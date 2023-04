Achtung, Suchtgefahr

Um Yasi und Mo aus der Ruhe zu bringen, braucht es einiges. Eigentlich. Doch an diesem Morgen auf dem Roten Meer verlieren die beiden Ägypter ganz im Gegensatz zu ihrem Naturell langsam die Geduld, denn das Objekt der Begierde will sich einfach nicht blicken lassen. Die trotz ihres jungen Alters erfahrenen Guides haben alles probiert: Sie sind die Küste vor Abu Dabbab bei Marsa Alam langsam hoch und runtergefahren, haben auf den Bug ihres Speedbootes geklopft und gepfiffen, doch die Seekuh hat scheinbar andere Pläne, als sich den Touristen zu zeigen.

„Hier lebt eine ganze Dugong-Familie. Mama und Papa mit Kind“, sagt Yasi. „Der Grund ist von einer Seegras-Wiese bedeckt, hier finden sie genug zu fressen – eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Meeressäugetier zum Luftholen an die Wasseroberfläche kommt.“

Tipps Anreise: Direktflüge nach Marsa Alam (Dauer knapp fünf Stunden) sind unter anderem von den Flughäfen Frankfurt und Stuttgart möglich. Gute Verbindungen gibt es auch von Düsseldorf. Bei der Buchung ist darauf zu achten, dass nicht Hurghada angeflogen wird. Der Transfer von dieser Touristenmetropole nach Marsa Alam beträgt gut drei Stunden. Unterkunft: Die Hotels der Jaz-Gruppe direkt an der Coraya-Bucht sind ideal für Familien. Der große Wasserpark mit zahlreichen Rutschen kann kostenfrei genutzt werden. Besonders beliebt ist das Jaz Solaya – nicht nur wegen seiner zentralen Lage. Der Flughafen Marsa Alam ist nur fünf bis zehn Autominuten entfernt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.jazhotels.com. Sehenswürdigkeiten: Einen Besuch wert ist der nahe Küstenort Port Ghalib, der vor allem abends zum Flanieren einlädt. Ausflüge: Unterwasserwelt, Wüstenabenteuer, Geschichte Ägyptens – das sind die zentralen Themen, mit denen Marsa Alam die Touristen ans Rote Meer lockt. Ausflüge lassen sich unter anderem über den Reiseveranstalter vor Ort buchen. Das Schnorcheln am Seekuh-Strand ist für Kinder geeignet. Die einfache Fahrt nach Luxor mit dem Besuch des Karnak-Tempels und des Tals der Könige dauert fünf Stunden und wird auch über zwei Tage angeboten. Umwelt: Auf den Schutz der Korallenriffe wird verstärkt Wert gelegt. Viele Hotels nehmen am Green-Star-Programm teil . cr

Auf über 99 Prozent hat der Reiseleiter die Wahrscheinlichkeit beziffert, beim Ausflug eine Seekuh zu sehen. Die Einschätzung, dass das eine leichte Übertreibung war, verfestigt sich. Jedenfalls für den Augenblick. Yasi und Mo entscheiden jedenfalls, es für den Moment gutsein zu lassen und das Schnorcheln am Korallenriff vorzuziehen. „Vielleicht haben wir gegen Ende des Ausflugs etwas mehr Glück“, machen sie Hoffnung. Oder sind es nur Durchhalteparolen?

Blickfang Meeresschildkröte

Die Entschädigung kann sich sehen lassen. Kaum im Wasser zum ersten Schnorchelgang taucht plötzlich eine riesige Meeresschildkröte auf. Trotz ihres massigen Körpers sind ihre Bewegungen an Eleganz nicht zu übertreffen. Sie schwimmt nicht vorbei, sie schwebt. Ben ist ganz aufgeregt. „Papa, hast du das gesehen?“, ruft der Elfjährige voller Begeisterung. Er hat kaum Zeit, seiner Freude freien Lauf zu lassen, denn schon zupft ihn Yasi am Ärmel. Er zeigt auf den Grund, auf dem eine andere Meeresschildkröte scheinbar ein Nickerchen hält. Jedenfalls bleibt sie die Ruhe selbst, als sich der Guide eine Unterwasserkamera schnappt, mit energischen Flossenschlägen nach unten taucht und mit wertvollem Videomaterial für die Urlaubserinnerungen zurückkommt.

