Wo die K. u. K.-Monarchie wieder lebendig wird

Das Marchfeld ist eine Region Niederösterreichs vor den Toren Wiens, die sich im Osten entlang der March, dem Grenzfluss zur Slowakei, erstreckt und im Süden an der Donau angrenzt. Diesen beiden Flüssen verdankt das Marchfeld wohl auch, dass es obwohl einerseits die trockenste, andererseits auch die fruchtbarste Region Österreichs ist.

So ist die Landschaft geprägt von fruchtbaren Ebenen, die seit Jahrhunderten für den Anbau von Obst und Gemüse genutzt werden, und bis heute die Korn- und Gemüsekammer Österreichs sind. Es gibt kaum heimische Gemüse und Früchte, die nicht auf den weiten Feldern angebaut werden. Vieles davon verarbeiten und vermarkten die Bauern selbst und bieten es in zahlreichen Hofläden und Bauernmärkten an.

Aber nicht nur Spargel, Erdbeeren, Kartoffeln und Zwiebeln werden hier angebaut, sondern inzwischen auch exotische Früchte wie Artischocken oder Minikiwis. Der sich abzeichnende Klimawandel macht sich bemerkbar. Der Biohof Böchzelt züchtete seit einigen Jahren Minikiwis, die wie auch daraus selbst gemachte Fruchtaufstriche, Fruchtsenf, Brand und Liköre, im eigenen Hofladen und umliegenden Bauernmärkten verkauft werden. Genauso der Sanddorn auf dem sechs Hektar großen Bio-Sanddorn-Garten der Familie Burik, der auch nach Voranmeldung besichtigt werden kann. Sanddorn hat einen zehn Mal höheren Vitamin C-Anteil als Zitrusfrüchte, ist reich an zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen und verfügt über immunstärkende Inhaltsstoffe.

Das Marchfeld ist nicht nur ein Paradies für Feinschmecker. Es hat mit 14 Naturschutzgebieten und fünf prachtvollen Schlösser mit ihren Parks noch viel mehr zu bieten. Schloss Hof, Niederweiden, Eckartsau, Marchegg und Orth entführen bei Führungen und Besichtigungen in die ehemaligen Zeiten der K.u.K-Monarchie. Bei sommerlichen Picknicks und Festen auf Schloss Hof oder Schloss Niederweiden wird diese Zeit für jeden erlebbar. Viele der Besucher tragen historische Gewänder, kleinere schauspielerische und musikalische Darbietungen lassen die damalige Zeit lebendig werden.

Unvergesslich ist das Sternenpicknick, ein barocker Abend auf Schloss Hof mit wirklich höfischem Leben im Schloss und seinem wunderbaren, nach französischem Vorbild errichteten Terrassen-Schlossgarten, mit Blick auf das nahe Bratislava am gegenüberliegenden Ufer.

Auch das Jagdschlosses Eckertsau hat einen idyllischen Schlosspark und liegt mitten im Nationalpark Donau-Auen, wie auch das mittelalterliche Schloss Orth, welches das Nationalpark-Zentrum beherbergt.

Der fast 10 000 Hektar große Nationalpark ist die letzte große Flussauenlandschaft Mitteleuropas mit über 5000 verschiedenen Tierarten. So konnten hier inzwischen wieder viele seltene Tier- und Pflanzenarten angesiedelt werden, wie der Seeadler, die Europäische Sumpfschildkröten und auch einige heimische Schlangenarten. Die Auwälder haben sich zu einer artenreichen Wald- und Sumpfwildnis entwickelt, entsprechend dem ursprünglichen Naturcharakter dieser Landschaft.

Ein Auen-Erlebnisgelände auf der Insel von Schloss Orth entführt den Besucher in die Lebensräume von Tieren und Pflanzen der Auen-Landschaft. Eine begehbare Unterwasserstation bietet Einblicke in die von zahlreichen Lebewesen bevölkerten Gewässern.

Ein Spaziergang durch die wildromantischen Donau-Auen zum nicht allzu weit entfernten Ufern der Donau ist schon ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte, ebenso wie ein Besuch des dortigen Uferhauses, ein Gasthaus mit einem idyllischen Biergarten und bekannt für seine Fischspezialität, den Serbischen Karpfen, ein kulinarisches Highlight. Die Oma des Wirts hat in den 1930er Jahren, inspiriert von auf der Donau vorbeifahrenden serbischen Matrosen, eine Zubereitungsart von frisch gefangenen Karpfen erfunden, die fortan der „Serbische Karpfen“ genannt wurde: ein mit viel Knoblauch, Paprikapulver und weiteren Gewürzen eingeriebener und über offenem Feuer gebratener Karpfen.

Zu den bekanntesten Schlössern zählt das im 16. Jahrhundert erbaute und gerade anlässlich der niederösterreichischen Landesausstellung „Marchfeld Geheimnisse - Mensch.Kultur.Natur“ renovierte Schloss Marchegg. Bemerkenswert ist die größte Weißstorchkolonie Mitteleuropas mit derzeit rund 40 „bewohnte“ Storchen-Horsten. Bereits 1890 wurde sie urkundlich erwähnt. Das sich im Schloss befindende Informationszentrum Storchenhaus Marchegg gibt viele Einblicke in das Leben der Vögel und bietet informative Touren mit Natur-Rangern an.