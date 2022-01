Zwei Promille von einem Glas Wein

Heilbronn. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Heilbronn entstand Sachschaden in Höhe von rund 14 000 Euro.

Führerschein sichergestellt

Eine 59-Jährige fuhr gegen 23.20 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Binswanger Straße und kollidierte dort mit einem am Straßenrand geparkten Opel.

Hierdurch entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils Sachschaden von rund 7000 Euro. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahr. Diese gab an, nur ein Glas Wein getrunken zu haben, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Führerschein der 59-Jährigen wurde sichergestellt.

Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

