Zeitgenössische Kunst in der historischen Altstadt

Alle drei Jahre wird die belgische Stadt Brügge zur malerischen Kulisse für die Triennale Brügge. Diese einzigartige Veranstaltung holt zeitgenössische Kunst und Architektur in die Altstadt Brügges, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Vom 8. Mai bis zum 24. Oktober stellen nun 13 zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen Ihre neuesten Installationen der Öffentlichkeit vor.

Thema „TraumA“

Die Kunstwerke dieser dritten Ausgabe der Triennale Brügge befassen sich mit dem Thema „TraumA“ und erkunden die feine Grenze zwischen Traum und Trauma, Paradies und Hölle.

Auf einem künstlerischen Rundweg durch Brügge lüftet die Triennale – auch abseits der bekannten Orte – einige verborgene Dimensionen der Stadt und ihrer Bewohner und Bewohnerinnen.

Durchs Labyrinth

Zu einem Spaziergang lädt zum Beispiel ein Labyrinth ein, das Gijs Van Vaerenbergh im Baron-Ruzette-Park kreiert.

Nadia Naveau lässt entlang des Wassers nach dem Glänzenden und Folklorischen suchen, und mit Hans Op de Beeck erfahren Besuchende den eindrucksvollen Mechanismus der Zeit, die in der St.-Walburga-Kirche stillzustehen scheint.

Auf der Triennale Brügge fließen die Kunstwerke der zeitgenössischen flämischen Meister mit einigen der interessantesten Namen der internationalen zeitgenössischen Kunstszene zusammen.

Kunst für alle

Der Besuch der Triennale ist kostenfrei. Organisiert wird sie von Brugge Plus, Musea Brugge, der Kenniscentrum vzw und dem Cultuurcentrum Brugge im Auftrag der Stadt Brügge. Die Kuratorenschaft wird übernommen von Till-Holger Borchert, Sandiago De Waele, Michel Dewilde und Els Wuyts.

Die Triennale Brügge möchte Kulturerbe und Zeitgenössische Kunst für alle zugänglich machen. In Zusammenarbeit mit einem lokalen Partner wurde auch für Besuchende mit Seh- oder Hörschwäche – in sehr innovativer Weise – die Möglichkeit zur Teilnahme an dem künstlerischen Rundgang geschaffen.