Zwischen schroffen Felsen und Trüffelplantagen

Die nah an Spanien gelegenen Regionen Aude und Pyrénées-Orientales bieten Familien einen spannenden Mix aus Natur, Aktivurlaub und Sightseeing. Dazu gehören Burgen genauso wie eine Trüffelsuche mit Hund.

„Cherchez, cherchez“ („Such, such“), ruft Elena Anton ihren Hunden Sami und Lena zu. Plötzlich scharren die beiden wild in der trockenen, kalkigen Erde, die schlanke 60-Jährige springt behände hinter ihren Hunden die Böschung hoch. Kurz nachdem die ersten Warzen der Sommertrüffel das Tageslicht erblickt haben, beruhigt sie ihre Hunde mit „doucement“ (dt. „langsam“) und übernimmt zackig den letzten Teil der Suche. Sekunden später landen die Pilze sicher im Körbchen. Die erste Lektion: Wer Trüffel ernten will, muss schnell reagieren, denn sonst fressen die vierbeinigen Finder ihre Funde selbst.

Wissenswertes über Okzitanien Allgemeine Infos über Südfrankreich gibt es unter www.tourismus-okzitanien.de und das Department Aude www.audetourisme.com/de/ Unterkunft: Ferienwohnung südlich von Perpignan in Bauernhof am Meer, nur 1,5 Kilometer vom Sandstrand entfernt https://lemasdelamer.com, Ferienwohnung mit Pool neben Hofladen inmitten von Trüffel- und Olivenplantagen, etwa 30 Minuten von der Küste entfernt https://www.gites-de-france.com/de/occitanie/aude/le-moustier-g1819. Sehenswert mit Kind: Tolle Tropfsteinhöhle, Zutritt nur mit Führung, Audio-Erläuterungen auf Deutsch an exponierten Stellen www.gouffre-de-cabrespine.com. Löwen, Zebras, Büffel in riesigen Gehegen, die man safarimäßig per Auto besichtigt – fast wie in Südafrika www.reserveafricainesigean.fr/.Kloster Fontfroide fesselt mit exzellenten Geschichten per Audioguide auf Deutsch auch den Nachwuchs, teils sogar mit Kinderwagen begehbar https://www.fontfroide.com/visiter-en-famille/ Das Trüffelmuseum erklärt, was es mit Trüffeln auf sich hat, u.a. kann man verschiedene Arten riechen www.maisondelatruffedoccitanie.com/ E-Bike-Verleih, auch für Kinder, inklusive Kartenmaterial für eine Tour zur Gorges du Verdouble und/oder durch die Höhenzüge der Corbières mit abschließendem Besuch der Winzergenossenschaft in Tuchan www.veloc-tauch-tourisme.fr/ und http://mont-tauch.fr Essen und Trinken: Exzellente Trüffelgerichte zu realistischen Preisen bietet Philippe Barrière in Carcassonne www.barriere-truffes.com, die Sommertrüffelsaison startet im April und geht, je nach Witterung, bis Juli/August, die Périgord-Trüffel von November bis März.

Dabei kommen auch Fruchtkörper zu Tage, die sich nicht mehr für den Verzehr eignen. Die bekommen Sami und Lena verbunden mit viel Lob und Streicheleinheiten, denn ohne dies würde die Suche langfristig nicht funktionieren. Obwohl, wie Anton sagt, die noch junge Lena derzeit lieber Käse mag. „Doch je mehr man sie mit Trüffel füttert, desto mehr mag sie Trüffel.“ Anton ist Inhaberin diverser Trüffel- und Olivenbaumplantagen im südfranzösischen Argeliers. Und: Sie wohnt sogar inmitten ihrer Plantagen und vermietet eine Ferienwohnung samt Poolzugang an Touristen. Wer sich für Sommertrüffel (Tuber Aestivum) oder die noch edleren Périgord-Trüffel (Tuber Melanosporum) begeistern kann, ist hier richtig aufgehoben. Dabei hat die Trüffelsuche, das ist Lektion Nummer zwei, Charme für Erwachsene und Kinder: Die Eltern interessieren sich brennend für die Trüffel, während sich der neunjährige Nachwuchs eher für die Hunde begeistert.