Als sich sogar eine dritte Meeresschildkröte blicken lässt, bleibt zum Staunen nur wenig Zeit. „Schnell, auf, schnell“, hallen Mos Rufe vom Speedboot. Ein Freund hat ihn darüber informiert, dass in der Nähe eine Seekuh aufgetaucht ist. Also geht’s zurück an Bord. Wenig später lässt eine Gruppe Taucher erahnen, dass im Roten Meer etwas Besonderes zu sehen sein muss. Und tatsächlich: Papa-Dugong hat genug vom Versteckspiel, gleitet in gemächlichem Tempo am Boot vorbei und lässt sich sogar auf eine gemeinsame Tour mit den Schnorchlern ein: Jackpot!

Marsa Alam ist allerdings nicht nur wegen seiner vergleichsweise intakten Unterwasserwelt ein beliebtes Urlaubsziel. Bei einem Tagesausflug nach Luxor lässt sich zumindest ein erster Einblick in die facettenreiche Geschichte Ägyptens gewinnen, auch der Spaß- und Action-Faktor kommt nicht zu kurz. Bei der Quad-Tour am Rande der Wüste fliegen die Abenteurer mit bis zu 50 Stundenkilometern über die nur auf den ersten Blick eintönige Landschaft. Manche Gesteinsformation erinnert an einen mächtigen Pharao, eine andere an ein Fabelwesen aus der Unterwelt.

Ein kalter Schauer läuft aber nur kurz über den Rücken, denn weiter geht die wilde Fahrt zum nächsten Stopp. Ein ganz besonderer Strandabschnitt ist mit einzigartigen Muscheln übersät – ein Meer neben dem Meer. Auch Romantiker kommen auf ihre Kosten, der Sonnenuntergang über der Wüste sucht jedenfalls seinesgleichen.

Zurück im Hotel lässt sich der Staub des Tages am besten mit dem nächsten Schnorchelgang von der Haut spülen. In der Bucht von Coraya gibt es noch ein mehr oder minder intaktes Hausriff. Die Farben der Korallen mögen zwar nicht so intensiv strahlen wie auf den Malediven, doch der Fischreichtum ist bemerkenswert groß. Der Küstenstreifen ist vor allem bei Familien beliebt. Es führt nicht nur ein Steg direkt zum Riff, es ist auch über den flach abfallenden Sandstrand erreichbar.

Auf dem Grund hat es sich ein Blaupunktrochen – halb von Sand bedeckt – gemütlich gemacht. Wimpelfische und Rotmeer-Junker wetteifern darum, wer die schönste Farbenpracht für sich in Anspruch nehmen darf, der Preis für den schmalsten Körper geht an den Flötenfisch.

Während der Blaue Segelflossendoktor noch ausgiebig begutachtet wird, ist im nächsten Moment Gänsehautgarantie angesagt. Ganz langsam wagt sich aus dem schützenden Korallenriff ein Igelfisch hervor, zusammen mit dem Rotfeuerfisch lässt er Taucher und Schnorchler gleichermaßen zucken. Wie so oft im Leben, kommt derjenige am meisten auf seine Kosten, der sich früher als andere aus den Federn wagt. Eine Echte Karettschildkröte kommt ab und zu bis in flache Gewässer. „Morgens vor 7 Uhr besteht die größte Chance, sie zu Gesicht zu bekommen“, sagt Mohamed Khaled, der sich im Hotel Jaz Solaya um alle Gästeangelegenheiten kümmert.

Die Meeresschildkröte hat zwar den Status des Hotelmaskottchens erlangt. Sie ist aber nicht die einzige Sehenswürdigkeit, weshalb sich ein Urlaub in Marsa Alam lohnt. Das Abtauchen in eine faszinierende Unterwasserwelt, eine abenteuerreiche Wüstenlandschaft und in die Wiege der Zivilisation birgt Suchtgefahr.