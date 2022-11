Wohlklingend und entspannt

Zu den Würzburger Bachtagen hatten die Veranstalter erstmals auch in die Pfarrkirche Heiligkreuz in der Zellerau geladen. Anlass hierzu ergab das 20-jährige Bestehen der Würzburger Kantorei, die mit großem Engagement von der dort wirkenden Kantorin und Organistin Anke Willwohl betreut wird.

In der vollbesetzten Kirche kam zunächst unter der gediegenen Leitung von Regine Schlereth Arvo Pärts Concerto Piccolo über B-A-C-H zur Wiedergabe. Das Tonmotiv des Namens Bach kehrt in dem kurzweiligen Stück wiederholt wieder, vermischt mit harmonisch verfremdeten polyphonen Abschnitten, mit Passagen aus einer Sarabande von Bachs Englischer Suite, klanglich kontrastierend mit charakteristischen melodischen Passagen, wie sie die Barockmusik individuell auszeichnen. Mit Moritz Görg an der Trompete kam der Solopart souverän virtuos und klanglich differenziert zur Geltung. Das Orchester mischte sich in einem dezent klingenden Streicherteppich wohltuend

ein. Den Hauptteil des Konzerts bildeten die Kantaten I-III aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, in deren Ausführung sich der Bachchor Würzburg, der Kinder- und Erwachsenenchor der Würzburger Kantorei sowie die Streicher und Bläser der Musikhochschulen Würzburg und Nürnberg teilten. Anke Willwohl dirigierte schwungvoll die Jubelchöre, besinnlich die Choräle, umsichtig die Rezitative und die konzertierenden Arienbegleitungen. Somit erreichte sie insgesamt ein geschlossen wirkendes Kompendium konzertant sakraler Kompositionskunst voll lebhafter und tiefgehender Gestaltungsfreude.

Willwohl ließ die Musik fließen und natürlich atmen, sie bewies ein ausgeprägtes Gespür für klangfarbliche Reizwirkungen in den Arien. Unverkrampft und gelöst wirkte allemal ihr Dirigat, das sich inspirierend auf den gut vorbereiteten Chor übertragen hatte.

Das Orchester, aus dem hervorragende solistische Einzelleistungen auf diversen Instrumenten vernehmbar waren, agierte spieltechnisch und artikulatorisch brillant, ließ sich hier und dort ein Quentchen jugendlich frischen Überschwang anmerken, was der Musik ein menschliches Gesicht verlieh. Wohlklingend, entspannt und unangestrengt bildeten die Vokalsolisten ein Ensemble, das stimmlich fein ausgebildet dem Text deklamatorisch ein entsprechend ausdrucksvolles Gewicht verliehen hatte. Der Tenor Hubert Schmid verband stimmliche Schönheit mit erzählerischer Ausdruckskraft, die ohne aufgesetzte Manierismen auskam und der in der Arie „Frohe Hirten eilt“ die raschen Koloraturfiguren gut gemeistert hatte.

Ganz bei der Sache und tieflotend großartig sang der Finne Juha Kotilainen die Arie „Großer Herr und starker König“, und die Japanerin Hiroe Ito überzeugte durch ihre durchwegs ausgewogen schöne Stimme in der Arie „Bereite dich Zion“. Die Sopranistin Elke Kottmair erbrachte im Duett mit dem Bassisten in der Arie „Herr, dein Mitleid“ ein bereicherndes lupenreines Klangereignis von reifer Schönheit.

Abgesehen von einigen geringfügigen Unsicherheiten des Chors im Verbund mit dem Orchester bei raschen polyphonen Abschnitten etwa im „Ehre sei Gott“ erlebten die Zuhörer an jenem ersten Adventssonntag eine gelungene musikalische und spirituelle Hinführung auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Begeisterter Applaus.