  Alle an Bord

Nach einem bitteren Jahr ist die Reisebus-Branche jetzt wieder vorsichtig optimistisch. „Ich schätze, dass wir frühestens an Pfingsten starten können“, sagt Alexander Steinkrug, der Geschäftsführer von SBB-Reisen in Stuttgart. Seit dem Corona-bedingten Aus für touristische Reisen waren keine Fahrten mehr möglich. Jetzt aber planen einige Veranstalter neben deutschen Zielen sogar schon wieder Busreisen nach Italien oder ans Nordkap.

AdUnit urban-intext1

Ob diese Touren nur für geimpfte Urlauber stattfinden werden, ist dagegen aufgrund der bisher fehlenden politischen Vorgaben unklar. Stefan Zibulla, der Pressesprecher der Gütegemeinschaft Buskomfort in Böblingen, ist gegen die Bevorzugung Geimpfter: „Wir wollen diese Form der Zweiklassengesellschaft nicht fördern.“ Abgesehen davon zweifelt er an der Wirtschaftlichkeit von Reisen für Geimpfte: „Wenn das unser Markt wäre, wäre es ein sehr kleiner Markt.“ Auch Steinkrug ist skeptisch: „Wir planen nichts in diese Richtung.“ Klar ist für das Stuttgarter Busunternehmen nur eines: „Wenn Vorgaben bestehen, werden wir sie auch umsetzen.“

Wie seine Kollegen der konkurrierenden Veranstalter hofft auch der SBB-Geschäftsführer, dass die Corona-Infektionszahlen bald deutlich sinken: „Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen im Mai aufgrund der Witterungsbedingungen zurückgehen werden.“ Steinkrug will vor allem Reisen innerhalb Deutschlands und der angrenzenden Länder anbieten: „Wir werden dabei auch auf die Erfahrungen des vergangenen Jahres zurückgreifen.“ Ähnlich plant auch der Stuttgarter Veranstalter Binder Reisen, der zunächst regionale und überregionale Ziele anfahren will. Deutlich offensiver agiert Hauser Reisen. Hülya Keller, die Verkaufsleiterin des Rottweiler Unternehmens, glaubt zwar nicht, dass die Busse schon an Ostern oder im April starten, peilt aber danach bereits wieder fernere Ziele an. „Wir fahren natürlich innerhalb Deutschlands oder nach Österreich, aber wir trauen uns auch wieder nach Italien, Norwegen oder Sardinien.“

Das Buchungsverhalten der Gäste, sagen alle Veranstalter, hat sich komplett verändert. Normalerweise sind Bus-Touristen offensiv. Sie planen bereits im Januar für das ganze Jahr. „Die Gäste buchen dann oft gleich drei oder vier Reisen“, sagt Zibulla. In Corona-Zeiten ist das anders, die Anfragen sind bei allen Unternehmen extrem zurückgegangen.

AdUnit urban-intext2

Bei Hauser Reisen ist dagegen ein Sondereffekt eingetreten. „Wir haben zwar nicht die Zahlen, die wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben, aber es gibt trotzdem schon relativ viele Buchungen für Juni, Juli und August“, sagt Hülya Keller. Der Grund: „Die Gäste fürchten, dass sie keine Plätze mehr bekommen, wenn sie noch länger warten.“ Immerhin gehen die Veranstalter davon aus, dass sie aufgrund des Schutzes vor Infektionen weiterhin etliche Sitze im Bus unbesetzt lassen müssen. „Wir planen nur mit 26 Gästen pro Bus“, sagt Keller. Das reduziert die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze enorm. Es könnte also eng werden im Sommer. Etliche unschlüssige Kunden reservieren aber aus einem anderen Grund. „Die Gäste wissen, dass sie bis zu 30 Tage vor dem Reisebeginn kostenfrei stornieren können“, sagt Keller. Wer schon heute sicher sein will, am Ende nicht leer auszugehen, blockt jetzt seinen Sitz. Notfalls kann er später trotzdem noch abspringen. Nahezu alle Busunternehmen bieten momentan kulante Stornobedingungen an, die mitunter Stornierungen oder Umbuchungen bis zu 21 Tage vor dem Reisestart ermöglichen. SBB-Reisen beispielsweise gewährt im Falle einer Corona-Erkrankung einen kostenlosen Reiserücktritt bis zu zwei Wochen vor dem Start.

Will man der Zwangspause in der Reisebusbranche zumindest einen positiven Effekt abgewinnen, so profitieren davon die Gäste auch langfristig. „Viele Unternehmen haben die vergangenen Monate genutzt, um ihre Busse zu modernisieren und den Komfort zu erhöhen“, sagt Stefan Zibulla, dessen bundesweiter Verband, die Gütegemeinschaft Buskomfort, die Klassifizierung von Reisebussen vornimmt. Die wichtigste Modernisierung betraf die Filteranlagen für die Innenluft der Fahrgasträume. „Die neuen Filter mit ihren Spezialbeschichtungen töten auch Viren ab“, sagt Zibulla. Auch aus diesem Grund sieht er dem Sommer 2021 inzwischen wieder deutlich positiver entgegen: „Die Branche ist gut vorbereitet für den Neustart.“