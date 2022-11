Zauberhafte Stimmung

Laternen, Kerzen und barocke Engel, der Geruch von Tannengrün und wunderschön geschmückte Orte, deren Lichter sich im winterlichen Wolfgangsee spiegeln: So kennen und lieben Besucher den Wolfgangseer Advent seit vielen Jahren. Nach zwei Jahren Pause öffnet der Advent dieses Jahr seine Pforten ab 18. November bis 18. Dezember. Der Wolfgangseer Advent stand immer schon und steht nach wie vor für diese unvergleichlich schöne Stimmung am See, die durch die Schifffahrt auf einzigartige Art und Weise unterstrichen wird, und das traditionelle, vorweihnachtliche Gefühl.

Die Schiffe der Wolfgangseeflotte sind die heimlichen Stars des Wolfgangseer Advents: Denn sie eröffnen Besuchern spektakuläre Perspektiven und Blickwinkel. Schon vom Wasser aus wird man dem Zauber der wunderschön geschmückten Orte am Ufer des berühmten Salzkammergut-Sees gewahr. Die Schiffe fahren an allen Adventwochenenden von jeweils Mittwoch bis Sonntag, ebenso wie die SchafbergBahn: Der Advent-Zug fährt bis zur Schafbergalm. Auf 1364 Meter Seehöhe erwarten Passagiere geschmückte Adventstände, an denen sie kulinarisch verwöhnt werden und einen traumhaft schönen Blick auf den Wolfgangsee genießen.

Immer mittwochs gibt es von St. Wolfgang aus eine Laternenschifffahrt um die Friedenslichtlaterne mit Musik und Geschichten an Board.

In den Adventorten St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang setzt man vor allem auf die Echtheit der traditionellen Salzburger und oberösterreichischen Weihnacht. Kitsch und Kommerz sucht man vergeblich. Während Besucher in St. Gilgen vor barocker Kulisse flanieren und gustieren, zählen in Strobl und St. Wolfgang die geschnitzten, lebensgroßen Figuren der „Salzkammergut-Krippe“ von Holzbildhauermeister Matthäus Mayrhauser zu den Besonderheiten. Jeden Mittwoch im Advent heißt es in St. Wolfgang ab dem späten Nachmittag „Wenn’s dumpa wird im Dorf“. Dann wird zugunsten der Romantik und Nostalgie auf elektrisches Licht so gut wie möglich verzichtet.

Berühmt ist der Wolfgangsee Advent für seine prachtvolle Dekoration: Als Wahrzeichen gelten die neun Meter hohe Adventkerze in St. Gilgen, der sechs Meter große Komet in Strobl und die weithin sichtbare, schwimmende Adventlaterne von St. Wolfgang. Von der Aussichtsplattform in St. Gilgen genießt man einen fantastischen Blick auf die Bucht samt Seepromenade.