Zum Trüffelanbau kam Elena Anton aus reiner Neugier: Sie erbte vier Hektar Land an fünf verschiedenen Stellen von ihrem Großvater. Auf den Grundstücken befanden sich bereits 500 Jahre alte Olivenbäume – und viel Gestrüpp. Damals arbeitete sie noch für einen Europaabgeordneten in Carcassonne. Sie kündigte ihren Job, um sich ganz auf den Anbau von Oliven und Trüffel zu konzentrieren. Das war vor 18 Jahren.

Symbiose mit der Grüneiche

Das Besondere an Trüffeln ist, dass sie, wie beispielsweise auch Steinpilze, zu den Mykorrhiza-Pilzen zählen, also stets eine Symbiose mit bestimmten Baumarten eingehen müssen, um die notwendigen Nährstoffe zu erhalten. Im Falle der Trüffel in Südfrankreich ist das die Grüneiche („chêne vert“), eine Eichenart, die auf den erste Blick nicht als solche zu erkennen ist, sondern eher an eine Stechpalme (Ilex) erinnert. Doch um so weit zu kommen, musste Anton erst einmal ihr Land in mühevoller Schufterei vom Gestrüpp befreien, erst danach pflanzte sie 1300 mit Trüffelsporen geimpfte Grüneichen. Mittlerweile erntet sie ordentlich, doch die Pflege der Plantagen inklusive Bewässerung sowie Schutz vor Dieben und Wildschweinen bleibt aufwändig.

Den perfekten theoretischen Unterbau zum Thema Trüffel bietet übrigens ein kleines Museum namens Maison de la Truffe in dem 30 Autominuten entfernten Örtchen Villeneuve-Minervois.

Als Trüffelzüchterin zählt Elena Anton zu den Exoten: „Die Leute hier interessieren sich nicht für Trüffel, sie verdienen ihr Geld mit Wein.“ In der nördlicher gelegeneren historischen Provinz Périgord, heute das Department Dordogne, sei das anders: Dort zerstörte einst eine Krankheit die Reben, die Einwohner schwenkten auf Trüffel um, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können.

Antons Plantagen befinden sich in Aude, einem relativ dünn besiedelten Département am Mittelmeer, in dem es kaum Industrie gibt. Die Menschen leben von Landwirtschaft und Tourismus, die größten Städte heißen Narbonne und Carcassonne.

Mächtige Festung

Die heute noch zu besichtigenden Burgen wie Quéribus und Peyrepertuse sowie die seit 1997 als Unesco-Weltkulturerbe geschützte Altstadt Carcasonnes mit der mächtigen Festung gehen auf das frühe Mittelalter zurück, einer Zeit, in der genau dort die Katharer an Einfluss gewannen. Die Katharer waren Anhänger einer christlichen Gegenkirche und wollten, im Gegensatz zur katholischen Kirche, nichts mit Geld und Macht zu tun haben, sondern lieber in Askese leben. Sie verstanden sich daher als die „Reinen“. Das sah sich die katholische Kirche unter Papst Innozenz III. nicht lange an und ließ die Katharer als Häretiker verfolgen und töten. Noch heute lässt sich das gut erkennen an dem deutschen Wort Ketzer, welches sich von Katharer ableitet.

Bewegungsfreudige Familien können die Besichtigung der Burgen Aguilar, Queribus und Peyrepertuse in den Höhenzügen der Corbières übrigens mit einer E-Bike kombinieren und mit einem Besuch der schicken Winzergenossenschaft in Tuchan abschließen. Dabei lässt sich gut an der Gorges du Verdouble stoppen, um über Felsen zu hüpfen und im glasklaren Wasser zu baden.

Das Gute an Südfrankreich ist: Wer will, kann sich Geschichte und Kultur ohne Ende widmen. Sobald aber die natürliche Nörgelgrenze des Nachwuchses (oder des Ehegatten) erreicht ist, packt man schnell die Tasche mit den Badesachen, denn Meer oder Fluss sind nie weit weg.