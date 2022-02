Wohlbefinden mit Philipp Lahm

Als staatlich anerkannter Erholungsort mit Heilquellen-Kurbetrieb steht die Thermenstadt Treuchtlingen im Herzen Bayerns für Gesundheit, Wohlbefinden und natürliche Entschleunigung. Seit jeher wird die gesundheitsfördernde Wirkung des jahrtausendealten Heilwassers, das in den Becken der Altmühltherme sprudelt, genutzt. Daneben bietet das reizarme Klima der Mittelgebirgslandschaft sowie die umliegende, dichtbewaldete Natur des fränkischen Altmühltals beste Voraussetzungen, um das persönliche Wohlbefinden zu steigern.

Diese natürlichen Gegebenheiten finden auch im Rahmen des Gesundheitsprogramms #gesundkannjeder nach Philipp Lahm ihren Einsatz, welches der Weltmeisterkapitän zusammen mit einem Expertenteam aus Sport, Medizin und Wissenschaft entwickelte, um Menschen auf dem Weg zu einer gesünderen Lebensweise zu unterstützen. Das Programm wird von mehreren bayerischen Heilbädern und Kurorten, darunter auch in der Thermenstadt Treuchtlingen, angeboten. Im Rahmen des viertägigen Programms in Treuchtlingen – basierend auf den Säulen körperliche und geistige Bewegung, Ernährung und Entspannung – wird der Fokus nicht nur während des Aufenthaltes in der Thermenstadt Treuchtlingen auf ein ganzheitliches Wohlbefinden gelegt, sondern auch der Grundstein für ein nachhaltig gesundes Leben im Alltag gesetzt.

Neben einem Fitness-Check zu Beginn sowie Vorträgen zum Thema Motivation, Veränderung und mentales Training erwarten die Teilnehmer in den vier Tagen ein Waldgesundheits- sowie ein Entspannungstraining nach Jacobsen. Zudem steht auf dem Programm ein Grundlagenausdauer-Training mit (E-)Mountainbikes, die auch außerhalb des Trainings für Touren zur freien Verfügung stehen. Weitere Aktivitäten wie Beweglichkeitstraining, Aqua Gymnastik und eine Wanderung durchs Altmühltal, welche die körperliche und geistige Fitness ankurbeln sollen, sind ebenso Inhalte des Programms. Das Thema gesunde Ernährung wird den Teilnehmern im Rahmen eines gemeinsamen Eventkochens mit Hintergrundinformationen rund um einen gesunden Lebensstil nähergebracht. Um die Wirkung des Heilwassers der Thermenstadt Treuchtlingen selbst zu erleben, beinhaltet das Programm den freien Zutritt in die Altmühltherme . Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmer ein Workbook mit Übungen für Beweglichkeit, Kraft und Fitness fürs Gehirn, ein Rezeptheft für leckere, gesunde Gerichte sowie eine Pulsuhr, um die Weiterführung eines gesunden Lebensstils auch zu Hause zu erleichtern.

Info: www.tourismus-treuchtlingen.de/gesundkannjeder/