Winter im Land des Weihnachtsmanns

Der deutsche Schmuddelwinter ist nicht jedermanns Sache. Wem grauer Himmel und Nieselregen auf die Nerven gehen und wer sich nach einem richtigen Winter mit knackiger Kälte und viel Schnee sehnt, der ist in Finnisch-Lappland richtig.

Vor Johanna Määttä stehen acht aufgeregte Touristen, die mit ihr auf eine Huskysafari durch die lappländische Wildnis gehen wollen. Dick eingemummelt trampeln die zukünftigen Schlittenlenker auf der Stelle. Im Gegensatz zu den Hunden, die bei Tagestemperaturen von minus 25 Grad erst so richtig in Form kommen, müssen sich Menschen hier oben in Nordfinnland in Thermokleidung packen. Aber keine Angst: Vor der Reise ist kein Einkaufsbummel nötig, wärmende Overalls von XS bis XXL hat Johanna Määtä vorrätig.

2 Bilder Die Weite Finnlands lässt sich auf dem Huskyschlitten erleben. © Visit Salla

Bevor es losgeht, ist aber erst einmal eine Runde schmusen angesagt. Huskys sind trotz ihrer unheimlichen Kraft richtige Kuscheltiere und fordern laut winselnd von den Gästen ihr Quantum Körperkontakt ein. Im Zwinger in der Nähe des Syöte-Nationalparks leben rund 100 Siberian Huskys. Weil aber nur jeweils sechs Hunde vor einen Schlitten gespannt werden, darf nicht jeder mit auf die Tour durch den Winterwald. Damit alle Huskys genügend Auslauf bekommen, gleichzeitig aber keiner überfordert wird, stellt Johanna einen richtigen Arbeitsplan für ihre Tiere auf. Der berücksichtigt das Alter und die Fitness ihrer Lieblinge. „Wie bei uns Menschen, kann es auch bei den Hunden sein, dass sich zwei nicht leiden können“, erzählt Johanna Määtä lachend. Das muss sie bei ihren „Dienstplänen“ ebenfalls berücksichtigen – denn wenn das „Betriebsklima“ stimmt, macht die Arbeit auch in der Hundewelt mehr Spaß.

Mit Huskys unterwegs

Als im Frühjahr coronabedingt viele Touren ausfielen, hat Määtä, damit ihr Hunde genügend Auslauf bekommen, die Dorfbewohner zu Gratistouren eingeladen und Verwandte und Freunde zu Freifahrten verdonnert. „Huskys sind ja keine Maschinen, die kannst du nicht einfach wie ein Auto in die Garage stellen, nur weil keine Kunden kommen“, erzählt die Huskyfrau.

Dann endlich geht es los. Auf jedem Schlitten sind zwei Gäste unterwegs, einer steht hinten als „Steuermann“, der zweite macht es sich unter einem wärmenden Rentierfell vorne auf dem Schlitten bequem. Kaum haben die Passagiere ihre Plätze eingenommen, rasen die Hunde los. Die Hauptaufgabe eines Mushers, so heißt der Schlittenlenker im Fachjargon, ist es deswegen die Tiere am Anfang in ihrem Arbeitseifer ein wenig zu bremsen und hinten am Schlitten auf die Bremse zu treten. Ansonsten ist es nicht schwer einen Hundeschlitten zu steuern – vorausgesetzt man ist mit einem fachkundigen Guide wie Johanna unterwegs. Die Huskys folgen nämlich in der Regel dem vorherfahrenden Schlitten. Und so brauchen sich die Musher nur festhalten und in der Kurve ein wenig das Gewicht in Fahrtrichtung zu verlagern. Richtige „Gentlemandriver“ springen bei jedem Anstieg vom Schlitten, laufen nebenher und erleichtern so den Tieren die Arbeit. Bei alledem bleibt eine Hand immer am Haltebügel, denn den loszulassen ist der einzige schwere Fehler, den ein Musher machen kann.

Zu Besuch bei Ailo

Wer es nicht ganz so schnell mag, bucht sich lieber auf eine Rentiersafari ein. Rentiere gibt es in Nordfinnland wahrlich genug, Autofahrer begegnen ihnen täglich entlang der Straßen. Klug genug um einen Schlitten zu ziehen, sind aber nur die wenigsten Tiere.

Eine gute Fahrstunde von Johanna Määtäs Huskyzwinger entfernt, liegt in der Nähe von Posio die Rentierfarm von Manne und Christina Mourujärvi. Christine kommt aus der Nähe vom Hamburg, hat sich vor vielen Jahren auf einer Finnlandreise in einen Rentierzüchter verliebt und lebt seitdem mit ihrem Mann auf einer Farm in Nordfinnland. Eines ihrer Rentiere hat als Hauptdarsteller in dem 2019 erschienen Film „Ailos Reise“ brilliert. In dem Film, der durch beeindruckende Naturaufnahmen überzeugt, muss ein mutiges Rentierbaby eine ganze Reihe von Abenteuern bestehen. Ailo, der im wirklichen Leben standesgemäß Prinssi, also Prinz, heißt, lebt noch immer auf der Farm. Allerdings ist er schon lange kein Baby mehr, sondern ein ausgewachsener Rentierbulle.

Windschiefe Bäume

In unmittelbarer Nachbarschaft der Rentierfarm liegt der Riisitunturi Nationalpark. Den Gipfel des 465 Meter hohe Hügels, nach dem der Park benannt ist, hat man schnell erreicht – im Sommer zu Fuß, im Winter mit Skiern oder Schneeschuhen. Vierhundert und ein paar Meter hören sich für Mitteleuropäer nach nicht viel an, in Lappland aber reichen sie aus für einen weiten Blick über die Landschaft. Nicht wenige halten die Aussicht, die sich einem vom Riisitunturi bietet, sogar für die schönste Lapplands. Marja Hannula, die für das Tourismusmarketing der Region zuständig ist, erzählt, dass im Winter Fotografen aus aller Welt hierher kommen, „nur“ um Bäume zu fotografieren. Was zunächst etwas wunderlich wirkt, versteht schnell, wer hier selbst durch den Schnee stapft. Die vom Schneemassen nach unten gebogenen Baumkronen, wirken wie skurrile Fantasiegestalten, die Gegend wird zu einer Winterwunderwelt, in der man hinter jedem Baum den Weihnachtsmann vermuten möchte. In klaren Nächten betritt dann auch noch das Nordlicht die Szene und bildet den perfekten Hintergrund für die schneegebeugten Kiefern. Sportliche Naturen sind im Winter in der nahegelegenen Korouoma-Schucht unterwegs. Kletterer steigen dann, gut gesichert, die zugefroren Wasserfälle hinauf. Aber man kann auch auf Schneeschuhtouren gehen, wandern oder fotografieren – dafür wiederum sind die Eiskletterer hervorragende Motive.

