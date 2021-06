10 Tipps zum Mietwagen buchen

Im Krisenjahr 2021 werden viele Bundesbürger mit dem Auto in den Urlaub starten. Aber nicht jeder hat einen fahrbaren Untersatz, oder der Wagen ist für drei Wochen Familienferien zu klein.

In diesem Fall helfen Autovermietungen, die nicht nur das passende Fahrzeug, sondern oft auch attraktive Urlaubstarife anbieten. Wir sagen, worauf Sie achten sollten.

1.Testen Sie die Preisunterschiede zwischen Online- und Offline-Buchungen. Nutzen Sie die Möglichkeit, eine Kundenkarte zu bestellen, das bringt meist besonders gute Angebote. Kosten sparen können Sie auch, wenn Sie Punkte aus Bonusprogrammen – etwa von Ihrer Kreditkarte – bei der Buchung anrechnen lassen.

2. Informieren Sie sich über die Kosten für Extras wie Navigationssystem oder Kindersitz und über die Gebühren für Zusatzfahrer. Wer rechtzeitig verhandelt, kann oft sparen, vor Ort und auf den letzten Drücker wird’s teurer.

3. Achten Sie auf ausreichenden Versicherungsschutz. Vollkasko und Haftpflicht (Deckungssumme mindestens eine Million Euro) sind Pflicht und unverzichtbar, Policen für Diebstahl oder Glas- und Reifenschäden sinnvoll. Die Versicherung sollte ohne Selbstbeteiligung sein, sonst zahlen Sie kleinere Schäden selbst. Einige Kreditkarten inkludieren Versicherungsschutz; prüfen Sie vor dem Anmieten die entsprechenden Klauseln.

4. Vor allem bei Anmietungen in Deutschland gilt: Viele Anbieter stellen Smartphone-Apps bereit, in die der Kunde alle persönlichen Angaben einträgt oder über die er sich beim Vermieter registriert. Die eigentliche Anmietung vor Ort geht dann viel schneller.

5. Bei der Übernahme sollte das Fahrzeug gereinigt sein. Ist das nicht der Fall, bestehen Sie auf einen anderen Wagen. Grund: Unter Staub und Matsch können sich Schäden verbergen, die Ihnen später angelastet werden.

6. Über das Risiko, sich im Mietwagen mit dem Coronavirus zu infizieren, kann man streiten. Auf jeden Fall macht es einen guten Eindruck, wenn alle Flächen nachweislich mit einer Desinfektionsflüssigkeit abgewischt wurden. Auch sonst gilt Sauberkeit als Qualitätsmerkmal.

7. An den meisten Stationen geht ein Mitarbeiter bei der Übergabe mit Ihnen die Mängelliste durch. Beanstanden Sie alles, was Ihnen auffällt! Falls Sie nicht sicher sind, gehen Sie mit laufender Handykamera langsam um das Fahrzeug - die Aufnahmen können im Streitfall einiges belegen.

8. Steht im Vertrag etwas von „voll-leer“-Anmietung, stehen Ihnen üppige Zusatzkosten fürs Tanken ins Haus. Fairer ist es, den Wagen vollgetankt zu übernehmen und mit vollem Tank wieder abzugeben. Dokumentieren Sie den Tankvorgang zumindest mit der letzten Tankquittung.

9.Nicht jeder Vermieter zeigt sich kulant, wenn es um Anmiet- und Rückgabezeit geht. Oft tickt die Uhr schon bei einer etwas früheren Übernahme und sofort nach dem offiziellen Rückgabetermin. Einige Unternehmen drücken bei einem Puffer von bis zu einer Stunde die Augen zu.

10.Insbesondere an Flughäfen, aber auch an großen Bahnhöfen ist es oft üblich, den Mietwagen bei der Rückgabe einfach abzustellen. Besser ist es, das Auto an einen Mitarbeiter der Station zu übergeben und den Vorgang sowie den Zustand des Fahrzeugs protokollieren zu lassen. So können nicht später noch Forderungen für Schäden geltend gemacht werden.