Alles im Fluss

Ein Industriegebiet im Norden von Los Angeles: Metallzäune, Strommasten, nebenan ein mehrspuriger Highway. „Hier sind wir richtig“, ruft Erik Hines und zeigt auf ein vergittertes Tor, das zu einem schmalen Radweg führt. „Willkommen am besten Ort, um in L. A. Fahrrad zu fahren.“

Hines ist leidenschaftlicher Radler - mutig in einer Stadt, in der seit Jahrzehnten das Auto regiert. Doch allmählich verändere sich etwas, sagt der 41-Jährige, und dafür sei der soeben befahrene Radweg das beste Beispiel. „Lass dich nicht von der Optik täuschen“, sagt Hines, denn in genau dieser Industriekulisse entstehe gerade etwas ganz Großes. Er meint den Los Angeles River, ein dunkelgraues Rinnsal, das neben dem Radweg in einem Betonkanal vor sich hin fließt. Filmfreunden dürfte das Gewässer bekannt sein. In „Terminator 2“ (1991) rauscht Arnold Schwarzenegger mit Motorrad und Pumpgun durch den Kanal; auch in anderen Hollywood-Streifen geschehen unschöne Dinge in dem tristen Kanal. Vorbei die Zeit. In den kommenden Jahren soll sich der L. A. River in ein Freizeitparadies verwandeln. So will es der 2007 veröffentlichte Masterplan, den die Stadt Los Angeles veröffentlicht hat.

Los Angeles Anreise Direktflug z. B. mit Lufthansa von Frankfurt oder München, www.lufthansa.com Unterkunft Verkehrsgünstig gelegen ist das Hotel The Line. Hier kann man kostenlos Fahrräder leihen, DZ ab 200 Euro, www.thelinehotel.com. Eine Rundum-sorglos-Paket bietet das Mr. C Beverly Hills: Im Cycles-Paket sind Fahrräder, Radweg-Karten, ein Abendessen und eine Massage enthalten – um sich von der Radtour zu erholen, DZ ab 450 Euro, www.mrchotels.com. Familienfreundlich und mit Garten: das Villa Brasil Motel, DZ ab 100 Euro, www.villabrasilmotel.com. Aktivitäten „Bikes and Hikes LA“ bietet Leih-Fahrräder und geführte Radtouren an. Zwei Stunden mit Erik Hines kosten 67 Euro pro Person, www.bikesandhikesla.com. Wer lieber allein unterwegs ist, kann die Tour am Spoke Bicycle Café, 3050 N. Coolidge Avenue, starten. Leihfahrräder kosten 10,77 Euro pro Stunde inkl. Helm. www.spokebicyclecafe.com. Oft kann man Fahrräder direkt im Hotel ausleihen. Bei der Tourist-Info gibt es eine Liste (Suchbegriff: „car-free hotel packages“). Allgemeine Informationen Los Angeles Tourismus, www.discoverlosangeles.com

Ein Element dabei: ein 82 Kilometer langer Radweg, der am Ufer entlangführt. Zwar ist es bis heute nicht möglich, die komplette Strecke am Wasser entlangzufahren. Einzelne Abschnitte sind aber schon fertig - und es werden immer mehr. Als Erstes fällt die Mittelinsel auf, die den Kanal durchzieht: viel Geröll, aber auch Büsche und Bäume. Sogar ein paar Enten sind zu sehen. Dazwischen Plastiktüten, Einkaufswägen und allerlei Unrat. „Jedes Jahr gibt es einen Aufräumtag, an dem sich Hunderte Freiwillige beteiligen“, erzählt Fahrrad-Guide Hines. Leider spüle das Wasser immer wieder neuen Abfall ans Ufer – wenn es in L. A. mal regnet, dann richtig. Was übrigens auch der Grund war, warum das Gewässer kanalisiert wurde. Das Betonbett sollte verhindern, dass die Stadt großflächig überflutet wird, wie zuletzt 1938. Nach ein paar Hundert Metern hat man sich an den benachbarten Highway gewöhnt. Auf dem Radweg treten sportlich gekleidete Biker in die Pedale. Medienberichten zufolge fahren in Los Angeles seit Ausbruch der Coronapandemie 93 Prozent mehr Menschen mit dem Rad als zuvor – manche Fahrrad-Verleiher wähnen sich bereits im „Amsterdam der Vereinigten Staaten“. Weiter geht’s am Fluss entlang. Auf dem Weg Richtung Süden passieren wir eine neu gebaute Pferdebrücke, die Reitern die Flussüberquerung schmackhaft machen soll. Schließlich tauchen mehrere Zelte am Wegesrand auf - „das Flair der Großstadt“, wie Erik Hines die Behausungen beschönigt. In Wahrheit sind es Obdachlose, die hier kampieren. Los Angeles erlebt derzeit die größte Wohnungskrise seiner Geschichte. Zählungen zufolge leben in der zweitgrößten US-amerikanischen Stadt weit über 60 000 Menschen auf der Straße. Oder eben am Fluss. Die Obdachlosen grüßen freundlich, manche grillen neben ihren Zelten, andere haben eine Schaukel über einen Ast geschwungen. Ein Mädchen spielt mit einer Puppe im Dreck. Mittendrin der Radweg, der sich zwischen Fluss und Zelten entlangschlängelt. Hinter der nächsten Kurve wandelt sich die Umgebung erneut. Gepflegte Mehrfamilienhäuser tauchen am Wegesrand auf, ausgestattet mit Balkonen, auf denen sich Stehpflanzen tummeln. Dieses hippe Viertel, genannt Atwater Village, deutet darauf hin, wie auch der Rest des L. A. River einmal aussehen könnte.

An der Uferpromenade hat sich der „Spoke Bicycle Shop“ angesiedelt. Hier kann man Fahrräder kaufen, leihen oder reparieren. Und belegte Brote verputzen. „Früher war das eine gefährliche Gegend“, sagt Café-Besitzerin Laurie Winston. „Heute muss sich niemand mehr fürchten.“ Sie blickt zu ihren Gästen hinüber, die an Holztischen unter freiem Himmel sitzen. Unter dem Vordach baumelt eine Lichterkette. „Man fühlt sich hier nicht wie in einer Großstadt“, sagt Winston, „und genau das wollte ich bezwecken.“ Allerdings muss man sich dieses Wohlgefühl leisten können. Wenn die Gegend weiter aufgehübscht wird, was passiert dann mit den Obdachlosen, die den Fluss als Zuflucht nutzen? Darüber wird in der Stadt schon diskutiert.

Auf dem Rückweg erzählt Fahrrad-Guide Erik Hines, dass sich der Radweg auch für ihn bezahlt mache. Früher hat er als Radiomoderator gearbeitet: Deadlines, Druck, Dauerstress. Heute interessierten sich so viele Menschen für die grüne Seite der Stadt, dass er hauptberuflich Radtouren anbieten kann. „Schon erstaunlich, wie sich diese Stadt verändert“, erzählt er. In seiner Jugend habe er illegal Graffiti gesprüht. „Das war eine andere Zeit, da regierten die Gangs“, sagt der 41-Jährige. Und heute? Er grinst. „Jetzt sind die Immobilienpreise in Los Angeles so hoch, dass nicht mal mehr Gangster sich das Leben hier leisten können.“