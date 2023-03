Wo die Seele Ruhe finden kann

Diese unglaubliche Stille. Nichts als Ruhe, die Wintersportherzen höherschlagen lässt. Dabei wandert der atemberaubende Blick vom frischen Pulverschnee mit seinen glitzernden Kristallen übers tief gelegene Leukental mit den Häusern von St. Johann hinüber zum mächtigen Kitzbüheler Horn. Neben diesem Bergmassiv hat sich die Morgensonne in voller Pracht entfaltet. Elisabeth Klöbl ist mit den Schneeschuhen in der unberührter Landschaft am Fuße des Niederkaisers unterwegs. Was für ein alpines Lebensgefühl abseits der Piste in diesem Winterparadies. Es gibt keinen markierten Schneeschuhtrail, das Gelände kann frei begangen werden.

Der Schnee knirscht unter den Auflageflächen der breiten Schneeschuhe, während man breitbeinig läuft wie einst Westernheld John Wayne. Start ist am Fuße des Niederkaisers von Bärnstetten aus, Ziel die Einsiedelei „Maria Blut“. Dort oben lebt abgeschieden von der Welt Bruder Raimund von der Thannen. Der gebürtige Vorarlberger erlangte als Eremit in der Einsiedelei von Saalfelden in Salzburg Berühmtheit, weil er unter anderem ein berührendes Buch über die Suche nach Ruhe – „Seele sucht Ruhe“ – geschrieben hat. Seit September lebt er dort oben in dem landschaftlichen Kleinod und beliebten Sommer-Ausflugsziel, das bereits seit 300 Jahren durchgängig bewohnt ist. Dabei hat er ein offenes Ohr für die Pilger an diesem pastoralen Ort der Begegnung, ein stiller Ort zum Verschnaufen für Individualisten.

Wer noch Kraft hat, kann nach dem Abstieg vom Berg aus in kurzer Autofahrt ins Museum in St. Johann in Tirol stolpern, ohne Schneeschuhe. Hier erfährt man vom Ortschronist und Kulturbeauftragten Peter Fischer spannendes übers Museum und über St. Johann. Da staunt man zuerst einmal, dass die Bischöfe vom Chiemsee von 1446 bis 1808 St. Johann zur ehemaligen Sommerresidenz erkoren haben. Dabei wurde neben der mächtigen Dekanatspfarrkirche Maria Himmelfahrt das Haus, in dem jetzt das Museum untergebracht ist,- von der Witwe eines Uhrmachers gekauft, um daraus eine Besserungsanstalt für Priester mit ungebührlichem Lebenswandel zu machen.

Den noch heute sichtbaren Reichtum mit wunderschönen, mächtigen Hausfassaden verdankt die Marktgemeinde im Bezirk Kitzbühel dem Kreuzungspunkt zweier Handelsrouten, die hier bereits in der Römerzeit zusammentrafen. Später holte man Kupfer und Silber aus der Erde. Die Erzvorkommen konnten nicht in waagrechten Stollen gebrochen werden, sondern mussten in senkrecht nach unten laufenden Schächten abgebaut werden. Ende des 16. Jahrhunderts war der Heilig-Geist-Schacht mit 880 Metern der tiefste Schacht der Welt.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte der damalige Bürgermeister Franz Reisch mitbekommen, dass es im fernen Norwegen Bretter gab, mit denen man über den Schnee gleiten konnte. Er bestellte sich ein Paar und ist damit vom Kitzbüheler Horn hinunter gefahren. So hat man die ersten Ski von einem örtlichen Wagner, der mit Holz arbeitet, händisch herstellen lassen. „Noch bis in die 1960er Jahre“, so erzählt Peter Fischer stolz, „habe ich noch selbst auf solchen Brettern mit der Aufschrift ´Staffner Bergkristall? gestanden.“

Mit einem festen Händedruck begrüßt Wanderführer Josef Astl einige Tage später in Kirchdorf, einem Ortsteil von St. Johann, Hannah, Kathy und Peter aus Nordirland. Gemeinsam stapft die Gruppe in der ländlichen Idylle über einen verschneiten, schmalen Waldweg gute 150 Höhenmeter hinauf zu einem kleinen Stausee, der früher einmal zur Stromgewinnung genutzt wurde. „Wenn der Strompreis weiter derart steigt“, gesteht er mit einem Augenzwinkern, „dann wird man die Wasserkraft sicher wieder nutzen“. Auf dem Hochplateau angekommen hinter dem Ortsteil Gasteig, begegnet man vereinzelten Langläufern.

Während der mächtige Wilde Kaiser immer im Blickfeld ist, hält man oft inne und genießt die Aussicht auf das hochalpine Panorama, das den Himmel und die Seele berührt. Der Wanderführer erzählt, dass der größte Teil des Kaisergebirges weder durch Straßen noch durch Seilbahnen erschlossen ist. „Im Jahre 1963 wurde nach langjährigen Forderungen von Naturliebhabern das Naturschutzgebiet Kaisergebirge hier im Osten Tirols ins Leben gerufen.“ Dann zeigt er auf die gegenüberliegenden Kitzbüheler Alpen. „Dort drüben“, sagt er, „schauen die Ski-Fans von ihrem voll erschlossenen Skigebiet des Kitzbüheler Horns mit der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental hinüber auf das Kaisergebirge. „Ein Traum“, gesteht er. „Und das heute wieder bei dieser herrlichen Fernsicht und dem Sonnenschein.“

Weiter geht’s in Richtung Bachermahd. Unterwegs schaut die Gruppe kreischenden Jugendlichen bei ihrer zünftigen Rodelpartie zu. Der Wanderführer freut sich darüber, dass die Wintergäste zunehmend Sportarten für sich entdecken, für die sie keinen Skipass benötigen. „Das passt in die Zeit“, merkt er mit hochgezogener Stirn und leuchtenden Augen an.

Eine ausgeprägte und gepflegte Hüttenkultur ist in Tirol natürlich Pflicht. An diesem Mittag fällt die Wahl auf den Kramerhof, einer einsam gelegenen traditionell-beschaulichen Bauerngaststätte. Während Josef Astl bei der Mittagsjause am Nachbartisch auf Markus Bendler, dem zweifachen Weltmeister im Eisklettern, aufmerksam macht, erzählt Hannah ganz beiläufig, dass sie 2007 mit einer russischen Expeditionsgruppe auf dem Mount Everest gestanden hat – mit Sauerstoffmaske. Zurück geht es teilweise durch ungespurten Pulverschnee vorbei an Bäumen im rauen Winterkleid.