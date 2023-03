Zwischen Eisbaden und Wandern bei Vollmond

Eisbaden im Fichtelsee, ein Besuch bei Fuchs und Luchs oder feiern mit Jakob, Deutschlands größtem Schneemann: Die oberfränkische Erlebnisregion Ochsenkopf im Fichtelgebirge bietet auch neben alpinem Skivergnügen vielfältige Wintererlebnisse für Jung und Alt.

Während Spaziergänger den Fichtelsee, ein Naturwaldreservat mit seltenen Tier- und Pflanzenarten, im Winter umrunden, springen Hartgesottene mittenrein. Ein Loch ist ausgestochen und ab geht’s mit Pudelmütze ins eisige Wasser. Einheimische wie Gäste nutzen diesen Pool im Eis für ein kurzes Fitnessvergnügen. Auch wenn der Fichtelsee nicht zugefroren ist, kann im See gebadet werden. Direkt daneben ist das Hotel „Am Fichtelsee“, das regelmäßig mutige Schwimmer zum Eisbaden einlädt.

Die gut ausgebildeten Wanderführer des Fichtelgebirgsvereins bieten in den Wintermonaten Themenwanderungen an – mit oder ohne Schnee. Bei guten Schneebedingungen stehen mehrmals wöchentlich geführte Schneeschuhwanderungen auf dem Programm. Die Dauer mit zwei bis drei Stunden ist moderat. In der Gruppe erleben die Wanderfans zusammen mit ihrem Guide alle Reize einer naturbelassenen Winterlandschaft am Fuße des Ochsenkopfs oder auch oben auf dem 1024 Meter hohen Gipfel. Bleibt der Schnee mal aus, können sich Naturbegeisterte auf eine geführte Vollmondwanderung begeben. Rund um den Fichtelsee, der zwischen dem Schneeberg und dem Ochsenkopf liegt, und vorbei am Jean-Paul-Brunnen, ist eine solche Wanderung in der Stille der Nacht ein ganz besonderes Erlebnis.

Rund um den Ochsenkopf finden Langläuferinnen und Langläufer zahlreiche Loipeneinstiege. Rund 100 Loipenkilometer, klassisch und Skating, sind alleine am Ochsenkopf bis hoch zum Gipfel angelegt. Stundenlang kann man gemütlich Langlaufen, ohne eine Strecke zwei Mal gehen zu müssen. Als schneesicher gilt die 3,6 Kilometer lange Gipfelloipe mit fantastischem Weitblick. Der besondere Tipp: In Fichtelberg lädt eine zweieinhalb Kilometer lange, beschneite Nachtlanglaufloipe bis 20 Uhr zum Fitnesstraining ein.

Wer ist schon mal weißen Hirschen begegnet? Wer einen sehen möchte, hat im Wildpark Waldhaus Mehlmeisel die Gelegenheit. Der einzige weiße Rothirsch Deutschlands ist hier Zuhause. Auch einen schwarzen und weißen Fuchs, mehrere Luchse, zahlreiche Wildschweine und Auerhahne bekommt man hier im Rahmen der täglichen Wildfütterung zu sehen.

