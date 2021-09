Wo ständig neue Aussichten ins Tal locken

Die Mosel schlängelt sich auf 240 Flusskilometern in unzähligen engen Schleifen, vorbei an malerischen Fachwerkdörfern, Jugendstil-Villen, Thermalquellen, mittelalterliche Burgen und steile Rebhänge mit fantastischen Fernblicken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Moselregion ist auch eine sehr geschichtsträchtige, die bereits die Kelten und Römer zu schätzen wussten. In Bad Bertrich haben diese schon die Thermalquellen genutzt, später kurten Adelige, Könige und Kaiser dort. Historische Fachwerkidylle in Zell und Bernkastel-Kues, wie Berliner Jugendstilarchitektur in Traben-Trarbach zeugen vom Wohlstand durch weltweiten Weinhandel.

Die spektakuläre Fluss- und Weinlandschaft sind ideales Terrain auch für aktive Urlauber. Wanderwege in allen Schwierigkeitsgraden vom Spaziergang bis zum Klettersteig, ein ausgebautes Radwegenetz, Kajakverleih und vieles mehr.

Der Mosel-Radweg verbindet die Winzerorte und Städte entlang der Mosel, während Wanderer auf den Höhenzügen über dem Fluss auf dem Fernwanderweg Moselsteig von französischer Grenze bis zum Deutschen Eck ständig neue Aussichten ins Tal genießen. Bei beiden werden landschaftliche und kulturelle Hotspots der Mosel miteinanderverbunden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es gibt viele gute Gründe für einen Besuch an der Mosel. Fünf davon sind die zu den Moselhighlights zusammengeschlossene Orte Cochem, Zell, Bad Bertrich, Bernkastel-Kues und Traben-Trabach.

Cochem

Beginnt man die Mosel-Reise in Cochem, bekommt man eventuell einen ganz falschen ersten Eindruck. Die engen Gassen von Cochem sind überlaufen von Touristen. Und die mit diesem Massentourismus einhergehenden „Schnitzelparadiese“ und Souvenirläden mit vorwiegend in Fernost gefertigtem Ramsch passen eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit. Doch der erste Eindruck trügt. Cochem, eigentlich die Perle an der Mosel genannt, hat viele schöne und interessante Dinge zu bieten, wie den wunderschönen mittelalterlich anmutenden Marktplatz in der Altstadt. Über Cochem thront majestätisch die Reichsburg, die zu besichtigen ist, wie auch der ein wenig außerhalb liegende Bundesbank-Bunker, wo bis 1988 die Gold- und Geldreserven der BRD für Notfälle lagerten.

Zell an der Mosel

In Zell, eine der größten Weinbaugemeinden an der Mosel, geht es ruhiger zu. Bevor es abends in einige der guten Restaurants und historischen Weinkellern der pittoresken Altstadt mit den hübschen Fachwerkhäusern geht, ist hier die Mosel mit fantastischen Panoramaaussichten wunderbar zu erwandern. Ein drei Kilometer langer Wanderweg, benannt nach dem Wahrzeichen und Maskottchen von Zell, der „Zeller Schwarze Katz“, erklärt an vielen Stationen entlang des Weges viele interessante Dinge über den Weinbau und bietet auch viele spektakulären Aussichten aufs Moseltal.

Wer trittsicher und schwindelfrei ist, kann auch über den Collis-Steilpfad über Trittbügel, Leitern sowie mit Drahtseilen zum Festhalten, zum Collis-Turm klettern. Als Belohnung gibt es einen atemberaubenden Ausblick auf die Zeller Moselschleife.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Was hat es mit der „Zeller Schwarze Katz“ auf sich? Es geht auf das Jahr 1863 zurück, als Weinhändler in einem Zeller Weinkeller sich nicht einigen konnten, welcher Wein der beste sei. Da sprang die schwarze Katze des Winzers auf eines der Fässer und verteidigte es fauchend. Für die Händler war damit klar, dass das wohl der persönliche Wein des Winzers und somit ein besonders köstlicher Tropfen sei. Sie griffen zu – und die Weinberge dieses Tropfens wurden von da an „Zeller Schwarze Katz“ genannt.

Bad Bertrich

Etwas abseits und oberhalb der Mosel liegt Bad Bertrich mit Deutschlands einziger Glaubersalztherme. Aus 2000 Meter Tiefe kommt das 32 Grad warme und für seine Heilkraft bekannte Wasser an die Oberfläche, wo man es kostenlos trinken oder darin baden kann.

Überhaupt geht es in Bad Bertrich ruhiger zu. Der Kurpark ist kein normaler Park, sondern ein schön gestalteter „landschaftstherapeutischer Park“. In sieben Themengärten wird der Besucher auf sanfte Art zu mehr Achtsamkeit angeregt und eingeladen, die Schätze der Natur neu zu erleben.

Kröv und Traben-Trabach

Zurück an der Mosel geht es mit dem Planwagen in Kröv erstmal durch die Weinberge. Nicht Pferde, sondern ein Traktor zieht den Wagen, auf dem fröhlich die unterschiedlichen Moselweine verkostet werden. Der Fahrer, ein Winzer und wirklich moselländisches Original, erzählt nicht nur viel über Wein und Gegend, sondern auch viele lustige Anekdoten, wie auch die nicht ganz jugendfreie Namensherkunft des berühmten Weins „Kröver Nacktarsch“.

Was heute Planwagenfahrten sind, war früher bis 1962 die Moseltalbahn, im Volksmund „Saufbähnchen“ genannt. Sie fuhr von Trier bis Bullay entlang der Mosel von Weinort zu Weinort, während in den Zügen ausgiebigst Wein serviert wurde. Die Stimmung soll genauso ausgelassen und fröhlich gewesen sein, wie bei einer Planwagentour.

Traben-Trabach, ehemals nach Bordeaux größter Wein-Umschlagsplatz, sieht man auch heute noch durch viele Prachtbauten des Jugendstils den früheren Wohlstand an. Die zwei herausragendsten sind das Brückentor, das Wahrzeichen der Stadt, und das Romantik-Jugendstilhotel Bellevue, das auch innen größtenteils im Stil der Belle Epoche gestaltet und eingerichtet ist. Ein wirklicher Tipp ist vor allen Dingen das sehenswerte Buddha-Museum mit über 2000 Buddhas – wer vermutet schon so etwas hier zu finden.

Bernkastel-Kues

Ganz anders Bernkastel-Kues, der Geburtsort des berühmten Gelehrten und Kirchenmann Nikolaus von Kues, Cusanus genannt. Die Altstadt ist ein lebendiges Museum mit romantischen Fachwerkhäusern und -ensembles, mit vielen kleinen Lädchen, mit hochwertiger Handwerkskunst, sei es der Bonbonladen, wo die Bonbons noch selber hergestellt werden, oder wo es lieb gestaltete Dinge aus Schiefer oder Holz gibt.

Und hoch über Bernkastel-Kues thront die Burgruine Landshut, gut zu Fuß oder mit einem Ausflugsbähnchen zu erreichen. Erst spätrömisches Kastell, dann Burg und nun Ruine, ist ihre Geschichte höchst wechselhaft.

Oben angekommen wird man mit einem wundervollen Panoramablick über die Weinberge, Mosel und Stadt belohnt.