch Richtung Himmel ragt, zum „Gedenkort der Stille“ umgestaltet wird: „Von hier aus wurden während des Zweiten Weltkriegs Zehntausende von Prags jüdischen Bewohnern in die Nazi-Ghettos verfrachtet.“

Einen willkommenen Kontrast zu Geschichte und Kultur bietet der Letensk-Park, in dessen Biergarten Besucher auf den Weitblick über die Moldau bis zur Prager Altstadt anstoßen. Wie langsam die Zeit auf dieser Sonnenanhöhe („Leten“) vergeht, macht wenige Hundert Meter weiter das Metronom vor: Die etwa 25 Meter hohe und sieben Tonnen schwere „Zeitmaschine“ von Bildhauer Vratislav Karel Novák tickt seit 1991 an der Stelle, wo bis 1962 eine 65 Meter hohe Stalin-Statue thronte – die erst beim dritten Versuch gesprengt wurde.

Geht man dort am Sonntagmorgen spazieren, kleben die Schuhsohlen am nach Bier müffelnden Boden fest und schwankende Studenten verraten, wo der Lieblingsfeierort von Holeovices Jugend liegt. Wer glaubt, ein untouristisches Viertel bedeute weniger kulinarische Vielfalt, der irrt. Dafür sorgt unter anderem Chefkoch Pavel Bcek, der sein Handwerk in einem mit Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant in London lernte und Holeovices Bewohner im ungewöhnlichen „The Eatery“ beglückt. Ungewöhnlich, weil es dort zu Gerichten aus lokalen Produkten kulinarisches Kino gibt: Wer sich für einen Platz am Tresen entscheidet, schaut Bcek und seinen Kollegen beim Kochen über die Schulter.

„Wir verstehen uns als Nachbarschaftsbistro und bringen die Menschen des Viertels zusammen. Sie sollen sich wohlfühlen und ihr eigenes Theater erleben“, so der Chefkoch. Der Name „The Eatery“ sei ein Wortspiel, denn vor Ort habe das erste unabhängige Theater Prags gestanden.Vegetarisches und Gesundes gibt es unter anderem im Vorgarten des Cafés Kavárna Pod lipami in einer ruhigen Wohnstraße, ausgezeichneten Kaffee im beliebten Café Letka mit Blick auf das Flugzeugmodell des Technikmuseums und eine echte Verschnaufpause in einer Oase: im verwunschenen Garten der Konditorei Alchymista mit Teich und Vogelgezwitscher zum wohl besten Käsekuchen Prags!