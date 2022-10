Wo die Hügel farbig leuchten

Die sanften Hügel Rheinhessens liegen dem Besucher des Kuckucksturms wie Wellen zu Füßen. In den Tälern entdeckt man kleine Weinorte. Der Blick reicht weit übers Land und seine vielen Rebstöcke, die im Herbst in allen möglichen Rot- und Gelbschattierungen leuchten.

Der Aussichtsturm oberhalb von Bornheim bietet ein herrliches Panorama. Besucher können dort ihr mitgebrachtes Picknick mit Panoramablick genießen. Am 22. und 23. Oktober bei der „Hiwwelrast“ gibt es dazu sogar einen guten Tropfen: An diesem Wochenende schenken die Bornheimer Winzer ihre Weine aus und servieren kleine Snacks dazu.„Hiwwel“ heißt auf Rheinhessisch „Hügel“ – und diesen Namen tragen auch die neun zertifizierten Wanderwege in Deutschlands größtem Weinanbaugebiet.

Der Trullo auf dem Adelberg bei Flonheim. © Rheinland-Pfalz Tourismus

Der Kuckucksturm bei Bornheim liegt auf der Hiwweltour Aulheimer Tal, einem rund 13 Kilometer langen Rundweg. Er beginnt in Flonheim und bietet mit Weinbergen, Wiesen, Wald und Sandsteinbrüchen viel Abwechslung Der Trullo auf dem Adelberg bei Flonheim, an dem die Wanderer ebenfalls vorbeikommen, ist ein besonderes Highlight und beliebtes Fotomotiv: Das weiße Rundhaus mit Spitzdach, das manchem Apulienurlauber bekannt vorkommen kann, haben vermutlich italienische Gastarbeiter im 18. Jahrhundert gebaut. Das Weinberghäuschen ist längst das Wahrzeichen der Region und ein beliebter Aussichtspunkt. Besucher können dort an Tischen und Bänken bequem ihr Picknick genießen. Das ist tagsüber ein schönes und abends, wenn die Sonne hinter den Hügeln untergeht, ein besonders romantisches Erlebnis.