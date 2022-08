Wo sich das Tischlein allein deckt

Beim Radfahren Natur und Kulinarik genießen: In der Oststeiermark lässt sich das perfekt miteinander kombinieren. Wer Ruhe und Abgeschiedenheit in der Natur sucht, ist im Almenland, genau richtig. Den Naturpark Almenland zwischen Bruck an der Mur und Weiz muss man auf sich wirken lassen. Wer Action und permanente Berieselung sucht, ist hier falsch.

Die Natur in vollen Zügen genießen: Das geht wunderbar bei der Tischlein-deck-dich-Tour, die sich auf 37 Kilometern gut ausgebauten Radwegen wie ein Schmetterling rund um Passail legt.

2 Bilder Im Garten von Kräuterpädagoge Sven Schroeder wachsen herrlich duftende und wohltuende Pflanzen. Bei der Tischlein-deck-dich-Runde im südsteirischen Almenland ist seine kleine Oase eine von sechs Stationen. © Seufert

„Die Käse erhalten im Stollen eine ganz besondere Note.“ Diplom-Käse-Sommelier Alexander Luckenberger gibt bei einer Führung durch die Stollenkäserei nicht nur einen Einblick in die Fertigung, sondern auch in das alte Bergwerk, das 1927 eingestellt wurde. Seit 2009 reifen nun die Käselaibe im Berg, insgesamt rund 40 Tonnen. „Das alte Silberbergwerk bietet das optimale Klima und gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Die reinigende Wirkung des Silbers macht sich auch beim Käse bemerkbar“, macht er deutlich.

In der hauseigenen Käserei werden 13 verschiedene Sorten mit Milch von Kuh, Ziege und Schaf hergestellt, von denen der Besucher einige kosten kann. Luckenberger spricht von einem besonderen Aroma, das man am Gaumen schmeckt. Das fast verfallene Grubenhaus des Franz-Leopold-Stollens wurde aufwendig umgebaut zu Probierstube und Verkaufsraum. Vom milden Weichkäse bis zum kräftigen Montanaro, der dem italienischen Parmesan ähnelt, reicht die Palette.

Imkerei, Brennerei und Nudelmanufaktur locken auf dem weiteren Weg der Runde – alle mit kleinen Kostproben. Einen Abstecher wert ist auch die Pralinenwerkstatt von Konditormeisterin Claudia Schellnegger. Handgefertigt werden sie schließlich mit Almenland-Honig verfeinert.

Eine kleine Pause im Grünen darf man sich in der Kräuterwerkstatt Schroeder in Krammersdorf gönnen. Sven Schroeder, Kräuterpädagoge und Obmann der Almenland-Kräuterbauern, hat für die durstigen Radler einen Trinkbrunnen am Haus eingerichtet. Das frische Wasser darf man sich mit Kräutersirup versüßen. Wo die Bio-Kräuter dafür wachsen und welche Verwendung sie in Küche und Medizin haben, erklärt er bei einem Rundgang durch die kleine Oase.„Jedes Kraut hat seinen Nutzen, bei mir darf alles wachsen“, steht Schroeders grünes Reich für Biodiversität. Deshalb ist sein Grundsatz: „Wir jäten nicht, wir ernten.“ Etwa beim „Gichtkraut“ Giersch oder bei Disteln, deren Samen Schroeder ebenfalls verwendet. Er schwärmt von Wildkräutern mit Bitterstoffen, von Gundelrebe, Mädesüß oder Eberrauke. Seit 2013 wächst jede Menge Heilendes und Würziges in seinem Garten, der Stück für Stück vergrößert wird. Verarbeitet werden die Kräuter übrigens nicht nur für Salze, sondern auch in Süßigkeiten.

Sanfte Hügel mit 125 Weiden

Sanft erheben sich die Hügel des Naturparks Almenland. Die 125 Almweiden haben der Region ihren Namen geben. Sie bilden das größte zusammenhängende Niedrig-Almweidegebiet Europas. Hier haben die 3500 Tiere Vorrang, Zäune zeigen eher dem Wanderer, wo er entlang gehen darf, statt die Ochsen in die Schranken ihrer Wiesen zu weisen. Kaum Milchvieh, sondern vor allem männliche Tiere sorgen dafür, dass die typische offene Landschaft erhalten bleibt.

Die Natur auf ganz andere Art lässt sich an der Teichalm auf dem Moorlehrpfad erkunden. Auf einem Holzsteg kann man dieses Juwel neben dem Teichalmsee barrierefrei umrunden. Das kleine Naturschutzgebiet ist eines der letzten Latschenmoore Österreichs, entstanden in der letzten Eiszeit. Auf Tafeln erfahren große und kleine Besucher Interessantes über Moorenzian und Sonnentau, über Libellen und Echsen, sowie andere Tiere und Pflanzen.

Das Almenland steht für Ruhe und Entschleunigung. Mit den zahlreichen Wandermöglichkeiten ist die Natur also der Quell zum Kraft tanken für den Alltag. Zusätzliche spirituelle Inspiration gibt es auf dem meditativen Heilbrunnweg rund um den kleinen Weiler Brandlucken und Kloster Heilbrunn. Die Wallfahrtskirche Maria Heilbrunn lohnt einen Abstecher. Der Rundweg führt zu ganz unterschiedlichen Kraftplätzen und natürlich auch zu Brunnen. Dabei gibt es 13 Stationen, die spirituelle Impulse bieten. Sie wollen in die innere Seelenlandschaft führen, wo man seinen eigenen Brunnen entdecken und daraus schöpfen kann, wünschen sich die Wegbereiter.

Eine ganz andere Art der Entspannung verspricht in Brandlucken übrigens das Huabn-Theater, das alljährlich als kultureller Magnet im Juli und August selbst die Grazer in das kleine Örtchen lockt. Die meisten Besucher nehmen sich dann die Zeit für ein Naturerlebnis im sanften Almenland.